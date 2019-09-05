《名侦探柯南：绀青之拳》曝光一支正片片段，新一和小兰甜蜜约会，他们在新加坡知名的无边泳池约见，小兰在水中拉起新一的手，没想到新一居然惊慌脸红起来！





温柔美丽的小兰 不过或许也有人好奇，既然柯南是基德带来新加坡调查秘密案件的，那他怎么又变回了新一来和小兰约会？惊喜的是在正片片段结束后，小兰特地为中国影迷发来专属语音，解释电影中新加坡之行的缘由。所以真相到底掌握在谁手中？









这大概是最浪漫的一部《名侦探柯南》剧场版，足够让广大“新兰”CP粉尖叫。不过让人好奇的是，柯南这次是被基德带来新加坡，调查一起神秘的杀人事件，那他为什么还有时间变身回新一，和小兰月下约会呢？











小兰发给中国影迷的专属语音中，她说是园子邀请大家一起去新加坡为即将参加空手道比赛的京极真加油，小兰说“中途新一又失踪不见了，电话也一直打不通”。所以新一这次在新加坡是在新一和柯南两个身份间切换吗？9月13日，答案亟待揭晓。