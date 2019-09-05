时光网讯 《名侦探柯南：绀青之拳》
将于9月13日中秋节当天上映，今日，片方曝光一支正片片段，“新兰”在月下浪漫共浴，甜蜜发糖。小兰更是主动在水中牵起新一的手，看来这部剧场版要在电影院里虐到单身狗。
不过或许也有人好奇，既然柯南是基德带来新加坡调查秘密案件的，那他怎么又变回了新一来和小兰约会？惊喜的是在正片片段结束后，小兰特地为中国影迷发来专属语音，解释电影中新加坡之行的缘由。所以真相到底掌握在谁手中？
还有几天，《名侦探柯南：绀青之拳》
中国首映礼就要举行，在场的观众将成为中国内地首批看到这部电影的幸运儿，导演永冈智佳、为新一和基德配音的声优山口胜平也会到现场，与柯南粉丝见面。
《名侦探柯南：绀青之拳》
是新一和小兰在TV版中交往后的首部剧场版。片段中，两个人在新加坡知名的无边泳池约见，小兰一上来就撒娇说新一来得太晚，两个人在月色下一起欣赏新加坡迷人的夜景，实在浪漫。这样的气氛下，小兰顺势在水中拉起新一的手，没想到新一居然惊慌脸红起来，连小兰都说“我们不都已经在交往了”。
这大概是最浪漫的一部《名侦探柯南》剧场版，足够让广大“新兰”CP粉尖叫。不过让人好奇的是，柯南这次是被基德带来新加坡，调查一起神秘的杀人事件，那他为什么还有时间变身回新一，和小兰月下约会呢？
小兰发给中国影迷的专属语音中，她说是园子邀请大家一起去新加坡为即将参加空手道比赛的京极真加油，小兰说“中途新一又失踪不见了，电话也一直打不通”。所以新一这次在新加坡是在新一和柯南两个身份间切换吗？9月13日，答案亟待揭晓。