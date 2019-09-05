任素汐领衔的《通往春天的列车》和孙傲谦执导的《少年与海》两部中国电影，以及一部中国台湾电影《菠萝蜜漫长的飘香等待》共三部华语片入围本届釜山电影节主竞赛单元。

时光网讯 第24届釜山国际电影节新闻发布会于4日在首尔举行。李永宽理事长、全洋俊执行委员长和车胜宰亚洲电影市场共同运营委员长出席。发布会上宣布了开闭幕片分别为哈萨克斯坦电影《偷马贼：时间之路》和韩国电影《致允熙》。包括任素汐主演的《通往春天的列车》在内的14部亚洲新人导演作品入围了本届电影节的主竞赛单元角逐新浪潮大奖。





第24届釜山电影节4日举行新闻发布会

任素汐新片入围主竞赛单元





本届釜山电影节将有来自85个国家的303部电影在釜山海云台五家影院的37块银幕上映。其中世界首映影片120部（97部长片，23部短片），国际首映30部（29部长片，1部短片）。





开幕片选定为哈萨克斯坦导演Yerlan Nurmukhambetov执导的哈萨克斯坦版本的“西部片”《偷马贼：时间之路》。闭幕片为韩国导演林大迥导演、金喜爱和中村优子联袂的爱情片《致允熙》。







开幕片《偷马贼：时间之路》（哈萨克斯坦）剧照 开幕片《偷马贼：时间之路》（哈萨克斯坦）剧照





闭幕片《致允熙》（韩国）剧照 闭幕片《致允熙》（韩国）剧照





全洋俊执行委员长表示：“今年女性导演作品占比达到27%，预计明年第25届电影节举办时会达到世界最高水准的35%。同时将推介更多聚焦社会边缘群体、LGBT群体的作品。“





本届釜山电影节的主竞赛单元新浪潮大奖共有14部作品入围角逐，任素汐领衔的《通往春天的列车》和孙傲谦执导的《少年与海》两部中国电影，以及一部中国台湾电影《菠萝蜜漫长的飘香等待》共三部华语作品入围。具体名单如下：





任素汐主演《通往春天的列车》剧照





《通往春天的列车》（中国）导演李骥

《群山之中》（伊朗）导演Mohammadreza KEIVANFAR

《老妇人》（韩国）导演林善爱







《菠萝蜜漫长的飘香等待》剧照 《菠萝蜜漫长的飘香等待》剧照





《菠萝蜜漫长的飘香等待》（中国台湾）导演廖克发 / 陈雪甄

《Diapason》（伊朗）导演Hamed Tehrani

《Haifa Street》（伊拉克/卡塔尔国）导演Mohanad Hayal

《JOHN DENVER TRENDING》（菲律宾）导演Arden Rod Condez

《就像那样》（印度）导演基斯莱·基斯莱

《幸运怪兽》（韩国）导演奉俊英

《My Identity》（日本）导演:Suzuki Sae





《少年与海》剧照





《少年与海》（中国）导演:孙傲谦

《Rom》（越南）导演:Trần Thanh Huy

《冲向天际》（吉尔吉斯斯坦）导演米尔兰·阿布德卡雷科夫

《The Education》（韩国）导演金德忠





本届新浪潮单元的评审团成员包括评审委员长英国导演Michael Figgis、卡罗维发利国际电影节艺术执导Karel OCH（捷克）、哈萨克斯坦女演员Samal YESLYAMOVA、马来西亚女演员李心洁、韩国制片人徐英珠。





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