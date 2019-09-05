多年以来，被网友亲切称为“巩皇”的巩俐，一直都是电影节红毯上的常胜将军，她将霸气和优雅完美融合在一起，总结她的红毯“高光时刻”，每张照片背后都是一段难忘的电影故事。









1992年，巩俐凭借电影《秋菊打官司》捧得威尼斯影后桂冠







1993年《霸王别姬》剧组亮相戛纳电影节，巩俐与张丰毅、张国荣在戛纳海滩





1993年，巩俐在戛纳海滩留下经典照片





1995年，张艺谋与巩俐在戛纳电影节







1996年5月，法国戛纳电影节，巩俐携新片《风月》亮相



1999年，52届戛纳电影节，巩俐亮相《荆轲刺秦王》发布会







2002年，巩俐出任威尼斯电影节评委





2002年，巩俐作为威尼斯电影节评委亮相红毯







2002年戛纳电影节，珠宝再夺目也无法掩盖巩俐娇美容颜





2004年，巩俐亮相第57届戛纳电影节开幕式红毯。





2014年，巩俐亮相第67届戛纳开幕式红毯





2016年，巩俐在第69届戛纳电影节开幕红毯







2019，巩俐身穿亮钻蕾丝曳地纱裙亮相戛纳开幕红毯







2019，威尼斯电影节《兰心大剧院》首映发布会，巩俐和娄烨导演







2019年《兰心大剧院》威尼斯电影节首映，巩俐女王范儿十足





2019年《兰心大剧院》威尼斯电影节首映，巩俐女王范儿十足







