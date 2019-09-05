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多图来袭！巩俐的红毯“高光时刻”

从青涩到霸气十足 举手投足间尽显自信之美

2019-09-05 17:56:55 来源：Mtime时光网

巩俐一直都是国际电影节红毯上的常胜将军，总结她的红毯“高光时刻”，每张照片背后都是一段难忘的电影故事。
       时光网讯 当地时间9月4日下午，娄烨执导的中国影片《兰心大剧院》在76届威尼斯国际电影节举行首映礼，主演巩俐身穿红黑长裙亮相气场十足，举手投足之间尽显东方女性的自信之美。

       多年以来，被网友亲切称为“巩皇”的巩俐，一直都是电影节红毯上的常胜将军，她将霸气和优雅完美融合在一起，总结她的红毯“高光时刻”，每张照片背后都是一段难忘的电影故事。


       从90年初开始，巩俐就开始频繁亮相国际电影节的舞台。1992年，巩俐身穿“红配绿”旗袍装亮相威尼斯电影节，令人印象深刻，当年她还凭借《秋菊打官司》捧得威尼斯影后桂冠。1993年，《霸王别姬》主演巩俐在戛纳海滩留下“黑白配”的经典照片。2002年，巩俐首次作为威尼斯电影节评委亮相红毯，优雅中又多了一份大气。2016，巩俐在第69届戛纳开幕红毯上，白色水袖蕾丝长裙美艳十足。
        
1991年，张艺谋与巩俐出席第63届奥斯卡金像奖，《菊豆》为最佳外语片提名

1992年，巩俐 身穿“红配绿”旗袍装亮相威尼斯电影节

1992年，巩俐凭借电影《秋菊打官司》捧得威尼斯影后桂冠


1993年《霸王别姬》剧组亮相戛纳电影节，巩俐与张丰毅、张国荣在戛纳海滩


1993年，巩俐在戛纳海滩留下经典照片

1995年，张艺谋与巩俐在戛纳电影节


1996年5月，法国戛纳电影节，巩俐携新片《风月》亮相
1999年，52届戛纳电影节，巩俐亮相《荆轲刺秦王》发布会



2002年，巩俐出任威尼斯电影节评委


2002年，巩俐作为威尼斯电影节评委亮相红毯


2002年戛纳电影节，珠宝再夺目也无法掩盖巩俐娇美容颜


2004年，巩俐亮相第57届戛纳电影节开幕式红毯。


2014年，巩俐亮相第67届戛纳开幕式红毯


2016年，巩俐在第69届戛纳电影节开幕红毯


2019，巩俐身穿亮钻蕾丝曳地纱裙亮相戛纳开幕红毯


2019，威尼斯电影节《兰心大剧院》首映发布会，巩俐和娄烨导演 


2019年《兰心大剧院》威尼斯电影节首映，巩俐女王范儿十足 


2019年《兰心大剧院》威尼斯电影节首映，巩俐女王范儿十足 


   编辑：隐饮

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关键词： 巩俐 第76届威尼斯电影节
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