时光网讯
当地时间9月4日下午，娄烨
执导的中国影片《兰心大剧院》
在76届威尼斯国际电影节举行首映礼，主演巩俐
身穿红黑长裙亮相气场十足，举手投足之间尽显东方女性的自信之美。
多年以来，被网友亲切称为“巩皇”的巩俐，一直都是电影节红毯上的常胜将军，她将霸气和优雅完美融合在一起，总结她的红毯“高光时刻”，每张照片背后都是一段难忘的电影故事。
从90年初开始，巩俐就开始频繁亮相国际电影节的舞台。1992年，巩俐身穿“红配绿”旗袍装亮相威尼斯电影节，令人印象深刻，当年她还凭借《秋菊打官司》
捧得威尼斯影后桂冠。1993年，《霸王别姬》
主演巩俐在戛纳海滩留下“黑白配”的经典照片。2002年，巩俐首次作为威尼斯电影节评委亮相红毯，优雅中又多了一份大气。2016，巩俐在第69届戛纳开幕红毯上，白色水袖蕾丝长裙美艳十足。
1991年，张艺谋与巩俐出席第63届奥斯卡金像奖，《菊豆》为最佳外语片提名
1992年，巩俐 身穿“红配绿”旗袍装亮相威尼斯电影节
1992年，巩俐凭借电影《秋菊打官司》捧得威尼斯影后桂冠
1993年《霸王别姬》剧组亮相戛纳电影节，巩俐与张丰毅、张国荣在戛纳海滩
1993年，巩俐在戛纳海滩留下经典照片
1995年，张艺谋与巩俐在戛纳电影节
1996年5月，法国戛纳电影节，巩俐携新片《风月》亮相
1999年，52届戛纳电影节，巩俐亮相《荆轲刺秦王》发布会
2002年，巩俐出任威尼斯电影节评委
2002年，巩俐作为威尼斯电影节评委亮相红毯
2002年戛纳电影节，珠宝再夺目也无法掩盖巩俐娇美容颜2004年，巩俐亮相第57届戛纳电影节开幕式红毯。2014年，巩俐亮相第67届戛纳开幕式红毯
2016年，巩俐在第69届戛纳电影节开幕红毯
2019，巩俐身穿亮钻蕾丝曳地纱裙亮相戛纳开幕红毯 2019，威尼斯电影节《兰心大剧院》首映发布会，巩俐和娄烨导演 2019年《兰心大剧院》威尼斯电影节首映，巩俐女王范儿十足 2019年《兰心大剧院》威尼斯电影节首映，巩俐女王范儿十足
编辑：隐饮