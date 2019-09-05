又一个工作日结束了，看看时光晚报，补一补你今天可能错过的重要电影新闻！







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。











01.《绝地战警3》首支预告片曝光！





先导预告片 16年了，距离2003年的《绝地战警2》已经过去整整16年，这期间一直断断续续时候《绝地战警3》要拍，但始终被放鸽子。今天，《绝地战警：疾速追击》（《绝地战警3》）的首支预告片终于发布，这回应该十拿九稳，大家就等着2020年1月17日北美上映吧！





02.坎妹继续出演《古墓丽影2》定档2021年





多家外媒报道，艾丽西亚·维坎德主演的《古墓丽影：源起之战》将有续集，继续由她来出演，导演改为《高楼大厦》的本·维特利，编剧则为本·维特利的常年合作伙伴艾米·强姆。影片2021年3月19日上映。





03.西班牙选送阿莫多瓦《痛苦与荣耀》冲奥











西班牙宣布选送阿莫多瓦执导的《痛苦与荣耀》竞争本届奥斯卡最佳国际影片(原最佳外语片奖)。





《痛苦与荣耀》讲述一个处于晚年的电影导演的生活故事，包含初恋、第二次恋爱、母亲、死亡、与他合作过的一些演员，时间跨越60、80年代和现在，一种不适应的空虚感导致他现在无法拍电影。





04.《移动迷宫》男星加盟剧版《指环王》







亚马逊美剧版《指环王》公布男主角人选：26岁的威尔·保尔特(《黑镜：潘达斯奈基》《移动迷宫》《底特律》)，饰演角色尚未知。《侏罗纪世界2》导演胡安·安东尼奥·巴亚纳执导几集，剧集制作预算可能会有2.5亿美元，将讲述《指环王》三部曲的前传故事。





05.恐怖童话！《格蕾特与韩塞尔》曝预告

先导预告片 《格林童话》之《格蕾特与韩塞尔》又改编成电影了，此番由《小丑回魂》女星索菲·莉莉斯和塞缪尔·利基扮演姐弟俩，从今日曝光的首款预告来看，影片也主打恐怖风格，将于明年1月31日北美上映。











01.任素汐新片入围釜山电影节主竞赛





第24届釜山国际电影节新闻发布会于4日在首尔举行。李永宽理事长、全洋俊执行委员长和车胜宰亚洲电影市场共同运营委员长出席。发布会上宣布了开闭幕片分别为哈萨克斯坦电影《偷马贼：时间之路》和韩国电影《致允熙》。包括任素汐主演的《通往春天的列车》在内的14部亚洲新人导演作品入围了本届电影节的主竞赛单元角逐新浪潮大奖。





02.高口碑佳片《初恋这首情歌》确认引进





由爱尔兰著名导演约翰·卡尼执导，福迪亚·瓦尔什-匹罗、露西·宝通、杰克·莱诺、马克·麦克肯纳、艾丹·吉伦等主演的音乐爱情电影《初恋这首情歌》确认引进内地。截止至发稿时间，该片在IMDB评分达8.0分，烂番茄新鲜度高达95%，是一部名副其实的高口碑佳作。





03.徐娇主演《一生有你》曝定档预告

定档预告 由卢庚戌执导，徐娇、谢彬彬、晏紫东、SNH48黄婷婷、吕绍聪、金志文联袂主演的电影《一生有你》继定档11月1日后，影片于今日又发布一款“最好不相见”版预告片。预告中不仅首次曝光了主角徐娇与谢彬彬的造型，更为观众娓娓道来一段充满遗憾的“虐心”校园爱情故事。











01.薛景求赵震雄联袂韩版《无法触碰》？





薛景求和赵震雄联袂的喜剧剧情片《完美男人》曝光一组全新剧照，需要坐轮椅的“将死”律师张秀和不知天高地厚的奇葩混混英基的组合让人联想到经典法片《无法触碰》。











01.许晴湿发性感登上《男人装》封面









日前，许晴以一身湿发黄裙的性感造型，登上《男人装》九月刊封面，最新写真大片曝光。许晴出生于1969年，但岁月似乎没有在她身上留下太多痕迹。





02.殿堂级时尚摄影师彼得林德伯格去世

















9月3日，时尚界的传奇摄影师彼得·林德伯格在巴黎去世，享年74岁。林德伯格的代表作以黑白人物肖像为主流，热衷用镜头展现明星不过分修饰的坦然与真实。





03.啥扫帚卖2500？原来是哈利波特光轮2000