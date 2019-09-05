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张艾嘉：我对现在香港的混乱感到难过

威尼斯主竞赛入围《继台园七号》主创专访

2019-09-05 20:29:42 来源：Mtime时光网

威尼斯主竞赛入围华语片《继台园七号》讲述一个男生与一对母女的三角恋，背景是1967年的香港抗议游行。性的展现和街头暴动的展现，成为这部作品的争议焦点。
　　时光网威尼斯讯 电影导演杨凡以及两位主演出席了《继园台七号》在威尼斯国际电影节主竞赛单元的首映，他们与时光网一起探讨了导演的这部动画电影对1960年代香港的致敬。

　　这是一个三角恋的故事，一个优秀的学生子明（林德信配音）同时爱上了40岁离异的虞太太（张艾嘉配音）以及她18岁的女儿美玲（赵薇配音）。

　　这部电影在威尼斯电影节上得到的评价褒贬不一,有的人觉得热情洋溢，有的人则对于某些超现实的幻想不以为然。

　　影片故事脱胎于导演出版的三部短篇小说《青春梦里人》《春风沉醉的夜晚》和《金屋泪》。杨凡带领的60名动画师团队为影片奉上了精美绝伦的手绘动画艺术。

　　这位71岁的导演之前的作品包括：两部与张艾嘉合作的电影《海上花》（1986）《新同居时代》（1994），还有几部与吴彦祖合作的影片包括《美少年之恋》（1998）《游园惊梦》（2001）。而在《继园台七号》中，吴彦祖也为路易男爵献上了配音。

张艾嘉：我对现在香港的混乱感到难过
Mtime：你觉得这部电影怎么样？

《继园台七号》国际版预告片

张艾嘉：昨晚在威尼斯这里的首映是我第一次看到这部电影，非常符合我的期待。我认识杨凡已经很久了，但是我还是会被他影片里的所有细节所折服，这些也让我回忆起很多事情。

尽管和我扮演的虞太太年龄不一样，但是我的确经历过故事设定的时间，1960年代的香港，那时候我只有十几岁，而影片唤起了我曾经那些美好的回忆，所有的建筑、生活方式以及英式味道的影响。那时候我在香港上了一年学，有很多回忆涌上来。

那时候发生的所有这些事情有点像现在的香港，至少某种程度上很相似，但似乎现在的情况更糟糕，对此我感到很难过。

Mtime：这是一部非常精美的电影，但是也有些重要问题有待讨论…

张艾嘉：的确，影片在某种程度上带出了一些那段时间的压抑感。有些人可能会对其中的性场景颇有微词，但我觉得那可能是所有华人都压抑的东西——性的表达。我们总是想要解放自我，但依然会被困住。

Mtime：你第一次见到杨凡是什么时候？

张艾嘉：我是在二十出头的时候认识他的。那时候我是演员在拍电影，他作为摄影师给我拍了几张照片。他当时是杂志的自由撰稿人，来到片场给我拍照。当我搬到香港和其他导演一起合作之后，我们才开始熟识的。当时的他为顶尖杂志工作，我必须说，杨凡是唯一一个为我拍照让我看起来很漂亮的摄影师，真的，这是发自内心的想法，这也是之后我们变得亲密的原因。

我觉得他给我拍照以及了解我的方式，和其他只是拍照的人是不同的。他开始了解我，我们会聊很多，那时候在香港我们住得很近，很自然成了朋友。他会经常来我家，我会给他做饭，然后他开始叫我“教母”，尽管他比我大。



随后我们变得很亲密，会分享很多生活中的美好，还有很多关于电影制作的东西，以及我们如何对待生活。但有时我们也会争吵（笑），因为有时候我对于他写剧本的方式不是很认同，或者他看待某些问题的方式。有时我们吵架之后会一年不说话，但之后又会和好。接着我们就一起合作了电影《海上花》（1986）和《新同居时代》（1994）。

作者：Martyn Palmer   编辑：飒飒

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关键词： 威尼斯 动画 访谈 MartynPalmer

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