威尼斯主竞赛入围华语片《继台园七号》讲述一个男生与一对母女的三角恋，背景是1967年的香港抗议游行。性的展现和街头暴动的展现，成为这部作品的争议焦点。









这部电影在威尼斯电影节上得到的评价褒贬不一,有的人觉得热情洋溢，有的人则对于某些超现实的幻想不以为然。













张艾嘉：我对现在香港的混乱感到难过

Mtime：你觉得这部电影怎么样？





《继园台七号》国际版预告片 ：昨晚在威尼斯这里的首映是我第一次看到这部电影，非常符合我的期待。我认识杨凡已经很久了，但是我还是会被他影片里的所有细节所折服，这些也让我回忆起很多事情。 ：昨晚在威尼斯这里的首映是我第一次看到这部电影，非常符合我的期待。我认识杨凡已经很久了，但是我还是会被他影片里的所有细节所折服，这些也让我回忆起很多事情。





尽管和我扮演的虞太太年龄不一样，但是我的确经历过故事设定的时间，1960年代的香港，那时候我只有十几岁，而影片唤起了我曾经那些美好的回忆，所有的建筑、生活方式以及英式味道的影响。那时候我在香港上了一年学，有很多回忆涌上来。





那时候发生的所有这些事情有点像现在的香港，至少某种程度上很相似，但似乎现在的情况更糟糕，对此我感到很难过。





Mtime：这是一部非常精美的电影，但是也有些重要问题有待讨论…





张艾嘉：的确，影片在某种程度上带出了一些那段时间的压抑感。有些人可能会对其中的性场景颇有微词，但我觉得那可能是所有华人都压抑的东西——性的表达。我们总是想要解放自我，但依然会被困住。





Mtime：你第一次见到杨凡是什么时候？





张艾嘉：我是在二十出头的时候认识他的。那时候我是演员在拍电影，他作为摄影师给我拍了几张照片。他当时是杂志的自由撰稿人，来到片场给我拍照。当我搬到香港和其他导演一起合作之后，我们才开始熟识的。当时的他为顶尖杂志工作，我必须说，杨凡是唯一一个为我拍照让我看起来很漂亮的摄影师，真的，这是发自内心的想法，这也是之后我们变得亲密的原因。





我觉得他给我拍照以及了解我的方式，和其他只是拍照的人是不同的。他开始了解我，我们会聊很多，那时候在香港我们住得很近，很自然成了朋友。他会经常来我家，我会给他做饭，然后他开始叫我“教母”，尽管他比我大。













