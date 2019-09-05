时光网威尼斯讯
电影导演杨凡
以及两位主演出席了《继园台七号》
在威尼斯国际电影节主竞赛单元的首映，他们与时光网一起探讨了导演的这部动画电影对1960年代香港的致敬。
这是一个三角恋的故事，一个优秀的学生子明（林德信
配音）同时爱上了40岁离异的虞太太（张艾嘉
配音）以及她18岁的女儿美玲（赵薇
配音）。
这部电影在威尼斯电影节上得到的评价褒贬不一,有的人觉得热情洋溢，有的人则对于某些超现实的幻想不以为然。
影片故事脱胎于导演出版的三部短篇小说《青春梦里人》《春风沉醉的夜晚》和《金屋泪》。杨凡
带领的60名动画师团队为影片奉上了精美绝伦的手绘动画艺术。
张艾嘉：我对现在香港的混乱感到难过
Mtime：你觉得这部电影怎么样？
张艾嘉
：昨晚在威尼斯这里的首映是我第一次看到这部电影，非常符合我的期待。我认识杨凡已经很久了，但是我还是会被他影片里的所有细节所折服，这些也让我回忆起很多事情。
尽管和我扮演的虞太太年龄不一样，但是我的确经历过故事设定的时间，1960年代的香港，那时候我只有十几岁，而影片唤起了我曾经那些美好的回忆，所有的建筑、生活方式以及英式味道的影响。那时候我在香港上了一年学，有很多回忆涌上来。
那时候发生的所有这些事情有点像现在的香港，至少某种程度上很相似，但似乎现在的情况更糟糕，对此我感到很难过。
Mtime：这是一部非常精美的电影，但是也有些重要问题有待讨论…
张艾嘉：的确，影片在某种程度上带出了一些那段时间的压抑感。有些人可能会对其中的性场景颇有微词，但我觉得那可能是所有华人都压抑的东西——性的表达。我们总是想要解放自我，但依然会被困住。
Mtime：你第一次见到杨凡是什么时候？
张艾嘉：我是在二十出头的时候认识他的。那时候我是演员在拍电影，他作为摄影师给我拍了几张照片。他当时是杂志的自由撰稿人，来到片场给我拍照。当我搬到香港和其他导演一起合作之后，我们才开始熟识的。当时的他为顶尖杂志工作，我必须说，杨凡是唯一一个为我拍照让我看起来很漂亮的摄影师，真的，这是发自内心的想法，这也是之后我们变得亲密的原因。
我觉得他给我拍照以及了解我的方式，和其他只是拍照的人是不同的。他开始了解我，我们会聊很多，那时候在香港我们住得很近，很自然成了朋友。他会经常来我家，我会给他做饭，然后他开始叫我“教母”，尽管他比我大。
随后我们变得很亲密，会分享很多生活中的美好，还有很多关于电影制作的东西，以及我们如何对待生活。但有时我们也会争吵（笑），因为有时候我对于他写剧本的方式不是很认同，或者他看待某些问题的方式。有时我们吵架之后会一年不说话，但之后又会和好。接着我们就一起合作了电影《海上花》
（1986）和《新同居时代》
（1994）。