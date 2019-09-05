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59岁的钟楚红依旧美得不可方物！

息影多年影迷仍难忘 真美女不惧年龄增长

2019-09-05 22:11:09 来源：Mtime时光网

作为香港电影黄金时代的一线女星，钟楚红主演的《纵横四海》、《秋天的童话》、《刀马旦》、《伴我闯天涯》等电影给观众留下了深刻的印象。
      时光网讯 日前，钟楚红为某杂志拍摄了一组时尚写真，1960年出生的钟楚红状态非常好，依旧美得不可方物。

      作为香港电影黄金时代的一线女星，钟楚红主演的《纵横四海》《秋天的童话》《刀马旦》《伴我闯天涯》等电影给观众留下了深刻的印象。1994年，钟楚红息影，但至今很多影迷仍记挂着这位女星。

   编辑：羊羊

关键词： 钟楚红
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钟楚红

钟楚红

Cheire Chung

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