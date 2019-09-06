当你是个可以单枪匹马改变历史进程的角色，你会这么做么？







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“最终我们爱的还是欲望本身，而不是欲望背后的诉求，”尼采曾写道。《兰心大剧院》将这些字句摆在银幕上，却又将其拆散。只是这次，这话承载的后果要致命得多——娄烨将一个关于小时代、小流氓的小故事，升级到了史诗般的高度，片中的间谍们和电影明星并没有意识到，自己可能有能力改变日本偷袭美国夏威夷珍珠港的计划。

















【 前方有剧透，请谨慎阅读】











小田切让所饰的日本军官，亡妻与于堇长相十分相似















赵又廷饰话剧导演、于堇的老情人









影片从第一幕开始就让人看得不由得一愣，坐直身子，发现一切并没那么简单。《兰心大剧院》就像布满镜子的长廊——比起找寻藏起来的东西，你更容易分辨自己所看到的东西。影片开场，于堇与谭呐出现在戏剧的排练舞台上，她的这位“前男友”既是导演又是男主角。





接着，娄烨用了一个简单的剪辑，手持摄像机变换了位置，舞台的位置上也随之被一堵墙替代，一场叫做《礼拜六小说》（影片的英文片名“Saturday Fiction”直译）的戏剧转变成了现实。这种手法在片中贯穿始终，聪明又不觉过于明显，让真实与虚拟的界线变得具有渗透性。故事的进程让每个人都觉得被抛弃了，不能相信任何人，而于堇成为了几个敌对组织在这场战争中的核心。





巩俐在“于堇”和“舞台剧女主”这两个角色间的切换游刃有余，她不同语言的台词也如行云流水般顺畅；在浓重的烟雾下（片中几乎每个角色都在大量吸烟，点烟镜头无数），在不同派别间游走的她又显得犹豫不决。我们越来越看不懂于堇，《兰心》的头一个小时告诉我们，于堇对于不同的人来说是不一样的，而动作戏满满的第二部分又向我们传达，即使是于堇自己，也不明白自己到底是怎样一个人。





《兰心大剧院》海报 这样一部“大女主”电影，很难想像除了巩俐，中国哪位女明星的咖位、气场和演技能够撑得起来。 在影片后半程的“枪战”中，于堇几乎变成了单枪匹马“改变”历史进程的女英雄，枪法简直和她笃定的眼神一样犀利。





时光飞逝，日期一点点逼近12月7日，就是那个著名的1941年12月7日，《兰心大剧院》会让观众们一直琢磨，影片中的故事和夏威夷到底有着怎样的联系。富有推进力的结尾不仅奉上了一场硬核枪战——这场戏在曾剑的摄像头中显得那样富有激情，其中有些镜头甚至可以直接拿出来，放到1940年代的帮派片中，同时也把人们拽回了通篇的主题：真实与虚幻，戏剧与现实，都是互相渗透的。





对于于堇、谭呐还有其他所有人来说，这全部关于间谍的一切，就是他们经历的总和；雨为他们下得那么大，向我们展现了他们的一举一动怎样影响着整个世界的未来。





片中表演令人印象深刻的并不止巩俐一个人，饰演“前夫”的张颂文简直是宝藏，第四次与娄烨导演合作的他，在《兰心》中虽然戏份并不多，却几乎以压倒性的优势吸引了全场的目光。和娄烨想要大明星巩俐饰演大明星于堇相似的是，话剧演员黄湘丽本次是首次出演电影，饰演的就是新人女演员，但透过这个角色，黄湘丽身上话剧演员的功底纤毫毕现。









而近年来佳作不断的王传君也是不落人后，身为“坏人”，却又只透露出仅剩的一丁丁丁点儿人性光芒的气质，被他拿捏得死死的。有趣的是，那个让他成名、却也是他不愿再提的《爱情公寓》中，王传君饰演的日本人关谷，总是假装说着一口日本味儿的普通话；而在《兰心》中，王传君真的说上了日语。











主创们昨日的威尼斯红毯





最后提一句看片儿时的故事，电影散场后，一个法国记者追出来问我，“法租界（French Concession）是什么？”





我在哑然的同时，也不仅想到了片中“南京政府”“重庆政府”“汪伪政权”等等也许也会让他一头雾水的名词。影片定档今年12月7日的“珍珠港事件”纪念日，“战争”这件事情，对于经历了相同历史的每个国家来说，所带来的伤痛却是不尽然相同的，没关系，我们自己能看懂就好。