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兰心大剧院:除了巩俐 没人能演好女主

戏剧与现实互相渗透 珍珠港事件前的故事

2019-09-06 01:52:24 来源：Mtime时光网

当你是个可以单枪匹马改变历史进程的角色，你会这么做么？


　　时光网威尼斯讯　1937年到1941年的上海，一直有着“孤岛”之称，在日军侵华后，一些受国际掌控的区域被称为“英法租界”，充斥着间谍和汉奸，而这也正是娄烨导演的黑白片新作《兰心大剧院》中，发生于1941年的故事背景。

　　娄烨是中国最有名的导演之一，同时也是“第六代”导演中最不墨守成规的一位。《兰心大剧院》如同一道明亮的光束，将与2000年《苏州河》中周迅一人分饰“两角”有些相似的点子，照射出了不一样的光彩。

　　“最终我们爱的还是欲望本身，而不是欲望背后的诉求，”尼采曾写道。《兰心大剧院》将这些字句摆在银幕上，却又将其拆散。只是这次，这话承载的后果要致命得多——娄烨将一个关于小时代、小流氓的小故事，升级到了史诗般的高度，片中的间谍们和电影明星并没有意识到，自己可能有能力改变日本偷袭美国夏威夷珍珠港的计划



　　《兰心大剧院》有着一张无可否认的王牌，它的名字就是巩俐。如今已53岁的她，却依旧保持着在张艺谋经典之作《活着》《大红灯笼高高挂》中，令人陶醉的风姿。这位传奇女演员将自己跨越时空的银幕力量，注入到了“于堇”这一角色中，而于堇与扮演者巩俐一样，也是一个著名电影明星，她于1941年12月1日高调地回归了上海这座“孤岛”。

前方有剧透，请谨慎阅读】

　　表面上，于堇要出演一部老情人谭呐（赵又廷饰）指导舞台剧的女主角，但她却将真实意图深藏心底，无人能知。她真正的回归原因可能性太多了：一个浮出水面，就又出现了三个隐藏的。她回来有可能是为了自己的前夫（张颂文饰）能被日本政府顺利释放，而他入狱的原因不明；她也可能是为了与她心灵相犀的谭呐回来，于堇想带他逃离日渐危险的大陆；


小田切让所饰的日本军官，亡妻与于堇长相十分相似

　　她可能是中国、法国、同盟军或是其它组织的间谍；她还也许只是想与自己深爱的法国养父休伯特（侯麦导演的御用男演员帕斯卡·格里高利饰）重聚，而休伯特自己也不可避免地是一名间谍。这一路上，于堇碰到了（深吸一口气才能说完）：于堇所下榻法租界酒店的经理夏皮罗（《权力的游戏》中无面杀手“贾坤”汤姆·拉斯齐哈饰），他看似友好甚至谄媚，实则窃听并监控她的电话；

　　白玫（黄湘丽饰），一位“彗星美人”式的于堇铁粉、充满雄心的新人女演员、杂志记者，她也是个间谍，于堇会与她有场神秘的“一夜情”；莫之因（王传君饰），谭呐所执导戏剧的制片人，一个汉奸，总想当强奸犯；


赵又廷饰话剧导演、于堇的老情人

　　古谷三郎（小田切让饰），一名可以接触到日本战争机密的日本军官，也是唯一一个不认得大明星于堇的人，他只是惊讶地发现她与自己的亡妻美代子惊人地相似；最后就是梶原（中岛步饰），古谷三郎的精英亲信，留着非常“日本化”的小胡子。

　　影片从第一幕开始就让人看得不由得一愣，坐直身子，发现一切并没那么简单。《兰心大剧院》就像布满镜子的长廊——比起找寻藏起来的东西，你更容易分辨自己所看到的东西。影片开场，于堇与谭呐出现在戏剧的排练舞台上，她的这位“前男友”既是导演又是男主角。

　　接着，娄烨用了一个简单的剪辑，手持摄像机变换了位置，舞台的位置上也随之被一堵墙替代，一场叫做《礼拜六小说》（影片的英文片名“Saturday Fiction”直译）的戏剧转变成了现实。这种手法在片中贯穿始终，聪明又不觉过于明显，让真实与虚拟的界线变得具有渗透性。故事的进程让每个人都觉得被抛弃了，不能相信任何人，而于堇成为了几个敌对组织在这场战争中的核心。

　　巩俐在“于堇”和“舞台剧女主”这两个角色间的切换游刃有余，她不同语言的台词也如行云流水般顺畅；在浓重的烟雾下（片中几乎每个角色都在大量吸烟，点烟镜头无数），在不同派别间游走的她又显得犹豫不决。我们越来越看不懂于堇，《兰心》的头一个小时告诉我们，于堇对于不同的人来说是不一样的，而动作戏满满的第二部分又向我们传达，即使是于堇自己，也不明白自己到底是怎样一个人。

《兰心大剧院》海报

　　在影片后半程的“枪战”中，于堇几乎变成了单枪匹马“改变”历史进程的女英雄，枪法简直和她笃定的眼神一样犀利。这样一部“大女主”电影，很难想像除了巩俐，中国哪位女明星的咖位、气场和演技能够撑得起来

　　时光飞逝，日期一点点逼近12月7日，就是那个著名的1941年12月7日，《兰心大剧院》会让观众们一直琢磨，影片中的故事和夏威夷到底有着怎样的联系。富有推进力的结尾不仅奉上了一场硬核枪战——这场戏在曾剑的摄像头中显得那样富有激情，其中有些镜头甚至可以直接拿出来，放到1940年代的帮派片中，同时也把人们拽回了通篇的主题：真实与虚幻，戏剧与现实，都是互相渗透的

　　对于于堇、谭呐还有其他所有人来说，这全部关于间谍的一切，就是他们经历的总和；雨为他们下得那么大，向我们展现了他们的一举一动怎样影响着整个世界的未来。

　　片中表演令人印象深刻的并不止巩俐一个人，饰演“前夫”的张颂文简直是宝藏，第四次与娄烨导演合作的他，在《兰心》中虽然戏份并不多，却几乎以压倒性的优势吸引了全场的目光。和娄烨想要大明星巩俐饰演大明星于堇相似的是，话剧演员黄湘丽本次是首次出演电影，饰演的就是新人女演员，但透过这个角色，黄湘丽身上话剧演员的功底纤毫毕现。


帕斯卡·格里高利、汤姆·拉斯齐哈与巩俐在片场（连片场照都是黑白的）

　　而近年来佳作不断的王传君也是不落人后，身为“坏人”，却又只透露出仅剩的一丁丁丁点儿人性光芒的气质，被他拿捏得死死的。有趣的是，那个让他成名、却也是他不愿再提的《爱情公寓》中，王传君饰演的日本人关谷，总是假装说着一口日本味儿的普通话；而在《兰心》中，王传君真的说上了日语。

　　影片颇具《卡萨布兰卡》意味的“开放式”结尾，让人在回味之余心生怅然。伴随着与开头呼应的音乐，真实与虚幻之间，再次模糊了边界。


主创们昨日的威尼斯红毯

　　最后提一句看片儿时的故事，电影散场后，一个法国记者追出来问我，“法租界（French Concession）是什么？”

　　我在哑然的同时，也不仅想到了片中“南京政府”“重庆政府”“汪伪政权”等等也许也会让他一头雾水的名词。影片定档今年12月7日的“珍珠港事件”纪念日，“战争”这件事情，对于经历了相同历史的每个国家来说，所带来的伤痛却是不尽然相同的，没关系，我们自己能看懂就好。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 兰心大剧院 影评 娄烨 巩俐 赵又廷 威尼斯电影节
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