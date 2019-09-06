寡姐（今年威尼斯电影节红毯上）与迪伦·法罗
时光网讯
近日，在《好莱坞报道者》的一篇访谈中，“寡姐”斯嘉丽·约翰逊
捍卫了“性侵”丑闻缠身的伍迪·艾伦
导演，称她“爱伍迪，相信他，愿意随时再与他合作”
。本世纪初，寡姐是伍迪一系列影片的缪斯，包括《赛末点》《独家新闻》
和《午夜巴塞罗那》
。
“我尽己所能多见伍迪，也和他关于这些聊过好多“，寡姐告诉《好莱坞报道者》，”我和他非常直接，他也对我非常直接，他保持了他的清白，而我相信他。“
伍迪和前妻米娅·法罗
的养女迪伦·法罗，则在访谈发布24小时之内抨击了寡姐。迪伦曾指控伍迪在她7岁时对她进行了性侵
，在推特上充满讽刺地写下了反话，“如果我们从过去2年中学到了什么的话，那就是你绝对应该毫不犹豫地相信男性‘捕食者‘，他们’保持了自己的清白‘呢。”而且指名道姓批评道，“斯嘉丽想要理解她号称她在捍卫的运动，还有很长的路要走
。”
寡姐捍卫伍迪的行为，在社交网络上迅速引起了诸多反对，许多网友认为她一边号称支持“Me Too“的反性侵运动，一边为伍迪辩护，非常不妥。寡姐从#MeToo运动刚一发起时就十分积极，在不同场合公开反对性骚扰与性侵行为。
迪伦此前告别社交网络挺久了，diss寡姐的这条是她近一年以来发的第一条推特。2018年年初，在MeToo大潮中，迪伦对于伍迪的指控重新浮出水面，这一指控让亚马逊影业放弃了发行伍迪的最新作品《纽约的最后一个雨天》，也撤销了此前与伍迪所签署的多部合作影片合同。伍迪的回应是控告了亚马逊，要求赔偿6800万美元。
寡姐的最新作品是诺亚·鲍姆巴赫
执导的《婚姻故事》，在威尼斯电影节举办首映后，她的演技得到了影评人们的褒奖，有可能在颁奖季有所斩获。影片将于11月6日在院线中公映，12月6日在Netflix上线。
《洛杉矶时报》：“为寡姐的公关默哀”。