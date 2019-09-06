“寡姐”斯嘉丽·约翰逊捍卫伍迪·艾伦，称“相信他，爱他，愿随时再合作”，这一举动让曾指控伍迪性侵过她的养女迪伦·法罗非常不满。



寡姐（今年威尼斯电影节红毯上）与迪伦·法罗





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“我尽己所能多见伍迪，也和他关于这些聊过好多“，寡姐告诉《好莱坞报道者》，”我和他非常直接，他也对我非常直接，他保持了他的清白，而我相信他。“

















寡姐捍卫伍迪的行为，在社交网络上迅速引起了诸多反对，许多网友认为她一边号称支持“Me Too“的反性侵运动，一边为伍迪辩护，非常不妥。寡姐从#MeToo运动刚一发起时就十分积极，在不同场合公开反对性骚扰与性侵行为。





迪伦此前告别社交网络挺久了，diss寡姐的这条是她近一年以来发的第一条推特。2018年年初，在MeToo大潮中，迪伦对于伍迪的指控重新浮出水面，这一指控让亚马逊影业放弃了发行伍迪的最新作品《纽约的最后一个雨天》，也撤销了此前与伍迪所签署的多部合作影片合同。伍迪的回应是控告了亚马逊，要求赔偿6800万美元。











