过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
《兰心大剧院》
烂番茄口碑解禁，50%3烂3鲜，评论口碑成两极分化态势，好评集中在风格氛围营造，及悬念铺排上，差评体现在人物众多，角色性格不鲜明。巩俐角色人设矛盾方面。
2. 张艾嘉：我对现在香港的混乱感到难过
时光网在威尼斯采访了主竞赛入围华语片《继园台七号》
主创张艾嘉，故事讲述一个男生与一对母女的三角恋，背景是1967年的香港抗议游行。性的展现和街头暴动的展现，成为这部作品的争议焦点。
“影片唤起了我曾经那些美好的回忆，所有的建筑、生活方式以及英式味道的影响。那时候我在香港上了一年学，有很多回忆涌上来。那时候发生的所有这些事情有点像现在的香港，至少某种程度上很相似，但似乎现在的情况更糟糕，对此我感到很难过。”
03. 59岁的钟楚红写真惊艳
日前，钟楚红
为某杂志拍摄了一组时尚写真，1960年出生的钟楚红状态非常好，依旧美得不可方物。
01.索尼大佬谈与漫威关系：暂无复合可能
前段时间，漫威和索尼因蜘蛛侠融资条件没谈拢一事闹得沸沸扬扬，近日，索尼董事长兼首席执行官托尼·文西奎拉就外界希望双方“复合”一事做出回应：“目前大门是不敞开的”，“这是一个漫长的周期”，
他还补充解释：索尼和漫威之间没有恶意，“我们在蜘蛛侠电影上和费奇合作得很成功。漫威的人是一群杰出的人才，我们非常尊重他们”，他表示，接下来，索尼会利用手中与蜘蛛侠相关联的角色打造蜘蛛侠宇宙，他相信蜘蛛侠在MCU之外会有着很好的表现。
约翰尼德普带着吉他携新片《等待野蛮人》
抵达威尼斯，德普看起来心情不错，下船对粉丝合照签名要求有求必应，不过唯一没变的是德普身边保镖的敬业态度，尽管Jerry爷爷已经不在了，但德普还是被再一次的拖走了。
此前媒体确认演员兼歌手“哈卷”哈里·斯泰尔斯拒绝了出演迪士尼真人版《小美人鱼》
中“埃里克王子”一角。“哈卷虽然是“小美人鱼”的粉丝，但充满尊敬地拒绝了这一角色。”近日，哈卷接受采访，谈起为何退出，他说：“我眼下想专心做音乐，得忙上一阵子。不过这部电影的团队很棒，所以我觉得这部影片会很精彩，我肯定我会很喜欢这部电影。”原来是要发新专了。
04.阿曼达塞弗里德新片将饰演抑郁症妈妈
阿曼达·塞弗里德、芬·维特洛克、艾米·欧文、詹妮弗·卡朋特、保罗·吉亚玛提将出演新片《如释重负》(A Mouthful Of Air，暂译)。影片由艾米·科佩尔曼执导，故事讲述塞弗里德饰演的新晋妈妈也是儿童书籍作家朱莉，逃到她自己创作的明亮的克雷奥拉彩色世界，以摆脱产后抑郁症。维特洛克饰演其丈夫伊桑，欧文饰演其母亲，卡朋特将扮演其妯娌，吉亚玛饰演其医生。
05.寡姐捍卫伍迪艾伦 遭伍迪养女抨击
“寡姐”斯嘉丽·约翰逊近日近日接受采访就公开力挺伍迪·艾伦，称“相信他，爱他，愿随时再合作”，这一举动让曾指控伍迪性侵过她的养女迪伦·法罗非常不满。并在推特上指责道：“斯嘉丽想要理解她号称她在捍卫的运动，还有很长的路要走。”
“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡饰演这个曼达洛人，他在剧中也不会经常露脸。于是拍摄时帕斯卡总得戴着头盔，一度经常撞到东西。 该剧由佩德罗·帕斯卡、吉娜·卡拉诺、尼克·诺特、“炸鸡叔”吉安卡洛·埃斯珀西多和卡尔·韦瑟斯,温明娜等人出演。乔恩·费儒开发制作并担任编剧，《雷神》
系列导演塔伊加·维迪提也会执导其中一集，据悉在首播之前就已经续订了第二季。
《雷神3》
导演塔伊加·维迪提执导的新片《乔乔兔》
释出新海报。影片由斯嘉丽·约翰逊、罗曼·格里芬·戴维斯、山姆·洛克威尔联袂主演，导演本人还出演了主人公小男孩幻想中的希特勒。故事讲述在二战时期，男孩乔乔和母亲生活在纳粹德国统治下，他不知道母亲在家中藏着一个犹太女孩，而且母亲秘密地为抵抗军工作。乔乔渴望加入希特勒青年团，因为他脑内有一个颠覆版的希特勒……10月18日北美公映。
威尼斯电影节国际场刊评分曝光
《婚姻故事》 3.95
《我控诉》 3.7
《小丑》3.56
《关于无尽》3.5
《自助洗衣店》 3.39
《星际探索》 3.33
《真相》 3.3
《马丁伊顿》3.2
《乳牙》3.0
《继园台7号》2.66
《黄蜂网络》 2.63
《完美候选人》 2.6
《被涂污的鸟》2.56
《厄玛》 2.55
《阿德里尤尼萨尼塔市长》2.5
《兰心大剧院》2.45
《荣誉之客》2.35