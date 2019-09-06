2. 张艾嘉：我对现在香港的混乱感到难过

“影片唤起了我曾经那些美好的回忆，所有的建筑、生活方式以及英式味道的影响。那时候我在香港上了一年学，有很多回忆涌上来。那时候发生的所有这些事情有点像现在的香港，至少某种程度上很相似，但似乎现在的情况更糟糕，对此我感到很难过。”

03. 59岁的钟楚红写真惊艳





01.索尼大佬谈与漫威关系：暂无复合可能









前段时间，漫威和索尼因蜘蛛侠融资条件没谈拢一事闹得沸沸扬扬，近日，索尼董事长兼首席执行官托尼·文西奎拉就外界希望双方“复合”一事做出回应：“目前大门是不敞开的”，“这是一个漫长的周期”，





他还补充解释：索尼和漫威之间没有恶意，“我们在蜘蛛侠电影上和费奇合作得很成功。漫威的人是一群杰出的人才，我们非常尊重他们”，他表示，接下来，索尼会利用手中与蜘蛛侠相关联的角色打造蜘蛛侠宇宙，他相信蜘蛛侠在MCU之外会有着很好的表现。