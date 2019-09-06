李晨调侃，《哪吒之魔童降世》的导演叫饺子，《罗小黑战记》的导演叫木头，自己应该改名叫“牛肉丸”，没准儿电影就能获得高口碑。





《罗小黑战记》番剧已经跟粉丝走过了快十个年头。首映礼现场，与小黑一路走来的粉丝们特地录制了一个“有生之年”主题视频，向导演木头表达了他们对“罗小黑”的感情，甚至有粉丝说到激动处不禁哽咽。木头看完视频也非常激动，甚至在大庭广众下抹起眼泪，他不好意思地说：“相当的激动，被刚才的视频弄的有点泪目，现在有点语无伦次。”





















《罗小黑战记》作为二维的原创动画，每1秒就需要12张原画，而100多分钟的电影时长总共需要7万多张的原画，再加上每一张原画都精益求精，也难怪大电影的诞生历时5年之久。首映礼现场木头导演首次向观众展示了8张原画稿，并且讲述了这些画稿背后的创作故事。





此外本片的“配音天团”，北斗企鹅的配音演员山新、皇贞季、刘明月、郝祥海、夏侯落枫也现身现场。这群“幕后功臣”登台后也不忘“皮”上一把。他们没有用电影中饰演的角色声音，而是故意模仿别的角色声音做了自我介绍，不料被秒戳穿。





“配音天团”更是用自己角色的声音现场还原电影“名场面”，让现场观众一饱耳福。皇贞季作为配音导演，现场爆料导演也为电影中的一个角色配了音，可以说是电影的一个彩蛋。



