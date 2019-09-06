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哈卷透露拒绝真人版《小美人鱼》原因

事业重心回归音乐 “我认为这部电影会很棒”

2019-09-06 15:01:19 来源：Mtime时光网

“哈卷”透露迪士尼跟他洽谈过《小美人鱼》真人版的角色，但最终没有什么结果，他希望把事业重心回归音乐。

　　时光网讯 在诺兰《敦刻尔克》献出大银幕首秀的哈利·斯泰尔斯曾经是迪士尼真人版《小美人鱼》男主角的竞争者之一，据外媒报道，这位英国人气乐坛偶像最终还是拒绝了该角色。

　　日前他在采访中进一步谈到错过《小美人鱼》的真实原因。“哈卷”透露迪士尼确实就此片跟他有过洽谈，但最终没有什么结果。“我想把重心放到音乐事业一段时间，但参与《小美人鱼》的每一位都非常出色，我认为电影会很棒的。我会很享受观看这部电影的。”

真人版“爱丽儿”哈雷·贝利

　　新《小美人鱼》由罗伯·马歇尔（《芝加哥》）执导，大卫·马戈（《新欢乐满人间》）撰写剧本，黑人演员兼歌手哈雷·贝利出演“爱丽儿”一角。。1989年的《小美人鱼》动画片获得了当年的“最佳原创歌曲”和“最佳原创配乐”两座奥斯卡小金人，艾伦·曼肯和霍华德·阿什曼的原版音乐会出现在新电影中，林-曼努尔·米兰达和曼肯也会为影片共同创作新的音乐。

少年沙赞亚瑟·安琪公开表示渴望出演男主角埃里克王子

　　《小美人鱼》将于2020年上半年开拍，在安徒生的原著《海的女儿》中，爱丽儿救了溺水的埃里克王子，爱上了他，为了能走上陆地与他在一起，选择了喝下让自己变哑的毒药，长出双腿。然而王子只把他当妹妹，选择了与邻国公主结婚，这一决定会让小美人鱼变成泡沫。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哈利·斯泰尔斯 小美人鱼
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迪士尼真人版小美人鱼

迪士尼真人版小美人鱼 (2020)

-1.0

导演：罗伯·马歇尔

主演：哈雷·贝利

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