日前他在采访中进一步谈到错过《小美人鱼》的真实原因。“哈卷”透露迪士尼确实就此片跟他有过洽谈，但最终没有什么结果。“我想把重心放到音乐事业一段时间，但参与《小美人鱼》的每一位都非常出色，我认为电影会很棒的。我会很享受观看这部电影的。”

新《小美人鱼》由罗伯·马歇尔（《芝加哥》）执导，大卫·马戈（《新欢乐满人间》）撰写剧本，黑人演员兼歌手哈雷·贝利出演“爱丽儿”一角。。1989年的《小美人鱼》动画片获得了当年的“最佳原创歌曲”和“最佳原创配乐”两座奥斯卡小金人，艾伦·曼肯和霍华德·阿什曼的原版音乐会出现在新电影中，林-曼努尔·米兰达和曼肯也会为影片共同创作新的音乐。





少年沙赞亚瑟·安琪公开表示渴望出演男主角埃里克王子





《小美人鱼》将于2020年上半年开拍，在安徒生的原著《海的女儿》中，爱丽儿救了溺水的埃里克王子，爱上了他，为了能走上陆地与他在一起，选择了喝下让自己变哑的毒药，长出双腿。然而王子只把他当妹妹，选择了与邻国公主结婚，这一决定会让小美人鱼变成泡沫。