网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

吴京临危受任！《攀登者》发“使命”预告

登峰危机一触即发 东方雪域奇观初露真容

2019-09-06 10:30:29 来源：Mtime时光网

主演吴京感慨道：“60年与75年中国登山队前辈们的英雄事迹与精神，也成为我们拍摄中遇到各种问题与困难时的动力，让我深刻体会到中国攀登者的艰苦卓绝，高山仰止。”
　　时光网讯  9月6日，电影《攀登者》发布“使命”版预告。预告片中吴京章子怡张译井柏然胡歌等组成的中国登山队，向珠峰顶峰发起冲刺和挑战。虽然路途遭遇雪崩与狂风等瞬息万变的天险难关，但攀登小分队依旧以血肉之躯和险境抗争，誓死捍卫国家领土与主权。

　　预告开篇便以“人为什么要登山”的提问，引出片中“中国人自己的山，要自己登上去”的终极使命。电影《攀登者》故事改编自中国登山队两次登顶珠峰的真实史实，展现了中国登山队实现人类首次从北坡登顶珠峰的壮举。在当年珠峰领土主权争端的危急时刻，两代攀登小队肩负重任登顶珠峰，勘测出属于中国人的“中国高度”。

　　通过前期对于历史背景资料的钻研了解，主演吴京不禁感慨道：“60年与75年中国登山队前辈们的英雄事迹与精神，也成为我们拍摄中遇到各种问题与困难时的动力，让我深刻体会到中国攀登者的艰苦卓绝，高山仰止。”







　　作为在片中饰演气象学家徐缨的章子怡，一方面要辅助登山队关注气象预警，另一方面也对深爱之人方五洲的登峰行动抱有牵挂，她表示：“徐缨留学归来加入登山队，投身高海拔气象的研究，一方面是为祖国做出贡献，同时也是想陪伴着方五洲，为他的平安归来出一份力。”

　　而作为片中60年登峰小队的一份子，张译也表示：“大家一起登珠峰，就是把命交给了彼此，这种最纯洁的战友情谊是普通人无法想象的。”

　　此次发布的预告片中，通过方五洲（吴京 饰）架人梯托举队友，徐缨（章子怡 饰）顶着风雪向登山队员传达气象信息，曲松林（张译 饰）与方五洲发生冲突、李国梁（井柏然 饰）从雪山上疾速滑落、杨光（胡歌 饰）横跨冰裂缝等一系列紧张惊险的镜头，展现了中国登山队冲顶珠峰过程中的艰险与不易，而影片宏大震撼的特效场面，也让观众目不暇接。

　　监制徐克表示：“为了还原珠峰的壮丽奇观，将借助业内顶尖的视效手段，打造具有东方色彩的雪域奇观。”导演李仁港也表示：“片中雪山戏份所占的比重非常大，很多镜头都需要借助电脑特效的方式，结合在珠峰实景拍摄的镜头与大量的航拍素材，还原世界最高峰的雪域奇观，给观众营造一种身临其境的真实感。”

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 攀登者 吴京 预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

攀登者

攀登者 (2019)

0.0

导演：李仁港

主演：吴京 章子怡

在线播放

吴京

吴京

Jing Wu

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

章子怡

章子怡

Ziyi Zhang

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

张译

张译

Yi Zhang

职业：演员

查看影人作品  >

井柏然

井柏然

Boran Jing

职业：演员

查看影人作品  >

胡歌

胡歌

Hugh

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (19)

发表

本周热读

1

30部无人问津的国产佳片

口碑这么好，咋就没人去影院看呢？

31
口碑评分这么高，这些电影票房咋就这么低呢？世纪难题
2

她是好莱坞最酷的叛逆少女

薇诺娜·赖德：我享受着变老的过程

30
她曾红透了整个90年代，她曾经和约翰·尼德普在戏里戏外..
3

不是“虐待狂”怎么当导演

盘点那些在片场折磨人的暴君们

吃的了这份苦，才能出好戏？
4

天使男神！基努里维斯55岁生日快乐

拥有1/8中国血统,"疾速追杀3"迎来事业翻红

33
55岁生日快乐，天使男神。
5

重温一波！"复联34"曝光未释出高清照

寡鹰、幻红牵手 美队举锤黑豹飞踢钢铁侠亮相

18
趁着DC《小丑》刷屏之际再来重温一波《复联》吧！

查看更多