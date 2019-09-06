主演吴京感慨道：“60年与75年中国登山队前辈们的英雄事迹与精神，也成为我们拍摄中遇到各种问题与困难时的动力，让我深刻体会到中国攀登者的艰苦卓绝，高山仰止。”





预告开篇便以“人为什么要登山”的提问，引出片中“中国人自己的山，要自己登上去”的终极使命。电影《攀登者》故事改编自中国登山队两次登顶珠峰的真实史实，展现了中国登山队实现人类首次从北坡登顶珠峰的壮举。在当年珠峰领土主权争端的危急时刻，两代攀登小队肩负重任登顶珠峰，勘测出属于中国人的“中国高度”。





通过前期对于历史背景资料的钻研了解，主演吴京不禁感慨道：“60年与75年中国登山队前辈们的英雄事迹与精神，也成为我们拍摄中遇到各种问题与困难时的动力，让我深刻体会到中国攀登者的艰苦卓绝，高山仰止。”





























作为在片中饰演气象学家徐缨的章子怡，一方面要辅助登山队关注气象预警，另一方面也对深爱之人方五洲的登峰行动抱有牵挂，她表示：“徐缨留学归来加入登山队，投身高海拔气象的研究，一方面是为祖国做出贡献，同时也是想陪伴着方五洲，为他的平安归来出一份力。”





而作为片中60年登峰小队的一份子，张译也表示：“大家一起登珠峰，就是把命交给了彼此，这种最纯洁的战友情谊是普通人无法想象的。”





此次发布的预告片中，通过方五洲（吴京 饰）架人梯托举队友，徐缨（章子怡 饰）顶着风雪向登山队员传达气象信息，曲松林（张译 饰）与方五洲发生冲突、李国梁（井柏然 饰）从雪山上疾速滑落、杨光（胡歌 饰）横跨冰裂缝等一系列紧张惊险的镜头，展现了中国登山队冲顶珠峰过程中的艰险与不易，而影片宏大震撼的特效场面，也让观众目不暇接。





监制徐克表示：“为了还原珠峰的壮丽奇观，将借助业内顶尖的视效手段，打造具有东方色彩的雪域奇观。”导演李仁港也表示：“片中雪山戏份所占的比重非常大，很多镜头都需要借助电脑特效的方式，结合在珠峰实景拍摄的镜头与大量的航拍素材，还原世界最高峰的雪域奇观，给观众营造一种身临其境的真实感。”



