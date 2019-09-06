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“画说”中国动画电影百年发展历程

我们也曾是亚洲一流 哪吒大圣继往开来

2019-09-06 10:24:02 来源：Mtime时光网

从《神笔马良》到《阿凡提的故事》，从《九色鹿》到《葫芦兄弟》，这就是几代人的青春少年时．
中国动画电影百年简史（下篇）
回忆年少！从《神笔马良》到《葫芦兄弟》

　时光网特稿 比起昨天给大家介绍的早期国产动画，今天介绍的作品大家肯定更熟悉。

　　那时候每天放学最期盼的，就是一边吃饭一边在电视上看到它们：从《神笔马良》《阿凡提的故事》，从《九色鹿》《葫芦兄弟》，每一部放在今天都能勾起年少回忆。

   编辑：汀

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 中国动画电影 阿凡提的故事 九色鹿 葫芦兄弟

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