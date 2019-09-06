2019-09-06 10:24:02 来源：Mtime时光网
编辑：汀
查看全文 ∨
导演：胡进庆
在线播放
导演：曲建方
《葫芦兄弟》：美术片时代的绝响中国独创剪纸动画 首挑大梁迎..
“葫芦娃之父”胡进庆导演今日..开创中国剪纸动画的艺术家之一..
《葫芦兄弟》推出正版原创手办..上海美术电影制片厂授权 打造..
剧版“葫芦娃”暑假开机导演承诺不会毁三观
“葫芦娃”将拍真人版已在总局备案公示
验证码：
RosenBob
56秒前
时光网少有的高质量文
李扬_844390198
3小时前
时光网能不能挑挑文章顺序，先排“上篇”然后排“下篇”
天佑米兰
5小时前
写的不错
炼天邪
动画剧照统一处理规整是规整了，但我们想看的是原汁原味的老电视，老画质的截图构成的“回忆杀”啊！！！
玄曦
每次看到“遗老”般动画大师仙逝总是很难过 中国动画曾经拥有那么辉煌灿烂照耀世界的过去 真心希望中国动画能“重走老路” 而不是一味追求3D或者日漫动画效果 以前无论剪纸 木偶 还是水墨都真心很美 真的不希望这样的文化瑰宝消失
钰琦有约
《镜花缘》里的双面人完全就是童年阴影，记得小时候看完后吓的做噩梦
Leon·S·Kennedy
6小时前
前几年重制的新版葫芦娃简直像快餐一样恶心人，上美现在如此堕落不知何故！
juliolei
原来很久之前中国动画大神还是很多的~~~👍
张建军零一
若要转载，怎么告知？
天晴了_
7小时前
两个帖子下来感觉自己像井底之蛙 为这些兢兢业业 才华横溢的动画师前辈们点赞
口碑这么好，咋就没人去影院看呢？
薇诺娜·赖德：我享受着变老的过程
盘点那些在片场折磨人的暴君们
拥有1/8中国血统,"疾速追杀3"迎来事业翻红
寡鹰、幻红牵手 美队举锤黑豹飞踢钢铁侠亮相
查看更多