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周深献唱《诛仙》片尾曲《情意结》MV

肖战李沁孟美岐主演 9月13日中秋档上映

2019-09-06 11:21:15 来源：Mtime时光网

周深献唱电影《诛仙Ⅰ》片尾曲MV《情意结》，该片由肖战、李沁领衔主演，即将于中秋档9月13日全国公映。
       时光网讯 由香港金牌导演程小东执导，改编自萧鼎同名小说的电影《诛仙Ⅰ》已经开启预售通道，即将于中秋档9月13日全国公映。该片由肖战李沁、火箭少女101孟美岐领衔主演，唐艺昕特邀出演。片方今日公布电影片尾曲《情意结》及同名MV，由周深倾情献唱，空灵细腻的嗓音与画面中少年的情真意切直击心灵，缥缈的青云仙境渐渐显露阵容。
 


       此次在电影《诛仙Ⅰ》的片尾曲《情意结》中，周深以柔和飘逸的嗓音将张小凡少年时的纯真和命运的无奈娓娓道来。《情意结》整首歌曲旋律婉转悠扬，一句“如下辈子，为你解愁；愿你无忧，快乐已足够”唱出了张小凡在成长中太多的感慨，阳刚细腻和深情空灵的两种感觉碰撞，演绎出了张小凡在青云门中从憧憬、心碎到不悔的心声。 



       从释出的MV中可看到，肖战饰演的张小凡从情窦初开，懵懂青涩，年少纯真不谙世事到历经沧桑，他始终对世间万物报以真挚热忱；李沁饰演的陆雪琪从不染尘埃到最后血肉丰满，包含万千情愫；孟美岐饰演的碧瑶灵气逼人，张小凡的真诚让她将其纳入自己的保护网，就算是自己的敌人也不悔自己的选择。

       这些角色在他们的演绎下，有点有面，性格鲜明立体。除此之外，MV同时也曝光了电影《诛仙Ⅰ》的大量场景镜头，随着音乐的响起，耸立于天地云间的浩瀚青云门，黄昏下绚烂迷眼的花丛，巍峨高山上初现端倪的惊世一战，无不展现出电影独有的东方意境。

      《诛仙Ⅰ》将于中秋档9月13日全国公映。




   编辑：隐饮

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关键词： 诛仙Ⅰ
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诛仙Ⅰ (2019)

0.0

导演：程小东

主演：肖战 李沁

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