周深献唱电影《诛仙Ⅰ》片尾曲MV《情意结》，该片由肖战、李沁领衔主演，即将于中秋档9月13日全国公映。

















从释出的MV中可看到，肖战饰演的张小凡从情窦初开，懵懂青涩，年少纯真不谙世事到历经沧桑，他始终对世间万物报以真挚热忱；李沁饰演的陆雪琪从不染尘埃到最后血肉丰满，包含万千情愫；孟美岐饰演的碧瑶灵气逼人，张小凡的真诚让她将其纳入自己的保护网，就算是自己的敌人也不悔自己的选择。





这些角色在他们的演绎下，有点有面，性格鲜明立体。除此之外，MV同时也曝光了电影《诛仙Ⅰ》的大量场景镜头，随着音乐的响起，耸立于天地云间的浩瀚青云门，黄昏下绚烂迷眼的花丛，巍峨高山上初现端倪的惊世一战，无不展现出电影独有的东方意境。





《诛仙Ⅰ》将于中秋档9月13日全国公映。











