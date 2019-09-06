《我和我的祖国》曝新海报提档9月30日上映，主演黄渤、张译、吴京、马伊琍、杜江、葛优、刘昊然、陈飞宇、宋佳集体亮相，展现普通人与祖国同呼吸、共命运的关联。





主演黄渤、张译、吴京、马伊琍、杜江、葛优、刘昊然、陈飞宇、宋佳亮相提档海报，展现普通人与祖国同呼吸、共命运的关联。七十年，七个历史瞬间，一个中国，电影集结导演、演员及幕后主创组建“中国电影梦之队”以此契机提前为祖国庆生，祝福祖国一刻也不能等。















《前夜》1949年10月1日中华人民共和国成立 杜江挑战升旗手，在薛晓路执导的《回归》中准时升起五星红旗，保证香港回归“一秒不差”，也预示着“一国两制”的第一次实现；吴京则携手马伊琍在徐峥导演的《夺冠》中重温中国女排首夺奥运冠军，回溯女排第一次获得世界大赛三连冠的巅峰传奇。





在张一白执导的《相遇》里，张译作为无数国防科技战线中的一员，隐姓埋名将自己的青春献给中国第一颗原子弹的研发事业；黄渤则在管虎导演的《前夜》中争分夺秒，克服重重困难，确保新中国第一面国旗在开国大典上顺利升起。作为历史涓流中的见证者，电影中的每一个角色都满载着与祖国同呼吸共成长的时代印记。





《我和我的祖国》电影用7个历史瞬间映射出新中国成立70周年的发展历程，展现普通人与国家休戚与共、同心同力的联系。以人见事，让不同年龄的观众用全新的视角、不同的方式，回顾祖国这70年峥嵘岁月，珍惜每个普通人与祖国息息相关的共同记忆，为年轻人搭起了解祖国历史进程的纽带。





电影《我和我的祖国》将于9月30日全国上映。































编辑：隐饮