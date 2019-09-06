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《我和我的祖国》曝新海报提档9.30

黄渤&吴京&葛优集体亮相 热血正能量满满！

2019-09-06 11:35:13 来源：Mtime时光网

《我和我的祖国》曝新海报提档9月30日上映，主演黄渤、张译、吴京、马伊琍、杜江、葛优、刘昊然、陈飞宇、宋佳集体亮相，展现普通人与祖国同呼吸、共命运的关联。
       

电影《我和我的祖国》提档海报

时光网讯陈凯歌任总导演、黄建新任总制片人，导演陈凯歌张一白管虎薛晓路徐峥宁浩文牧野联袂打造的国庆献礼片《我和我的祖国》，今日宣布提档至9月30日全国公映。

       主演黄渤、张译、吴京、马伊琍、杜江、葛优、刘昊然、陈飞宇、宋佳亮相提档海报，展现普通人与祖国同呼吸、共命运的关联。七十年，七个历史瞬间，一个中国，电影集结导演、演员及幕后主创组建“中国电影梦之队”以此契机提前为祖国庆生，祝福祖国一刻也不能等。

      在文牧野执导的《护航》中宋佳行军礼、驾战机，化身最飒女飞行员亲历中国第一个以抗战胜利为主题的盛大阅兵式；刘昊然和陈飞宇两位乡村流浪儿在陈凯歌导演的《白昼流星》中迎接神舟十一号飞船返回舱成功着陆，见证中国载人飞船第一次实现“太空超长待机”，完成为时33天的载人飞行任务；导演宁浩用《北京你好》点燃2008年国人记忆，葛优饰演的出租车司机以一张北京奥运会开幕式门票，在家门口感受中国第一次举办奥运会的高燃时刻。



     

《前夜》1949年10月1日中华人民共和国成立

杜江挑战升旗手，在薛晓路执导的《回归》中准时升起五星红旗，保证香港回归“一秒不差”，也预示着“一国两制”的第一次实现；吴京则携手马伊琍在徐峥导演的《夺冠》中重温中国女排首夺奥运冠军，回溯女排第一次获得世界大赛三连冠的巅峰传奇。

      在张一白执导的《相遇》里，张译作为无数国防科技战线中的一员，隐姓埋名将自己的青春献给中国第一颗原子弹的研发事业；黄渤则在管虎导演的《前夜》中争分夺秒，克服重重困难，确保新中国第一面国旗在开国大典上顺利升起。作为历史涓流中的见证者，电影中的每一个角色都满载着与祖国同呼吸共成长的时代印记。

       《我和我的祖国》电影用7个历史瞬间映射出新中国成立70周年的发展历程，展现普通人与国家休戚与共、同心同力的联系。以人见事，让不同年龄的观众用全新的视角、不同的方式，回顾祖国这70年峥嵘岁月，珍惜每个普通人与祖国息息相关的共同记忆，为年轻人搭起了解祖国历史进程的纽带。

         电影《我和我的祖国》将于9月30日全国上映。







 

   编辑：隐饮

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关键词： 我和我的祖国
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