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戴铁郎导演《黑猫警长》为何只拍五集？

创作背后的故事远比心酸复杂

2019-09-06 13:22:18 来源：澎湃新闻

《黑猫警长》确实曾存在版权问题，并且是上海首例著作权纠纷案的主角。
编者按：据上海美术电影制片厂官微发布的消息，著名美术片艺术家、一级导演、国际动画协会（ASIFA）会员、中国美术家协会会员、中国动画学会理事、中国电影家协会会员、享受国务院特殊津贴待遇，动画片《黑猫警长》导演、编剧戴铁郎先生，因病于2019年9月4日19点25分去世，享年89岁。



　　本文发表于2014年12月20日澎湃新闻，讲述了《黑猫警长》制作背后的故事。

　　近日一则题为“《黑猫警长》只放了五集就停播，背后的故事让人心酸”的知乎日报在网上热传，激活了70后、80后的回忆。

　　在1987年播出的《黑猫警长》第五集片尾，黑猫警长最后举枪逐字打出“请看下集”的字样。然后，就没有下集了。于是许多小朋友不禁耿耿于怀到现在：为什么当初只有五集，然后就停播了？

　　其实然后，比《黑猫警长》更长、更完整的《葫芦兄弟》来了；然后，国门打开，好看的欧美日本动画片进来了，《忍者神龟》、《灌篮高手》的热血盖过了国产动画的风头；再然后，当年等着《黑猫警长》下集故事的孩子们长大了，甚至很少再看动画片。

　　可是，当“请看下集”这个情景被重提，许多人突然发现童年的记忆缺失了一块。而知乎上对于这个问题的一则热门回答，更是激起不少网友的同情和愤慨。

　　那么，观众没看到第六集真的是因为知乎日报上说的《黑猫警长》导演戴铁郎突然被通知退休吗？是因为美影厂人事斗争，“那个年代人心险恶”吗？

　　澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者带着这样的疑问采访了1980年代中期至1990年代初期先后担任上海美术电影制片厂厂长的严定宪、常光希，以及《黑猫警长》的制片主任印希庸。因为戴铁郎先生家庭状况的原因，其好友印希庸代其婉拒了采访。

作者：澎湃新闻/陈晨   编辑：汀

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑猫警长 戴铁郎

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