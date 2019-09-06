陈飞宇、张雪迎、周奇、姚弛、李鑫一等多位新生代明星领衔北京各大高校学生唱出祖国70年崛起之路。

推广曲《70》MV





时值祖国七十华诞，在《决胜时刻》最新发布的推广曲《70》MV中，各大高校的青春代表倾情演绎，诠释了中国70年来的热血成长路。这其中，包括曾在电影《秘果》《最好的我们》中有着不俗表现的北京电影学院2019级新生陈飞宇，凭借《泡沫之夏》《狗十三》等影视作品为大众熟知的中央戏剧学院学生张雪迎，在综艺《声入人心》中备受关注、参演热播剧《小欢喜》的周奇，新生代偶像代表姚弛和李鑫一，以及参演电影《爱情公寓》《蜜蜂少女队》的张天馨，MV中更有在北京奥运会和世锦赛女子双人十米跳台斩获冠军的王鑫惊喜献声。





推广曲《70》以拟人化的手法讲述了中国从“一穷二白、四处碰壁的小孩”成长为“顶天立地的巨人”的历程，用说唱的形式道尽了新中国七十载的崛起之路，歌词饱含深意。“15岁第一次惊艳登台”代表了中国第一颗原子弹的试爆成功；“35岁第一块奥运金牌”表现了许海峰拿下中国奥运首金的历史时刻；“50岁七子都尽数归来”象征着香港和澳门等地区的回归；“59岁全世界都看到我的精彩”展现了中国成功举办奥运会的精彩时刻。





电影《决胜时刻》再现了1949年中共中央进驻香山，在此指挥渡江战役、会见民主人士、筹备新政协会议和开国大典等重大事件，影片将于9月12日在全国上映。

编辑：羊羊