《完美候选人》讲述了一位医生在被男权控制的环境中，依然下定决心参加当地政治竞选的故事。











导演海法曼·苏尔自己永远不会承认的是，她真的太会外交手腕了。但是她作为沙特女导演的奠基人，她的努力会令其他人加倍追随她的事业。









《瓦嘉达》完成之后，导演搬到了加拿大，拍摄了艾丽·范宁主演的文学人物传记片《玛丽雪莱》，她也是沙特第一个执导好莱坞电影的女导演。接下来她又执导了喜剧爱情片《快乐之后》。





在美国住了几年之后，她又回到沙特拍摄了《完美候选人》，主演米拉演绎了一位医生在被男权控制的环境中，依然下定决心参加当地政治竞选的故事。





当《完美候选人》入围本届威尼斯，成为强有力的竞赛候选片时，导演曼苏尔达到了新的里程碑。21部参选的影片中，只有2位女导演，她是其中之一。











她在威尼斯媒体见面上说当她返回沙特的时候，她看到社会在缓慢变化。





“社会环境更加开放，对女性电影人更加包容，艺术开始有了一席之地。对我来说，作为一个艺术家远离故土，在过去的几年都在国外工作，然后回到沙特看到这些变化，感到很震惊,心里很温暖。”





尽管如此，她承认在如此保守的国家里，依旧还有许多对她的先锋事业的反对之声。





“我肯定有很多保守人士不希望看到一个女性主演，一个女导演，一个女人拍摄关于政治的电影。”她说道。





“我尊重我的背景，我知道沙特是个保守的国家，无论是政治上，传统上还是信仰上，但是我们是不是可以把那些界限每天都推宽一点点呢？”





“我们试着把边界幅度推的宽一点，这样大家可以试着挑战，艺术家们也有更大的生存空间。我觉着改变不应该是表面上的，是更加深入的。”





《完美候选人》绝对是把边界线推到更远了。这是一部简单,故事很好的电影，一个决绝的女人马瑞雅姆不达目的誓不罢休。





主人公玛瑞雅姆的父亲是是沙特音乐家，她是三个女儿之一，在当地诊所上班。我们可以清晰看到一个女性医护工作者要面对的偏见。一个车祸中受伤的男子，忍着伤痛都拒绝被一个女医生医治。他对着马瑞雅姆喊“滚，别看着我。” 他基本上拒绝被一个女人碰触,即使这个女人戴着连眼睛都遮住的面纱。











通往医院的是一条泥路，天气不好时，肉眼都不可见了。这么可耻的事情需要改变，马瑞雅姆说道。但是她的男性同事和当地行政官员坐视不理。





所以她决定参选市议员，她的第一个举措就是修路。萨拉是她青春期的妹妹，妹妹听闻后大为震惊，她害怕会为家人引来恶意和羞耻，这些的确发生了。





她寡居的父亲阿卜杜拉子是个乌德琴乐手，片中正在外和乐队巡演。他得知了女儿的举动却无力分身，整个乐队在接受信徒的款待。





婚礼摄影师赛尔马为妹妹马瑞雅姆拍摄了竞选视频，视频像病毒般迅速传播，很快当地新闻就广而告之。她勇敢地出现在电视上，并没有戴面纱，男性观众谦虚谨慎询问她是否对“性别问题”格外感兴趣。





一场重场戏中，她在另外的房间通过视频向一个潜在的男性选民讲话。一些厌女主义者开始开玩笑，她闯了进来和他们对峙。马瑞雅姆已经不仅仅为了修一条路而竞选了，她在为了女权而挑战。





曼苏尔的电影其实并没有很大的惊喜，其对沙特观众的信息清晰有力。尽管如此，在它的简单中尤见力量。演员米拉的表演生动展示了一位年轻女人逐渐寻找到自我，并勇敢发声。











《完美候选人》收到了威尼斯的正面影评，《卫报》评论其“对沙特的荒谬具有深刻洞察力”。 《独立通讯》评论其虽然沙特近期已经发生重大改变，允许女人开车投票，但仍有许多需要改变。《完美候选人》“提供给大家引人注目的一瞥，展示了普通人如何对彻底的改变进行谈判的”。