网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

在沙特，竟有位女性敢竞选市议员？

威尼斯竞赛片《完美候选人》独家影评

2019-09-06 14:26:59 来源：Mtime时光网

《完美候选人》讲述了一位医生在被男权控制的环境中，依然下定决心参加当地政治竞选的故事。


      时光网讯 海法曼·苏尔的政治题材剧情片《完美候选人》入围了本届威尼斯电影节主竞赛单元。这部电影用它自己安静的方式诠释了电影革命。

      导演海法曼·苏尔自己永远不会承认的是，她真的太会外交手腕了。但是她作为沙特女导演的奠基人，她的努力会令其他人加倍追随她的事业。

      2012年，她执导了影片《瓦嘉达》，也是首部完全在沙特王国境内拍摄的电影长片。在那个时候沙特女人连开车都不被允许。即使今天，沙特的女人仍被视为二等公民，旅行的时候必须有男人的“保护”。

      《瓦嘉达》完成之后，导演搬到了加拿大，拍摄了艾丽·范宁主演的文学人物传记片《玛丽雪莱》，她也是沙特第一个执导好莱坞电影的女导演。接下来她又执导了喜剧爱情片《快乐之后》。

      在美国住了几年之后，她又回到沙特拍摄了《完美候选人》，主演米拉演绎了一位医生在被男权控制的环境中，依然下定决心参加当地政治竞选的故事。

      当《完美候选人》入围本届威尼斯，成为强有力的竞赛候选片时，导演曼苏尔达到了新的里程碑。21部参选的影片中，只有2位女导演，她是其中之一。



      她在威尼斯媒体见面上说当她返回沙特的时候，她看到社会在缓慢变化。

      “社会环境更加开放，对女性电影人更加包容，艺术开始有了一席之地。对我来说，作为一个艺术家远离故土，在过去的几年都在国外工作，然后回到沙特看到这些变化，感到很震惊,心里很温暖。”

      尽管如此，她承认在如此保守的国家里，依旧还有许多对她的先锋事业的反对之声。

      “我肯定有很多保守人士不希望看到一个女性主演，一个女导演，一个女人拍摄关于政治的电影。”她说道。

      “我尊重我的背景，我知道沙特是个保守的国家，无论是政治上，传统上还是信仰上，但是我们是不是可以把那些界限每天都推宽一点点呢？”

      “我们试着把边界幅度推的宽一点，这样大家可以试着挑战，艺术家们也有更大的生存空间。我觉着改变不应该是表面上的，是更加深入的。”

      《完美候选人》绝对是把边界线推到更远了。这是一部简单,故事很好的电影，一个决绝的女人马瑞雅姆不达目的誓不罢休。

      主人公玛瑞雅姆的父亲是是沙特音乐家，她是三个女儿之一，在当地诊所上班。我们可以清晰看到一个女性医护工作者要面对的偏见。一个车祸中受伤的男子，忍着伤痛都拒绝被一个女医生医治。他对着马瑞雅姆喊“滚，别看着我。” 他基本上拒绝被一个女人碰触,即使这个女人戴着连眼睛都遮住的面纱。



      通往医院的是一条泥路，天气不好时，肉眼都不可见了。这么可耻的事情需要改变，马瑞雅姆说道。但是她的男性同事和当地行政官员坐视不理。

      所以她决定参选市议员，她的第一个举措就是修路。萨拉是她青春期的妹妹，妹妹听闻后大为震惊，她害怕会为家人引来恶意和羞耻，这些的确发生了。

      她寡居的父亲阿卜杜拉子是个乌德琴乐手，片中正在外和乐队巡演。他得知了女儿的举动却无力分身，整个乐队在接受信徒的款待。

      婚礼摄影师赛尔马为妹妹马瑞雅姆拍摄了竞选视频，视频像病毒般迅速传播，很快当地新闻就广而告之。她勇敢地出现在电视上，并没有戴面纱，男性观众谦虚谨慎询问她是否对“性别问题”格外感兴趣。

      一场重场戏中，她在另外的房间通过视频向一个潜在的男性选民讲话。一些厌女主义者开始开玩笑，她闯了进来和他们对峙。马瑞雅姆已经不仅仅为了修一条路而竞选了，她在为了女权而挑战。

      曼苏尔的电影其实并没有很大的惊喜，其对沙特观众的信息清晰有力。尽管如此，在它的简单中尤见力量。演员米拉的表演生动展示了一位年轻女人逐渐寻找到自我，并勇敢发声。



      《完美候选人》收到了威尼斯的正面影评，《卫报》评论其“对沙特的荒谬具有深刻洞察力”。 《独立通讯》评论其虽然沙特近期已经发生重大改变，允许女人开车投票，但仍有许多需要改变。《完美候选人》“提供给大家引人注目的一瞥，展示了普通人如何对彻底的改变进行谈判的”。

作者：Martyn Palmer   编辑：en

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 完美候选人 威尼斯国际电影节 海法曼·苏尔 MartynPalmer
关注时光网微信

相关电影/影人

完美候选人

完美候选人 (2019)

0.0

导演：Haifaa Al-Mans..

主演：Mila Al Zahrani

在线播放

第76届威尼斯电影节

第76届威尼斯电影节 (2019)

0.0

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

她是好莱坞最酷的叛逆少女

薇诺娜·赖德：我享受着变老的过程

30
她曾红透了整个90年代，她曾经和约翰·尼德普在戏里戏外..
2

不是“虐待狂”怎么当导演

盘点那些在片场折磨人的暴君们

吃的了这份苦，才能出好戏？
3

天使男神！基努里维斯55岁生日快乐

拥有1/8中国血统,"疾速追杀3"迎来事业翻红

33
55岁生日快乐，天使男神。
4

重温一波！"复联34"曝光未释出高清照

寡鹰、幻红牵手 美队举锤黑豹飞踢钢铁侠亮相

18
趁着DC《小丑》刷屏之际再来重温一波《复联》吧！
5

《兰心大剧院》威尼斯首映巩俐女王范儿十足

首波口碑：手持摄影典型的娄烨导演风格

43
《兰心大剧院》终于揭开面纱。导演娄烨携主演巩俐、赵又..

查看更多