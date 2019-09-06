2019-09-06 15:07:13 来源：Mtime时光网
编辑：z
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Vengo
30分钟前
一刀切的作法，也没啥卵用
我全都要
1小时前
最好在10集左右
楊颿
2小时前
我支持这个政策，我目前不看国产剧的原因之一就是，集数太多，吓退了。
8排15号
上有政策，下有对策。不能超40集，就分季在放，1季40集，最少5季。
皮尔斯qi
3小时前
这就过了，大型历史题材剧，40集的篇幅哪里够呢？
武神仁侠
日本动漫上百集都有
皮尔斯qi3小时前
那你知道日剧基本只有10集左右么？
武神仁侠40分钟前
↑不知道，我也不想知道
悠游儿
gdzj的政策就是国产影视发展缓慢的关键因素。
武神仁侠39分钟前
自己拍不出好作品就赖gdzj？！那你作文写不好就赖语文老师么？
M_1511062115019239041
4小时前
质量好，拍个7，80集，观众也爱看。质量不好，拍上个8，90集，真恶心，最反感
喜欢你笑
规定20集都没用，人家分为第一部，第二部，第三部，不是一个样。
广州凹凸曼
还是希望质量能上去，尺度可以放宽一点，类型也多一点，现在不是都市言情、爱国抗日就是魔幻古装戏，原谅我视觉疲劳
口碑这么好，咋就没人去影院看呢？
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