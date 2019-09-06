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广电总局拟研究规定剧集不能超40集

征求意见中，或能有效减少影视剧注水现象

2019-09-06 15:07:13 来源：Mtime时光网

广电总局获奖出台集数限制政策杜绝影视剧注水。

　　
　　时光网讯　近年来，不管是网剧还是在卫视播出的电视剧都有集数越来越多的倾向，剧情冗余拖沓似乎成了普遍观感，而对于播出方，一部收视率尚可的剧集如果能实现尽可能多的播出天数也意味着背后能有更多的广告收益。

　　据财新报道，国家广播电视总局正在研究限制影视剧集数的政策，有业内高管向媒体透露，针对目前国产剧“注水”严重的问题，国家广播电视总局正在研究相关应对措施并向行业征求意见。广电总局拟对剧集集数的上限做出规定，上限为40集。这一规定目前仍在征求意见中。

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关键词： 电视剧，网剧
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