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韩国首部音乐剧电影预定"千万观众"

《英雄》聚焦义士安重根 "海云台"导演执导10日开机

2019-09-06 16:28:55 来源：Mtime时光网

该片将由原音乐剧初代主演郑成化领衔主演，新生代金高银和《我能说》罗文姬两代实力女星也加盟了该片，将一展歌喉。
　　时光网讯 《海云台》、《国际市场》两部千万影片在手的尹济均导演时隔多年的导演新作《英雄》将于10日正式开机。该片定位韩国首部音乐剧电影，改编自韩国著名的原创同名音乐剧，讲述朝鲜民族英雄安重根义士的故事。


导演尹济均（后排左1）、郑成化（前排左2）和金高银（前排左3）领衔开机仪式

　　该片将由韩国顶级音乐剧演员郑成化领衔主演，其此前也曾参演过《我妻子的一切》《西部战线》等不少影视作品。此外，新生代金高银《我能说》罗文姬两代实力女星也加盟了该片，将一展歌喉。

　　安重根在1909年10月于哈尔滨火车站刺杀侵略朝鲜的元凶、前日本首相伊藤博文，当场被捕。随后安重根被日本关东都督府地方法院判处绞刑，于1910年3月26日在中国旅顺就义。安重根被当今朝鲜和韩国分别称为“爱国烈士”和“义士”。而影片《英雄》将聚焦安重根从举事到就义一年间发生的故事。


音乐剧《英雄》十周年纪念公演海报

　　韩国原创音乐剧《英雄》刚刚在首尔结束了十周年纪念公演。而郑成化也正是该音乐剧的初代主演之一。他将继续在电影《英雄》中饰演安重根一角。

　　金高银将在片中饰演独立军情报员雪熙一角，这将是其首次挑战音乐剧表演。而影后罗文熙将在饰演安重根的母亲。

　　音乐剧电影《英雄》将于10日正式开机，预计将在韩国本土和拉脱维亚取景。有“千万”导演和一众韩国音乐剧、影视界顶级明星加持，在加上爱国主题和成熟的音乐剧观众群体，说该片已经预定“千万电影”并不为过。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 英雄 音乐剧电影
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