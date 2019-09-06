该片将由原音乐剧初代主演郑成化领衔主演，新生代金高银和《我能说》罗文姬两代实力女星也加盟了该片，将一展歌喉。







导演尹济均（后排左1）、郑成化（前排左2）和金高银（前排左3）领衔开机仪式 导演尹济均（后排左1）、郑成化（前排左2）和金高银（前排左3）领衔开机仪式















音乐剧《英雄》十周年纪念公演海报 音乐剧《英雄》十周年纪念公演海报





韩国原创音乐剧《英雄》刚刚在首尔结束了十周年纪念公演。而郑成化也正是该音乐剧的初代主演之一。他将继续在电影《英雄》中饰演安重根一角。





金高银将在片中饰演独立军情报员雪熙一角，这将是其首次挑战音乐剧表演。而影后罗文熙将在饰演安重根的母亲。





音乐剧电影《英雄》将于10日正式开机，预计将在韩国本土和拉脱维亚取景。有“千万”导演和一众韩国音乐剧、影视界顶级明星加持，在加上爱国主题和成熟的音乐剧观众群体，说该片已经预定“千万电影”并不为过。

编辑：ruo