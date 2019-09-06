时光网讯 《海云台》
、《国际市场》两部千万影片在手的尹济均
导演时隔多年的导演新作《英雄》
将于10日正式开机。该片定位韩国首部音乐剧电影，改编自韩国著名的原创同名音乐剧，讲述朝鲜民族英雄安重根义士的故事。
导演尹济均（后排左1）、郑成化（前排左2）和金高银（前排左3）领衔开机仪式
安重根在1909年10月于哈尔滨火车站刺杀侵略朝鲜的元凶、前日本首相伊藤博文，当场被捕。随后安重根被日本关东都督府地方法院判处绞刑，于1910年3月26日在中国旅顺就义。安重根被当今朝鲜和韩国分别称为“爱国烈士”和“义士”。而影片《英雄》
将聚焦安重根从举事到就义一年间发生的故事。
音乐剧《英雄》十周年纪念公演海报
韩国原创音乐剧《英雄》刚刚在首尔结束了十周年纪念公演。而郑成化也正是该音乐剧的初代主演之一。他将继续在电影《英雄》中饰演安重根一角。
金高银将在片中饰演独立军情报员雪熙一角，这将是其首次挑战音乐剧表演。而影后罗文熙将在饰演安重根的母亲。
音乐剧电影《英雄》将于10日正式开机，预计将在韩国本土和拉脱维亚取景。有“千万”导演和一众韩国音乐剧、影视界顶级明星加持，在加上爱国主题和成熟的音乐剧观众群体，说该片已经预定“千万电影”并不为过。
编辑：ruo