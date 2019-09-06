时光网讯
事隔27年，"废柴七人组"重返家乡德里小镇，与“小丑”一决生死——就和许多续集一样，《小丑回魂2》
在各方面都规格升级，也和许多续集一样主攻观众的怀旧情绪。
虽然影片的恐怖悬疑程度不及前作，但这主要因为这一集的故事已经从铺陈小丑的存在演变为主角们各自面对心魔。即便如此，安德斯·穆斯切蒂
执导的这部《小丑回魂2》
仍旧打造了几个惊心动魄的恐怖场景，更有着黄金主演阵容，以及多位重量级导演和编剧的客串，这无疑也成为了《小丑回魂2》最值得关注的亮点之一。
成人组
儿童组
在27年前暂时击退小丑之后，废柴俱乐部七人组已经长大成人，除了麦克（伊萨阿·穆斯塔法饰演大人版、乔森·雅各布饰演孩童版）留在家乡之外，其他人早已各自纷飞搬离德瑞镇。长大的七人在德里的所有记忆都异常模糊，但内心却仍保留有一丝莫名的恐惧，让他们在接到麦克的电话后，再一次回到家乡面对各自内心的魔鬼。
全长169分钟的《小丑回魂2》虽然有部分桥段可有可无，但整体而言节奏紧张，主演们也精准的传达出了自然流畅的角色关系，还有其间不经意的冷笑话舒缓紧张气氛，许多场景设计精细让人大开眼界，特别是在一行人27年前决战对峙的废墟鬼宅中，新打造的小丑地下基地场景，让人眼前一亮。
“废柴七人组”的成人组演员们表演毫无违和感的延续了儿童组在第一集中建立的角色形象，细微的眼神、不经意的习惯动作等细节都恰到好处。
“一美”詹姆斯·麦卡沃伊
有许多情绪紧绷的戏，不但在片中引领着七人组、在片外也是带着大伙儿勇往直前。
不过七人中最耀眼的是喜剧演员比尔·哈德尔
，他饰演的成人Richie在《小丑回魂2》中有更深入的角色背景展现，Richie长大后养成了依靠喜剧表演逃避心魔的心理机制。哈德尔的表演很好的平衡了搞笑和严肃，充分展现了他独特的表演天赋和风格，这不仅让Richie这个角色在第二集中十足抢戏，还令哈德尔从一种黄金阵容中脱颖而出。
比尔·哈德尔最抢戏
《小丑回魂》的故事中心思想是废柴七人组必须齐力一心才能对抗恐惧。而《小丑回魂2》则为这个中心思想加了一个注解：齐力一心不够，（第一集没法完全解决小丑就是这个原因），每个人必须先独自面对各自的心魔，才能取得各自的信物，进而完成消灭小丑大业。
《小丑回魂2》电影闪回解释每个人独自面对心魔的恐怖经历，过去和现在的画面与情绪转换流畅，让观众好像跟着角色一起走过煎熬。
但对于选取原著小说中的那些桥段放入续集当中，这部电影似乎理不出一个恰当的逻辑。首先《小丑回魂2》也看得到因谋杀爸爸被关进精神病院的金发小男孩Henry Bower长大成人，但他在片中几乎毫无存在感，尤其在已经逼近三小时的电影里，实在很难说得过去，
小丑将在本集谢幕
最让人匪夷所思的桥段是片头的那场倒人胃口的仇恨暴力戏。这场仇恨犯罪戏的目的只是要告诉观众小丑再次现身、而且嗜血依旧。超过1100页的原著小说中，真找不到其他让小丑再次粉墨登场的灵感吗？导演选择删除原著结尾中极具争议、却又是重要关键的地下水杂交桥段，代之以另一个更合理、也更有格调的方式。但如此一来，关于小丑的介绍，就只有一场和剧情讯息毫无关联的血腥歧视仇恨谋杀了。
《小丑回魂2》乘着第一集的高人气，要写下亮眼票房成绩并不难。它以一个怀旧的主题，替德里小镇的恐怖诡异故事画上句点，整体保留了第一集让人喜爱的元素。还是有一连串、几乎不停歇的突发惊吓满足恐怖片迷的口味。而对于不爱看恐怖片的观众来说，故事题材则转变成了对抗心魔的励志心理惊悚，结局还是挺让人满意的。
《小丑回魂2》将在9月6日在北美上映。