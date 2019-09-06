《小丑回魂》的故事中心思想是废柴七人组必须齐力一心才能对抗恐惧。而《小丑回魂2》则为这个中心思想加了一个注解……















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在27年前暂时击退小丑之后，废柴俱乐部七人组已经长大成人，除了麦克（伊萨阿·穆斯塔法饰演大人版、乔森·雅各布饰演孩童版）留在家乡之外，其他人早已各自纷飞搬离德瑞镇。长大的七人在德里的所有记忆都异常模糊，但内心却仍保留有一丝莫名的恐惧，让他们在接到麦克的电话后，再一次回到家乡面对各自内心的魔鬼。





全长169分钟的《小丑回魂2》虽然有部分桥段可有可无，但整体而言节奏紧张，主演们也精准的传达出了自然流畅的角色关系，还有其间不经意的冷笑话舒缓紧张气氛，许多场景设计精细让人大开眼界，特别是在一行人27年前决战对峙的废墟鬼宅中，新打造的小丑地下基地场景，让人眼前一亮。



《小丑回魂2》中字先导预告











比尔·哈德尔最抢戏 比尔·哈德尔最抢戏









但对于选取原著小说中的那些桥段放入续集当中，这部电影似乎理不出一个恰当的逻辑。首先《小丑回魂2》也看得到因谋杀爸爸被关进精神病院的金发小男孩Henry Bower长大成人，但他在片中几乎毫无存在感，尤其在已经逼近三小时的电影里，实在很难说得过去，







小丑将在本集谢幕 小丑将在本集谢幕





最让人匪夷所思的桥段是片头的那场倒人胃口的仇恨暴力戏。这场仇恨犯罪戏的目的只是要告诉观众小丑再次现身、而且嗜血依旧。超过1100页的原著小说中，真找不到其他让小丑再次粉墨登场的灵感吗？导演选择删除原著结尾中极具争议、却又是重要关键的地下水杂交桥段，代之以另一个更合理、也更有格调的方式。但如此一来，关于小丑的介绍，就只有一场和剧情讯息毫无关联的血腥歧视仇恨谋杀了。





《小丑回魂2》乘着第一集的高人气，要写下亮眼票房成绩并不难。它以一个怀旧的主题，替德里小镇的恐怖诡异故事画上句点，整体保留了第一集让人喜爱的元素。还是有一连串、几乎不停歇的突发惊吓满足恐怖片迷的口味。而对于不爱看恐怖片的观众来说，故事题材则转变成了对抗心魔的励志心理惊悚，结局还是挺让人满意的。





《小丑回魂2》将在9月6日在北美上映。



