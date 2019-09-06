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时光晚报：DC"猛禽小队"曝补拍片场照

广电拟规定40集限额 吴京"攀登者"新预告

2019-09-06 19:19:21 来源：Mtime时光网

今天这些新闻值得关注~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



01.索尼未来将推出剧集打造"蜘蛛侠宇宙"



前段时间，漫威和索尼因蜘蛛侠融资条件没谈拢一事闹得沸沸扬扬，近日，索尼董事长兼首席执行官托尼·文西奎拉就外界希望双方“复合”一事做出回应：“目前大门是关闭的”，“这是一个漫长的周期”。  　　

他还强调，漫威和索尼之间并无恶意。“我们在蜘蛛侠电影上和费奇合作得很成功。漫威的人是一群杰出的人才，我们非常尊重他们”，不过，文西奎拉补充，“索尼也有一批非常优秀的人才，凯文费奇不是一个人在做所有的工作”。

他表示接下来，索尼会利用手中与蜘蛛侠相关联的角色打造蜘蛛侠宇宙，此外《毒液》《吸血鬼莫比亚斯》和蜘蛛侠相关的五六部剧集也正在开发中。

02.经典恐怖片翻拍《黑色圣诞》曝预告



《黑色圣诞节》先导预告片

曾出品《逃出绝命镇》《人类清除计划》《潜伏》等惊悚恐怖片的Blumhouse（怖屋）又推出新作《黑色圣诞》，预告首度曝光，非常带感。 影片将于12月13日圣诞档北美开画。　　
《黑色圣诞》改编自1974年鲍勃·克拉克执导的同名恐怖片（又译《女生惊魂记》），讲述一群女生在圣诞假期被陌生人“盯上”的故事。该片是青少年恐怖片的早期代表作之一，比《魔女嘉莉》（1976）《阴风阵阵》（1977）《月光光心慌慌》（1978）等作品都要早。

03.DC大片《猛禽小队》曝光补拍片场照




DC大片《猛禽小队》近日正在进行补拍，华纳片方希望部分场景更加精彩。小丑女增加了更激烈的动作戏份，在补拍场景中，能看到小丑女正在拍摄一场轮滑追逐戏份，异常紧张。  　　

小丑女的扮演者玛歌特·罗比亲自上阵完成动作戏份，不过，现场还是有替身候场，随时准备帮玛歌特·罗比完成高难度动作，好莱坞制作的严谨和高规格从此可见一斑。《猛禽小队》定于2020年2月7日北美公映。

04.口碑美剧《杰克·莱恩》第二季曝新预告



《杰克莱恩》第二季中字预告

《寂静之地》导演约翰·卡拉辛斯基主演的美剧《杰克·莱恩》发布第二季预告（时光网独家听译中字）上线日定在今年11月1日。新一季杰克·莱恩将从中东转战中国篮球迷目前最讨厌的委内瑞拉。《普罗米修斯》女星劳米·拉佩斯、《纸牌屋》男星迈克尔·凯利全新加盟。

和早前的几版电影略有不同，电视剧聚焦杰克·莱恩的早期职业生涯，作为CIA分析员的他本来过着逍遥的日子，突然被派到中东成为情报员和ISIS等恐怖组织对抗。第一季播出后获得不错的口碑，第二季上线之前颇受期待。


01.广电总局拟研究规定剧集不能超40集



近年来，不管是网剧还是在卫视播出的电视剧都有集数越来越多的倾向，剧情冗余拖沓似乎成了普遍观感，而对于播出方，一部收视率尚可的剧集如果能实现尽可能多的播出天数也意味着背后能有更多的广告收益。  　　

据报道，国家广播电视总局正在研究限制影视剧集数的政策，有业内高管向媒体透露，针对目前国产剧“注水”严重的问题，国家广播电视总局正在研究相关应对措施并向行业征求意见。广电总局拟对剧集集数的上限做出规定，上限为40集。这一规定目前仍在征求意见中。

02.《黑猫警长》为何只拍五集？创作背后的故事远比心酸复杂


出于“给年轻人腾位置”的考虑，美影厂让导演戴铁郎在61岁的时候提前退休。并且由于戴铁郎的出身问题，他在美影厂一直“不得志”。当时他明明符合离休的条件，却按退休处理。

另外，《黑猫警长》确实曾存在版权问题，并且是上海首例著作权纠纷案的主角。戴铁郎那五集《黑猫警长》是根据诸志祥的同名作品创作的。后来由于署名问题，诸志祥向法院提起诉讼。

据相关人士透露，当年导演戴铁郎已经准备着手编写、绘画接下来的《黑猫警长》，连动画片中的小动物形象都已经选好，却因为诉讼的原因，把稿子都撕掉了。

03.献礼片《我和我的祖国》提档9月30日上映



由陈凯歌任总导演、黄建新任总制片人，导演陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野联袂打造的国庆献礼片《我和我的祖国》，今日宣布提档至9月30日全国公映。         

主演黄渤、张译、吴京、马伊琍、杜江、葛优、刘昊然、陈飞宇、宋佳亮相提档海报，展现普通人与祖国同呼吸、共命运的关联。七十年，七个历史瞬间，一个中国，电影集结导演、演员及幕后主创组建“中国电影梦之队”以此契机提前为祖国庆生，祝福祖国一刻也不能等。

04.吴京临危受任！《攀登者》发“使命”预告



《攀登者》“使命”版预告片

9月6日，电影《攀登者》发布“使命”版预告。预告片中吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌等组成的中国登山队，向珠峰顶峰发起冲刺和挑战。虽然路途遭遇雪崩与狂风等瞬息万变的天险难关，但攀登小分队依旧以血肉之躯和险境抗争，誓死捍卫国家领土与主权。



01.“茉莉公主”纳奥米拍时尚大片活力四射




在迪士尼真人版《阿拉丁》中饰演茉莉公主的英国女演员娜奥米·斯科特近日登上时尚杂志封面，造型阳光俏皮，活力十足。今年秋季她将加入克里斯汀·斯图尔特，化身新一代《霹雳娇娃》

土生土长的伦敦人娜奥米拥有英国、乌干达、印度三国混血，不仅外形出众，刚出道时还是创作型歌手，推出过多支个人单曲。

02.第76届威尼斯电影节独家vlog第一辑



vlog第一期

欢迎大家跟随时光网记者甄诚的镜头一起来到威尼斯电影节。这是甄诚到达威尼斯之后制作的第一辑VLOG，她看得第一部参赛电影是《兰心大剧院》。  　　

观影结束之后，她采访了主创，也采访到了巩俐的先生米歇尔，他说：“我非常喜欢这部电影，中国应该为这部电影而感到骄傲。”看来他对娄烨执导的这部影片非常满意。很辛苦的记者，通过她的拍摄，也让我们看到了晚上十二点半的水城威尼斯景象。


   编辑：飒飒

关键词： 时光晚报
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