今天这些新闻值得关注~





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。











01.索尼未来将推出剧集打造"蜘蛛侠宇宙"











前段时间，漫威和索尼因蜘蛛侠融资条件没谈拢一事闹得沸沸扬扬，近日，索尼董事长兼首席执行官托尼·文西奎拉就外界希望双方“复合”一事做出回应：“目前大门是关闭的”，“这是一个漫长的周期”。

























































和早前的几版电影略有不同，电视剧聚焦杰克·莱恩的早期职业生涯，作为CIA分析员的他本来过着逍遥的日子，突然被派到中东成为情报员和ISIS等恐怖组织对抗。第一季播出后获得不错的口碑，第二季上线之前颇受期待。















































土生土长的伦敦人娜奥米拥有英国、乌干达、印度三国混血，不仅外形出众，刚出道时还是创作型歌手，推出过多支个人单曲。





02.第76届威尼斯电影节独家vlog第一辑















观影结束之后，她采访了主创，也采访到了巩俐的先生米歇尔，他说：“我非常喜欢这部电影，中国应该为这部电影而感到骄傲。”看来他对娄烨执导的这部影片非常满意。很辛苦的记者，通过她的拍摄，也让我们看到了晚上十二点半的水城威尼斯景象。







