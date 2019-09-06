威尼斯现场很多人中途退场。

时光网威尼斯讯 电影可以激发各种各样的情感，这也正是伟大叙事的意义所在。它能让我们欢笑、哭泣、惊恐地大叫、从座位上跳起，让我们的内心充盈各种情感，有时候，它和爱一起还能激起我们对于世界不公的义愤。它可以带我们去往遥远的银河系，带我们深入海洋，探究与揭示我们生活的地球的诸多状况。 电影可以激发各种各样的情感，这也正是伟大叙事的意义所在。它能让我们欢笑、哭泣、惊恐地大叫、从座位上跳起，让我们的内心充盈各种情感，有时候，它和爱一起还能激起我们对于世界不公的义愤。它可以带我们去往遥远的银河系，带我们深入海洋，探究与揭示我们生活的地球的诸多状况。









在威尼斯电影节的媒体放映结束之后，多伦多的门票可能会很抢手。在威尼斯很多人中途退场，有些甚至在这部三小时作品刚开始的时候就走了。争议以及令人愤慨的报道，这些对于票房总是有好处的。但如果因此将《被涂污的鸟》归为耸人听闻或是没有任何高追求的电影，那就错了。只是这部影片的观赏非常非常困难。





这是部很虐心的电影，但却是非常严肃的作品，讲述了大众偏见的可怕，以及人类对同类的残忍，或者更确切地说是对一个犹太男孩的残忍。摄影师Vladimir Smutny带来出色地黑白胶片拍摄，每一帧画面都是触目惊心地荒凉和绝望，即使是一片洒满阳光的田野也充满了威胁，画面里的人毫无例外地几乎都泯灭了人性。











演员们都奉上了他们精湛的演技，乌多·奇尔饰演一个复仇心极强的嫉妒的丈夫，犯下了不可言说的罪行；哈威·凯特尔饰演一位误入迷途的天主教神父；朱利安·山德斯则是一位狡猾的恋童癖者；斯特兰·斯卡斯加德饰演一位纳粹士兵；巴里·佩珀则是一位无情的俄国狙击手，他们的表现都可圈可点。





但故事的核心是这位男孩，直到最后的画面我们才找到他的名字，即使那时他也不愿意大声说出来，因为长久以来发生在他身上的事情早就让他禁声了。









在我参与的媒体放映会上，很多观众至少是有些直到影片结束才离开，有一半的人在走进威尼斯夜晚的时候是沉默的。





《被涂污的鸟》以中欧为背景，具体地点不详，但我们知道欧洲大陆正处于二战。我们最开始见到这位男孩，由之前从未拍过电影的Petr Kotla饰演，在经历一段如此令人精疲力竭和压抑的经历之后，你甚至怀疑他以后是否还会再去拍电影。我们看见他抱着一只小动物（也许是一只雪貂）穿过树林，他拼命地将它护在瘦弱的胸前，而我们也因此得知他正在被追赶。





突然他被绊倒，另一个小女孩抓住了这只动物。一个男人出现将汽油浇在动物身上，它可怜地吱吱叫着直到被烧死，此时镜头转向男孩满是泪痕的脸上。





这只是即将到来的残酷的开端。男孩和一位老妇住在一起，她很严厉但也非常善良。（男孩）上床睡觉，半夜醒来十分害怕就去找她。当他伸手去戳她毫无生气的身体时，她已经去世了。男孩吓得连连后退，手上提着的灯掉落下来引发了一场火灾。











房屋被烧成平地，男孩无家可归了，他就这样被丢进了一个残酷无情、充满敌意充满虐待的世界。在男孩接下来的冒险之中，他遇到了一个又一个残忍的虐待狂。而因为他是犹太人，每个人都会尽自己最大努力地杀了他，或者至少是将他当次等人，虐待他。





就在你觉得这些残忍已经看得够多的时候，乌多·奇尔饰演的角色Miller会挖出一个男人的眼睛；一个女人因为带着瓶子的性侵死去；男孩被埋在土里只留脖子以上在地面，这时乌鸦会过来啄他的头和脸，还有很多很多（这样的场景）。这些无情残忍，Marhoul绝不愿意给观众哪怕超过一两分钟的喘息时间，观众就又会被代入另一个噩梦里。





影片中少之又少的称得上善良的行为来自斯卡斯加德饰演的纳粹，奉命射杀男孩的他，将男孩带往一片田野就放走了他。还有凯特尔饰演的牧师也尽最大努力帮助男孩，却很快就将他交给了一个恋童癖者，尽管他并不知情。一名年轻女子将他带走，可最后发现她也不正常，对男孩进行了性侵。











这是个扭曲堕落的世界，这里已经沦为地狱，这是导演一次又一次地敲打想要向观众传达的信息。但是作为一名观众，你渴望得到一点点希望。而希望永远会在一切都太迟了之后到来，男孩受到的伤害是永远无法弥补的。





Marhoul花了好些年拍摄这部电影，从荧幕上男孩的年纪也能看出。最开始的时候他可能10或11岁，而影片结束的时候他看上去也许13或者14岁（看完之后观众可能也会觉得自己老了）。这个年轻人（饰演男孩的演员）的表演非常出色，但就是希望他在这之后不需要什么治疗。





《被涂污的鸟》改编自1965年Jerzy Kosinski的同名小说，很显然小说的灵感来源于欧洲犹太幸存者的真实故事。这个标题指向一个令人难忘的画面，一个捕鸟人给一只小麻雀涂上翅膀，然后将它放回天空，接着它被鸟群啄死。











从这里，我们得到这样的信息，人类的群体性思维导致了纳粹主义的崛起，以及他们凶残卑劣的政权。我们需要重视这样的警示。





《被涂污的鸟》是一部非凡的电影，兼具艺术、力量和震撼，我想我很荣幸观赏到它。但同时我也不会再看一次，我也理解为什么会有那么多人离场，要小心做出你自己的选择。