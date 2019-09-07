《罗小黑战记》终极预告

临时提档周六上映的国产动画《罗小黑战记》首日以24.3%的排映占比空降榜首，不知道它能否接过《哪吒》的票房大旗，延续“国漫崛起”的故事。卫冕冠军《速度与激情：特别行动》暂时退居排片榜次席。《哪吒之魔童降世》仍位列排映榜季军。周六新上映的《逗爱熊仁镇》拿下近10%的排片空间。