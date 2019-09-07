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周五大盘仅收5720万 创下年度最差

"罗小黑"空降排片冠军 能否续写国漫崛起?

2019-09-07 09:24:43 来源：Mtime时光网

9月6日周五大盘仅收5720万票房，创下年度最差周五票房成绩，尽管有六部新片在周五开画，但都表现平平。国产动画《罗小黑战记》临时提档周六上映，它能否接过《哪吒》大旗续写“国漫崛起”？
       时光网讯 根据初步统计，9月6日周五大盘报收5720万；《速度与激情：特别行动》1631万，累计12.66亿；《哪吒之魔童降世》1017万，累计47.62亿；《宝莱坞机器人2.0：重生归来》首日853万；《徒手攀岩》首日659万，累计722万；《最长1枪》首日329万；《烈火英雄》265万，累计16.63亿；《检察方的罪人》首日224万；《冷血追击》首日204万；《花椒之味》首日129万。



       尽管有六部新片在周五开画，但它们对市场的提振效果非常有限，再加上学生刚开学的影响，周五全国单日综合票房仅报收5600万，创下年度最差周五成绩（此前最低纪录为4月19日的6035万）。

       《速度与激情：特别行动》上映两周继续领跑大盘，预计其累计综合票房周日突破13亿大关。《哪吒之魔童降世》牢牢占据单日亚军位置，单日票房仍破千万。印度片《宝莱坞机器人2.0》首日票房超800万，开画成绩在今年的印度电影中，仅次于《一个母亲的复仇》。

       

《罗小黑战记》终极预告

临时提档周六上映的国产动画《罗小黑战记》首日以24.3%的排映占比空降榜首，不知道它能否接过《哪吒》的票房大旗，延续“国漫崛起”的故事。卫冕冠军《速度与激情：特别行动》暂时退居排片榜次席。《哪吒之魔童降世》仍位列排映榜季军。周六新上映的《逗爱熊仁镇》拿下近10%的排片空间。

   编辑：隐饮

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关键词： 内地票房 哪吒 速激外传
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