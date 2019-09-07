由"甜茶"、罗伯特·帕丁森主演的新作《兰开斯特之王》，日前在威尼斯电影节展映单元首映，电影讲述了一个关于权力与腐败的黑暗故事，基于莎士比亚的原著故事改编，融合了《权力的游戏》元素。









显然，米肖德的作品面向的是年轻观众。而作为Netflix不少网络电影和网络剧集的制片人，米肖德完全了解如何满足年轻人的口味。





影片中这个关于权力与腐败的黑暗故事，也许并不是完全取材自16世纪那位英国剧作家的剧本，也许米肖德是想跟观众开个玩笑。但是，无论米肖德和影片联合编剧乔尔·埃哲顿为了吸引年轻观众做出了怎样的尝试，这部电影始终属于那位游吟诗人的作品，取材自被称为亨瑞德的戏剧选集。



















亨利王子第一次出现是在1386年，他年迈多病的父亲（本·门德尔松 饰演）即将结束他的统治，但始终拒绝在苏格兰和威尔士的冲突中让步。他是一名主战派，这也让他任性的儿子大为反感。











年轻的亨利有些无所事事——他经常在晚上和福斯塔夫一起去到酒馆喝酒，然后每天夜晚，都会带一个女人回他的寝室。他被视为”淫荡的傻瓜“，而他的父亲则直截了当地告诉他，他不适合做国王。而他的弟弟托马斯（迪恩-查尔斯·查普曼 饰演）将戴上王冠。





但很快，无所事事的懒汉穿上了盔甲，代表他的兄弟与逆反的领主作战。查拉梅虽然看上去不是很强壮，穿着盔甲行动都有些吃力，但最终证明，他是一个非常强大对手。





《兰开斯特之王》先导预告片 查拉梅逐渐适应了这个角色，而当他开始适应之后，这部电影也渐入佳境。毫无意外，托马斯在战争中战死，而亨利，无论人们是否满意这个结局，总是他活了下来，成为亨利五世。而这也成为了他表演的重点——一个男孩变成了男人，一个年轻理想主义者如何一步步被权力所腐蚀。





这位曾经鄙视好战的父亲的年轻王子，如今要面临同样严峻的现实，以及与法国之间迫在眉睫的战争。在他父亲的一群朝臣的簇拥下，他号召曾经传说中的战士法斯塔夫加入他的队伍。当亨利和他的军队起航前往法国时，他将需要法斯塔夫为即将到来的战斗做准备，因为一开始他认为自己的军队可能会密谋杀害他。





原本主张和平的人，如今像他鄙视的父亲一样好战。埃哲顿饰演的是亨利非常依赖的战士法斯塔夫，而他对战争的恐怖了如指掌。

















