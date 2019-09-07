时光网讯
尽管导演大卫·米肖德
并没有在电影片尾字幕署上《兰开斯特之王》
创作者之一莎士比亚的大名，但毫无疑问，这部电影是对这位游吟诗人的经典著作的一次充满沉思的升级与更新。
显然，米肖德的作品面向的是年轻观众。而作为Netflix不少网络电影和网络剧集的制片人，米肖德完全了解如何满足年轻人的口味。
影片中这个关于权力与腐败的黑暗故事，也许并不是完全取材自16世纪那位英国剧作家的剧本，也许米肖德是想跟观众开个玩笑。但是，无论米肖德和影片联合编剧乔尔·埃哲顿为了吸引年轻观众做出了怎样的尝试，这部电影始终属于那位游吟诗人的作品，取材自被称为亨瑞德的戏剧选集。
也许影片应该提醒观众，这部作品基于莎士比亚的原著故事，只不过融合了《权力的游戏》
和《角斗士》
的元素。《兰开斯特之王》
在威尼斯电影节展映单元首映后，花了一段时间才找到它在观众中的立足点。而只要它做到了，那么人们会发现，这是一部拥有着杰出表演的强大电影。
在一开始查拉梅的表演有些慢热——尽管他是一位非常非常优秀的年轻演员，在《请以你的名字呼唤我》
、《漂亮男孩》
等作品中奉献过绝佳的演技——但是在这部电影里，至少是一开始，他看上去有些游离在故事之外，他的表演追随了肯尼斯·布拉纳和劳伦斯·奥利弗，以及其他饰演过亨利五世的演员的脚步。
亨利王子第一次出现是在1386年，他年迈多病的父亲（本·门德尔松 饰演）即将结束他的统治，但始终拒绝在苏格兰和威尔士的冲突中让步。他是一名主战派，这也让他任性的儿子大为反感。
年轻的亨利有些无所事事——他经常在晚上和福斯塔夫一起去到酒馆喝酒，然后每天夜晚，都会带一个女人回他的寝室。他被视为”淫荡的傻瓜“，而他的父亲则直截了当地告诉他，他不适合做国王。而他的弟弟托马斯（迪恩-查尔斯·查普曼 饰演）将戴上王冠。
但很快，无所事事的懒汉穿上了盔甲，代表他的兄弟与逆反的领主作战。查拉梅虽然看上去不是很强壮，穿着盔甲行动都有些吃力，但最终证明，他是一个非常强大对手。
查拉梅逐渐适应了这个角色，而当他开始适应之后，这部电影也渐入佳境。毫无意外，托马斯在战争中战死，而亨利，无论人们是否满意这个结局，总是他活了下来，成为亨利五世。而这也成为了他表演的重点——一个男孩变成了男人，一个年轻理想主义者如何一步步被权力所腐蚀。
这位曾经鄙视好战的父亲的年轻王子，如今要面临同样严峻的现实，以及与法国之间迫在眉睫的战争。在他父亲的一群朝臣的簇拥下，他号召曾经传说中的战士法斯塔夫加入他的队伍。当亨利和他的军队起航前往法国时，他将需要法斯塔夫为即将到来的战斗做准备，因为一开始他认为自己的军队可能会密谋杀害他。
原本主张和平的人，如今像他鄙视的父亲一样好战。埃哲顿饰演的是亨利非常依赖的战士法斯塔夫，而他对战争的恐怖了如指掌。
帕丁森在电影中同样奉献了非常优秀的演技，成为画面中的焦点。有谁能猜到，许多年前，他还是《暮光之城》
中少年万人迷爱德华·卡伦，而如今他是一名时刻给人惊喜，演技可靠的优秀表演者。他穿上蝙蝠侠制服的时刻，非常值得期待。
米肖德曾经拍摄过残忍的澳大利亚黑帮电影《动物王国》
，如今他为那些知道或者不知道《亨利五世》
来自莎士比亚戏剧的观众们，献上了一出富有娱乐性的新作。