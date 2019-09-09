



一向被认为是爆米花作品的漫改电影一跃进入电影艺术的最高殿堂之一，并技压群雄，拿下最高荣誉金狮大奖。可以说，还没正式上映的《小丑》已经取得了空前的成功。





在这个漫画迷和影迷全都欢欣鼓舞的当口，时光网独家专访了《小丑》的导演托德·菲利普斯和主演杰昆·菲尼克斯。没有谁比他俩更有资格谈论这部电影是如何取得成功的了。









《小丑》描述了一个社会边缘人物的生活状态：一个具有精神疾病的年轻人，被他身边那些有能力帮助他的人忽视了，而且还不断的、一次次的令他失望。这部电影其实也针对当前病态、冷漠的权力和统治体系，表现出了一种发自内心深处的痛苦和厌恶的哀嚎。









Arthur一直被精神疾病所困扰，他的一些行为举止自己都控制不了，这让他时不时成为众人的笑柄，而这些嘲笑都非常不合时宜。他没有真正的朋友，更没有能让自己的消极情绪回复稳定的出口。他一直密切关注着两个人的生活，一个是电视脱口秀主持人Murray Franklin（罗伯特·德尼罗饰演），一个是Sophie Dumond（莎姬·贝兹饰演），后者是位年轻单身女士，就住在Arthur的公寓里，对他表示过一些短暂的善意——这让Arthur进入了单口喜剧行业。





当Arthur孤身一人，不得不被迫站出来为自己辩护时，他的人生轨迹开始发生改变，他发现在没有药物和任何帮助指导的情况下，在他周围那些曾被他厌恶的暴力行径，竟然看起来已经没有那么让他困扰了。











《小丑》不是部动作戏，也并不带有明确的主观意图和目的性，而是一部发人深省、带有人物性格特征研究性质的电影。一方面，《小丑》是一部罕见的、主题健康却又带有些赌注性质的作品（据报道它的预算为5500万美元），它押宝在精彩绝伦的表演是否能够满足观众的胃口。





杰昆·菲尼克斯领衔主演的这个经典角色，此前曾有多位杰出演员扮演，希斯·莱杰就曾经凭借这个角色在十多年前获得过金球奖和奥斯卡最佳男配角奖。





在这部作品中，小丑被描写成一个失败的单口喜剧演员。但电影《小丑》其实并没有从漫画中摄取任何故事性的元素，而是运用小丑本身来创作一个全新的原创故事，也可以说是一个基于人物角色性格特征研究的大胆尝试。





《好莱坞报道者》评价：“并不是要贬低导演、编剧、宝贵的技术和设计团队的构想能力，但杰昆·菲尼克斯是让《小丑》在好莱坞漫画工业下成为一部如此前卫之作的首要动力。”《综艺》评价：“一部耀眼、坎坷的精神病人道德剧，呼应了如今这个充斥着非自愿独身者、枪击案枪手、“无希望”政治的时代，呼应了如今这个被压垮的梦想催生出仇恨的时代。”











主演杰昆·菲尼克斯认为：“这不是一个完全无辜的人，即使从一开始都不是。这是个教科书级的自恋狂。他不仅要求世界认识他，倾听他，而且要求完全地崇拜他。在现实生活里这种特质是不能接受的。但这也正是我喜欢演绎这个角色的原因。我是说他非常复杂，这部电影里提出的任何问题都没有简单的答案。但是我并没有在同情他的阵营里，或者感觉如果有个人对他友善的话，他现在就能正常了，我不确定这会是那种可能。”





导演托德·菲利普斯坦言：“我一直觉得电影就像镜子，而不是模具，但我认为镜子有时候也能帮助治愈社会。”他表示不想把自己的电影吹得太高，但他强调：“如果它能让观众去讨论他们平时不愿讨论的话题，如果一部电影能有这个效果，那就是件好事。”





关于小丑的魅力所在，托德·菲利普斯分析：“他是一个虚实难辨的角色，你永远猜不出他到底是在开玩笑还是认真的，他代表着无法无天、混乱无序，而且他无欲无求，小丑代表着一种自由，诚然他是个坏人，在我们的影片中他也是个坏人，但人们喜欢的可能是这种自由感。”