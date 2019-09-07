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请接好“小丑女”的致命wink！

DC漫改电影《猛禽小队》曝光先导预告

2019-09-07 16:17:29 来源：Mtime时光网

预告中，“小丑女”哈莉·奎茵依旧俏皮可爱。
      时光网讯 日前，漫改电影《猛禽小队》曝光先导预告片（此前，《猛禽小队》先导预告的俄罗斯院线版曾泄露），不少精彩镜头曝光，“小丑女”哈莉·奎茵依旧俏皮可爱。

      据悉，电影中“小丑女”玛歌特·罗比玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德（女猎手）、朱尼·斯莫利特（黑金丝雀）、罗西·培瑞兹（芮妮·蒙托亚）组成猛禽小队，她们的对手将是蝙蝠侠的死敌黑面具。

      影片由《海上浮城》的女导演阎羽茜执导，将于2020年2月7日美国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 猛禽小队 玛歌特·罗比
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