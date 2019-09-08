



时光网威尼斯讯 票房看漫威，拿奖靠DC？





















之前也有媒体和影评人纷纷看好《小丑》男主角杰昆·菲尼克斯夺得威尼斯影帝，不过《小丑》只获得了金狮奖一个奖项，对此，本届评委之一的玛丽·哈伦解释道：“金狮奖是最高荣誉，通常情况下，获得金狮奖的影片，很难再给表演、剧本、导演等奖项了，虽然《小丑》在各个方面都很出色。”





凭借在威尼斯的风光，《小丑》的北美颁奖季之路正式开启，金球奖、奥斯卡，杰昆·菲尼克斯和导演托德·菲利普斯都还有很多机会。



























华语片《继园台七号》获得最佳剧本奖，这也是主竞赛单元华语片的唯一奖项，获奖者是导演兼编剧杨凡。这是一部动画电影，影片描述在1967年的香港，一名大学生和一对母女三人错综复杂的感情。



