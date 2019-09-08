时光网威尼斯讯 票房看漫威，拿奖靠DC？
当地时间9月7日，第76届威尼斯电影节闭幕，各大奖项揭开神秘面纱。金狮奖最佳影片颁给了华纳&DC制作的电影《小丑》
，这是超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节，历史性的时刻。“小丑”这个角色虽然不是超级英雄，但是他衍生自超级英雄作品《蝙蝠侠》，所以也算是超级英雄电影的一脉。
DC公司强调过，《小丑》电影独立于DC电影宇宙，和《正义联盟》《神奇女侠》《海王》
毫无关联，从预告片中就能看出，小丑毫无超能力，这部电影中也没有超能人士，所以在风格上与DC其它电影也很难融合。
之前也有媒体和影评人纷纷看好《小丑》男主角杰昆·菲尼克斯夺得威尼斯影帝，不过《小丑》只获得了金狮奖一个奖项，对此，本届评委之一的玛丽·哈伦解释道：“金狮奖是最高荣誉，通常情况下，获得金狮奖的影片，很难再给表演、剧本、导演等奖项了，虽然《小丑》在各个方面都很出色。”
凭借在威尼斯的风光，《小丑》的北美颁奖季之路正式开启，金球奖、奥斯卡，杰昆·菲尼克斯和导演托德·菲利普斯都还有很多机会。
之前在场刊中获得高分的电影《我控诉》
拿下了评委会大奖，这是二等奖，仅次于金狮奖。影片的导演是罗曼·波兰斯基，影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年，法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯被错判为德国间谍，被判处叛国，引起了世界范围的反犹太运动浪潮。
最佳女主角奖杯由法国影片《世界的胜利》
中的女主角阿丽亚娜·阿斯卡里德捧得，影片是一部寓言式电影，描绘了当今社会中的种种奇特现象。
意大利影片《马丁·伊登》
中的男演员卢卡·马里内利获得影帝奖杯，这部影片改编自杰克·伦敦的小说，讲述一名水手成为作家之后发生的悲剧故事。
华语片《继园台七号》获得最佳剧本奖，这也是主竞赛单元华语片的唯一奖项，获奖者是导演兼编剧杨凡。这是一部动画电影，影片描述在1967年的香港，一名大学生和一对母女三人错综复杂的感情。
第76届威尼斯电影节完整获奖名单如下：
主竞赛单元：
金狮奖最佳影片：《小丑》托德·菲利普斯
评委会大奖：《我控诉》罗曼·波兰斯基
马塞洛·马斯楚安尼奖（新锐演员奖）：托比·华莱士《乳牙》
地平线单元：
最佳导演：提奥·科特《白上加白》
评审团大奖：《判决》雷蒙德·里拜·古铁雷斯
最佳女演员：玛尔塔·涅托《母亲》
最佳男演员：塞米·鲍亚吉拉《比克·哈梅内伊：儿子》
最佳剧本：《回来》
最佳短片：《亲爱的》Saim Sadiq
其他奖项：
最佳处女作：《你20岁会死》
最佳修复电影奖：《入谜》
最佳纪录片：《巴宾科》
终身成就奖：佩德罗·阿莫多瓦、朱莉·安德鲁斯
酷儿狮奖：《王子》
VR单元：
最佳VR电影：《关键》Celine Tricart
最佳VR体验：《A Linha》Ricardo Laganaro
最佳VR故事：《Daughters of Chibok》Joel Kachi Benson
作者：崔汀 编辑：汀