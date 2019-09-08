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DC大作《小丑》夺得第76届威尼斯金狮奖！

超级英雄电影影首次登顶欧洲三大电影节

2019-09-08 05:19:55 来源：Mtime时光网

《小丑》居然获得金狮奖，DC的超级英雄电影开创了三大电影节的先河，期待《小丑》之后在北美颁奖季的表现。杰昆·菲尼克斯这次没拿到威尼斯影帝，看来要在奥斯卡上来一次角逐了。

　　时光网威尼斯讯 票房看漫威，拿奖靠DC？



　　当地时间9月7日，第76届威尼斯电影节闭幕，各大奖项揭开神秘面纱。金狮奖最佳影片颁给了华纳&DC制作的电影《小丑》，这是超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节，历史性的时刻。“小丑”这个角色虽然不是超级英雄，但是他衍生自超级英雄作品《蝙蝠侠》，所以也算是超级英雄电影的一脉。

《小丑》中文终极预告

　　DC公司强调过，《小丑》电影独立于DC电影宇宙，和《正义联盟》《神奇女侠》《海王》毫无关联，从预告片中就能看出，小丑毫无超能力，这部电影中也没有超能人士，所以在风格上与DC其它电影也很难融合。

　　之前也有媒体和影评人纷纷看好《小丑》男主角杰昆·菲尼克斯夺得威尼斯影帝，不过《小丑》只获得了金狮奖一个奖项，对此，本届评委之一的玛丽·哈伦解释道：“金狮奖是最高荣誉，通常情况下，获得金狮奖的影片，很难再给表演、剧本、导演等奖项了，虽然《小丑》在各个方面都很出色。”

　　凭借在威尼斯的风光，《小丑》的北美颁奖季之路正式开启，金球奖、奥斯卡，杰昆·菲尼克斯和导演托德·菲利普斯都还有很多机会。

　　之前在场刊中获得高分的电影《我控诉》拿下了评委会大奖，这是二等奖，仅次于金狮奖。影片的导演是罗曼·波兰斯基，影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年，法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯被错判为德国间谍，被判处叛国，引起了世界范围的反犹太运动浪潮。



　　最佳女主角奖杯由法国影片《世界的胜利》中的女主角阿丽亚娜·阿斯卡里德捧得，影片是一部寓言式电影，描绘了当今社会中的种种奇特现象。


　　意大利影片《马丁·伊登》中的男演员卢卡·马里内利获得影帝奖杯，这部影片改编自杰克·伦敦的小说，讲述一名水手成为作家之后发生的悲剧故事。

　　华语片《继园台七号》获得最佳剧本奖，这也是主竞赛单元华语片的唯一奖项，获奖者是导演兼编剧杨凡。这是一部动画电影，影片描述在1967年的香港，一名大学生和一对母女三人错综复杂的感情。

第76届威尼斯电影节完整获奖名单如下：

主竞赛单元：

金狮奖最佳影片：《小丑》托德·菲利普斯
评委会大奖：《我控诉》罗曼·波兰斯基
最佳导演：罗伊·安德森《关于无尽》
最佳女主角：阿丽亚娜·阿斯卡里德《世界的胜利》 
最佳男演员：卢卡·马里内利《马丁·伊登》
最佳剧本奖：《继园台七号》杨凡
评审团特别奖：《黑手党不再是曾经》弗兰科·马雷斯科
马塞洛·马斯楚安尼奖（新锐演员奖）：托比·华莱士《乳牙》 

地平线单元：

最佳影片：《亚特兰蒂斯》瓦连京·瓦夏诺维奇
最佳导演：提奥·科特《白上加白》 
评审团大奖：《判决》雷蒙德·里拜·古铁雷斯
最佳女演员：玛尔塔·涅托《母亲》 
最佳男演员：塞米·鲍亚吉拉《比克·哈梅内伊：儿子》 
最佳剧本：《回来》
最佳短片：《亲爱的》Saim Sadiq 

其他奖项：

最佳处女作：《你20岁会死》
最佳修复电影奖：《入谜》
最佳纪录片：《巴宾科》 
终身成就奖：佩德罗·阿莫多瓦、朱莉·安德鲁斯
酷儿狮奖：《王子》

VR单元：

最佳VR电影：《关键》Celine Tricart
最佳VR体验：《A Linha》Ricardo Laganaro 
最佳VR故事：《Daughters of Chibok》Joel Kachi Benson

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 第76届威尼斯电影节 小丑 金狮奖 DC
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