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《罗小黑战记》上映首日夺单日票房冠军

口碑两极褒贬不一 "速激""哪吒"仍是吸金大户

2019-09-08 09:16:42 来源：Mtime时光网

《罗小黑战记》乘着“哪吒”的东风上映，业内一度寄望它能接过“哪吒”的票房大旗，续写“国漫崛起”的神话。不过从目前口碑来看，观众对这部电影褒贬不一，后续走势尚不明朗。

　　时光网讯  9月7日，周六，内地大盘报收1.29亿，提档上映的国产动画《罗小黑战记》吸金4300万，夺得单日票房冠军。《速度与激情：特别行动》《哪吒之魔童降世》两部老片紧随其后，三者贡献了75%的票房。



　　《罗小黑战记》乘着“哪吒”的东风上映，业内一度寄望它能接过“哪吒”的票房大旗，续写“国漫崛起”的神话。不过从目前口碑来看，观众对这部电影褒贬不一，后续走势尚不明朗。



　　其他一众新片均表现平平，成绩最好的是奥斯卡最佳纪录片《徒手攀岩》，累计1555万，脑洞印度电影《宝莱坞机器人2.0：重生归来》累计1379万，木村拓哉《检察方的罪人》连姆·尼森《冷血追击》王志文《最长1枪》等均不如意。

   编辑：hello王小羊

关键词： 罗小黑战记 内地票房
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