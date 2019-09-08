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小K谈帕丁森版蝙蝠侠：他是唯一人选

猫女或现身《蝙蝠侠》个人大电影

2019-09-08 11:20:12 来源：Mtime时光网

小K被问到罗伯特·帕丁森版《蝙蝠侠》时大加赞赏，她说：“我觉得他是唯一能演这个角色的人，我真为他高兴。”她还认为帕丁森拥有“完美颧骨”来饰演打击犯罪的亿万富翁布鲁斯·韦恩。


　　时光网讯  近日多伦多国际电影节上宣传新片《茜宝》时，小K克里斯汀·斯图尔特被问到罗伯特·帕丁森版《蝙蝠侠》时大加赞赏，她说：“我觉得他是唯一能演这个角色的人，我真为他高兴。这太疯狂了。我非常非常高兴。这真是太棒了。”



　　斯图尔特还认为罗伯特·帕丁森拥有“完美颧骨”来饰演打击犯罪的亿万富翁、花花公子布鲁斯·韦恩。

　　当被问及她是否有可能在《蝙蝠侠》或其他超级英雄电影中与帕丁森重聚时，小K答道：“虽然目前很失望，但我绝对不会拒绝这件事。”



　　另据外媒消息，罗伯特·帕丁森主演的《蝙蝠侠》个人大电影里或出现猫女。导演马特·里夫斯正在甄选这一角色，希望寻找一位佐伊·克拉维兹式的演员来扮演猫女。佐伊·克拉维兹原是猫女的人选，但因为工作繁忙，最终无法出演。

　　猫女是《蝙蝠侠》系列经典角色之一，作为一位非正统反派拥有超高人气。该角色曾经在多个版本的蝙蝠侠电影登场。



　　之前有传言说凡妮莎·柯比有可能出演猫女，但这一消息被否认，因为这位女演员并不是马特·里夫斯想要的。事实上，柯比的工作也很繁忙，在《速度与激情：特别行动》后，她如果拍摄“碟中谍”续集，显然档期也是异常紧张的。

　　《蝙蝠侠》的更多细节目前仍处于保密状态。但此前马特·里夫斯已经证实，他的电影并不是根据弗兰克·米勒的“第一年”漫画改编的，将比以往的电影更多地强调这位英雄是世界上最伟大的侦探。据悉，新版《蝙蝠侠》确定将于今冬开拍，2021年6月25日北美公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 小K 罗伯特帕丁森 蝙蝠侠
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