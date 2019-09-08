小K被问到罗伯特·帕丁森版《蝙蝠侠》时大加赞赏，她说：“我觉得他是唯一能演这个角色的人，我真为他高兴。”她还认为帕丁森拥有“完美颧骨”来饰演打击犯罪的亿万富翁布鲁斯·韦恩。

















斯图尔特还认为罗伯特·帕丁森拥有“完美颧骨”来饰演打击犯罪的亿万富翁、花花公子布鲁斯·韦恩。





当被问及她是否有可能在《蝙蝠侠》或其他超级英雄电影中与帕丁森重聚时，小K答道：“虽然目前很失望，但我绝对不会拒绝这件事。”















猫女是《蝙蝠侠》系列经典角色之一，作为一位非正统反派拥有超高人气。该角色曾经在多个版本的蝙蝠侠电影登场。















《蝙蝠侠》的更多细节目前仍处于保密状态。但此前马特·里夫斯已经证实，他的电影并不是根据弗兰克·米勒的“第一年”漫画改编的，将比以往的电影更多地强调这位英雄是世界上最伟大的侦探。据悉，新版《蝙蝠侠》确定将于今冬开拍，2021年6月25日北美公映。