克里斯汀·斯图尔特和安东尼·麦凯向时光网介绍新作，刚刚在威尼斯电影节进行全球首映的《茜宝》。对斯图尔特来说，茜宝是一个灵魂上与她相通的人，这她接下这部片子的重要原因。

小K在威尼斯红毯









茜宝《精疲力尽》剧照





但是，茜宝的人生相当不普通。她是一位很有社会意识、在政治上也非常活跃的女性，这在当时，特别是在白人特权阶层女性中是相当罕见的。她曾经是“反情报计划”的调查对象，这个计划由美国联邦调查局组织进行，他们会隐秘地，甚至有时会采用违法手段调查他们认为在政治上可能有反动倾向的公民——他们还对茜宝进行过骚扰和报复，因为她在六十年代时曾经支持过黑豹党。









《茜宝》剧照





“我看过《筋疲力尽》，但没看过她的其他作品，”斯图尔特在威尼斯接受时光网记者采访时这样说道，“所以我完全不知道她在美国因为支持平权而遭受了这么猛烈的攻击。我们一直在宣扬一种基础理念——只要你足够努力，每个人就都能实现自己的目标。但很明显，现实根本不是这样的。”





对斯图尔特来说，茜宝是一个灵魂上与她相通的人，而且她又是那么活力满满，能饰演这样一个人物是吸引她接下这部片子的重要原因。“我们生活的环境完全不同，”她接着说。“这个女人就像空气一样，她特别洒脱，又非常有热情，有爱心，她真的不能理解为什有些人对待彼此的态度会那么差。的确，这种想法有些天真，但在她后来的电影里，你能看到她的天真渐渐褪去，看着这种天真被摧毁，太令人心痛了。我们的电影展现的就是这个过程。”





麦凯出席记者会





麦凯想要出演这部电影则是因为他本来就很喜欢历史，而且他对这个导致了茜宝的陨落的男人很感兴趣。“我一直对六十年代到七十年代的那段历史很着迷，”这位40岁的演员对时光网记者说，“我觉得那是美国从少年状态转向年轻成人状态的阶段。历史上最有趣的一个人就是埃德加·胡佛——他这样一个内心充满憎恶，病态的人，竟然获得了总统和国家的支持，他的行为被正当化，合理化，简直太疯狂了。而且当你回顾六十年代的历史时，几乎每一个人经历的每一次互不信任，互相恐惧，都跟胡佛有关。”





两位演员都为自己的角色进行了充足的准备工作。





“我做的研究大部分都是查资料，”斯图尔特说，“我只看了茜宝的一两个采访录像作参考，因为她说话的时候每句话结尾声调都会上扬，断句很准确，而且在某种程度上，她独特的方式说话会让我觉得很有意思。她轻而易举就能把话说出令人意想不到的效果。而我自己在说话的时候经常会停顿，我觉得两个时代说话方式太不一样了。所以，我不想一模一样地去模仿她，而是想让这个角色能有些温度——比起隐藏所有我自己的个人特征，我觉得做到这一点更重要。我认为这样挺好的，因为我希望这个角色是我们两个人的结合——她身上有一种轻快的感觉，我想在表演中体现出这一点，但这个就不是我天然的性格了。





小K在威尼斯





“本尼迪克特给我发了一两个哈基姆的采访，我对他抑扬顿挫的声调很感兴趣，因为美国东西海岸的民权运动很不一样，”麦凯说，“西海岸的人大多都是从路易斯安娜州迁移过来的，而东海岸的人来自佐治亚、佛罗里达、南卡罗莱纳、密西西比，还有亚拉巴马州等地。所以，他们说话的方式很不一样。但同时他们又有着统一的南方语调，所以作为一个南方人，我很兴奋。”麦凯说到这停顿了一下，然后笑了。





“但他说话的方式透着一种清晰，尖锐，不受任何影响的感觉，”他接着说，“他对自己有一种自豪感，这是我试图去捕捉的东西，因为我从来没见他有过认输的时候。他总是斗志满满的样子。当我读他的书的时候，我理解了他为什么能坚持奋斗，并且把社区工作做到那种程度。那是因为他并不是一个黑豹党，虽然身处黑豹党里，但他还是他自己，是一个民权运动领导者。所以大家才会追随他，支持他，帮助他，但他也有一个小小的茧包裹着自己，他有自己的小团体。”



