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汤姆哈迪主演《毒液2》11月开拍

风格黑暗狂野!动作捕捉之王安迪瑟金斯执导

2019-09-08 14:25:19 来源：Mtime时光网

《毒液2》确定于11月18日在伦敦开拍！


　　时光网讯   汤姆·哈迪主演的《毒液2》确定于11月18日在伦敦开拍，电影由有着“动作捕捉之王”美誉的安迪·瑟金斯担任导演，米歇尔·威廉姆斯回归扮演安妮·韦英，在第一部片尾彩蛋出现的伍迪·哈里森加盟。


　　安迪·瑟金斯此前接受时光网专访时透露了《毒液2》的风格：“我认为在整体基调上，第二部《毒液》还是会和系列保持步调一致，因为我认为整体看来开篇电影的点都是很精确到位的。在这个方面看它是非常成功的。所以你们可以期待的是，第二部的整体基调不会变化太大——它还会是黑暗且狂野的。”

　　“毒液”汤姆·哈迪不仅担纲主演，也深度参与剧本创作。瑟金斯说：“汤姆对编剧凯莉·马塞尔创作的新故事参与度非常高，所以会围绕他们创作的概念来拍。”电影有望在明年10月2日北美公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 汤姆哈迪 毒液2
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毒液2

毒液2 (2020)

0.0

导演：安迪·瑟金斯

主演：汤姆·哈迪

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汤姆·哈迪

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Tom Hardy

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安迪·瑟金斯

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