《毒液2》确定于11月18日在伦敦开拍！















安迪·瑟金斯此前接受时光网专访时透露了《毒液2》的风格：“我认为在整体基调上，第二部《毒液》还是会和系列保持步调一致，因为我认为整体看来开篇电影的点都是很精确到位的。在这个方面看它是非常成功的。所以你们可以期待的是，第二部的整体基调不会变化太大——它还会是黑暗且狂野的。”





“毒液”汤姆·哈迪不仅担纲主演，也深度参与剧本创作。瑟金斯说：“汤姆对编剧凯莉·马塞尔创作的新故事参与度非常高，所以会围绕他们创作的概念来拍。”电影有望在明年10月2日北美公映。



