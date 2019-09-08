想要电影得到好评，要不试试把片子拍长一点？







时光网讯 烂番茄网站最近发现：片长超过140分钟的电影比较容易获得好评。该网站对截止到2019年的1431部电影进行了简单的统计，从而得出这个结论。这项统计只针对开画影院数超过500家的电影。





100分钟以下电影佳作寥寥

《伯德小姐》95分钟 新鲜度99%





烂番茄的统计发现，100分钟以下的380部电影中，平均新鲜度为46%。这380部电影中，128部获得了新鲜（新鲜度超过60%），占比为34%。









100-120分钟频现奥斯卡最佳影片

《月光男孩》110分钟 98% 奥斯卡最佳影片





这个时间长度里一共统计了674部电影，平均新鲜度为52%。有264部获得了新鲜，占比为41%。









120-140分钟佳作开始多起来

《水形物语》123分钟 92% 奥斯卡最佳影片





这个时间长度里一共统计了298部电影，平均新鲜度为64%。有180部获得了新鲜，占比为60%。这个时间长度里有16.7%的电影拿到90%甚至更高的新鲜认证。









140分钟以上大师作品和复联系列





这个时间长度里一共统计了79部电影，平均新鲜度为70%。有56部获得了新鲜，占比71%。这个时间长度里有16.4%的电影拿到90%甚至更高的新鲜认证。













电影片长决定因素有很多，但导演对自己的作品足够自信也是重要原因。