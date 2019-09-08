网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

片长越长的电影越容易得到烂番茄好评？

烂番茄网站统计得出了这样的结论

2019-09-08 17:29:14 来源：Mtime时光网

想要电影得到好评，要不试试把片子拍长一点？


　　时光网讯 烂番茄网站最近发现：片长超过140分钟的电影比较容易获得好评。该网站对截止到2019年的1431部电影进行了简单的统计，从而得出这个结论。这项统计只针对开画影院数超过500家的电影。

100分钟以下电影佳作寥寥
《伯德小姐》95分钟 新鲜度99%

　　烂番茄的统计发现，100分钟以下的380部电影中，平均新鲜度为46%。这380部电影中，128部获得了新鲜（新鲜度超过60%），占比为34%。

　　这些“短电影“中包括了《伯德小姐》《八年级》《绿色房间》等片。当然这380部电影中，76%的影片无法获得新鲜，甚至有《天生明星》《钢铁骑士》这样的片子得到0%新鲜度的差评。

100-120分钟频现奥斯卡最佳影片
《月光男孩》110分钟 98% 奥斯卡最佳影片

　　这个时间长度里一共统计了674部电影，平均新鲜度为52%。有264部获得了新鲜，占比为41%。

　　这个时间长度里有11%的电影拿到90%甚至更高的新鲜认证。譬如《月光男孩》《国王的演讲》《艺术家》《鸟人》，他们都拿到了奥斯卡最佳影片奖。

120-140分钟佳作开始多起来
《水形物语》123分钟 92% 奥斯卡最佳影片

　　这个时间长度里一共统计了298部电影，平均新鲜度为64%。有180部获得了新鲜，占比为60%。这个时间长度里有16.7%的电影拿到90%甚至更高的新鲜认证。

　　譬如《疯狂的麦克斯：狂暴之路》《疾速追杀3》《黑豹》《你给的仇恨》《金刚狼3：殊死一战》《摘金奇缘》《寡妇联盟》

140分钟以上大师作品和复联系列

　　这个时间长度里一共统计了79部电影，平均新鲜度为70%。有56部获得了新鲜，占比71%。这个时间长度里有16.4%的电影拿到90%甚至更高的新鲜认证。

　　超长片长电影主要为男导演作品，包括保罗·托马斯·安德森的《大师》（144分钟）、史蒂文·斯皮尔伯格的《间谍之桥》（141分钟）、大卫·芬奇的《消失的爱人》（145分钟）、马丁·斯科西斯的《华尔街之狼》（179分钟）。

     当然还有《复联3》（156分钟）和《复联4》（182分钟）
　　虽然这个结论比较马后炮，但电影制作者不妨拿来参考，想得到烂番茄的好评，试着自己的片子拍得长一点？另外，这个统计对马丁·斯科西斯《爱尔兰人》（210分钟）是个好消息。

      电影片长决定因素有很多，但导演对自己的作品足够自信也是重要原因。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 烂番茄 片长 新鲜度 好评
关注时光网微信

相关电影/影人

伯德小姐

伯德小姐 (2017)

7.7

导演：格蕾塔·葛韦格

主演：西尔莎·罗南

在线播放

月光男孩

月光男孩 (2016)

7.4

导演：巴里·杰金斯

主演：艾利克斯·海博特

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

不是“虐待狂”怎么当导演

盘点那些在片场折磨人的暴君们

吃的了这份苦，才能出好戏？
2

天使男神！基努里维斯55岁生日快乐

拥有1/8中国血统,"疾速追杀3"迎来事业翻红

33
55岁生日快乐，天使男神。
3

重温一波！"复联34"曝光未释出高清照

寡鹰、幻红牵手 美队举锤黑豹飞踢钢铁侠亮相

18
趁着DC《小丑》刷屏之际再来重温一波《复联》吧！
4

《兰心大剧院》威尼斯首映巩俐女王范儿十足

首波口碑：手持摄影典型的娄烨导演风格

43
《兰心大剧院》终于揭开面纱。导演娄烨携主演巩俐、赵又..
5

同台争艳！李冰冰Baby文淇谁更美？

GQ十年"名利场"写真 明星个个都很有戏！

30
《智族GQ》杂志发布了一组“名利场回眸”写真大片，众位..

查看更多