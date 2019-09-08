时光网讯 烂番茄网站最近发现：片长超过140分钟的电影比较容易获得好评。该网站对截止到2019年的1431部电影进行了简单的统计，从而得出这个结论。这项统计只针对开画影院数超过500家的电影。
100分钟以下电影佳作寥寥
烂番茄的统计发现，100分钟以下的380部电影中，平均新鲜度为46%。这380部电影中，128部获得了新鲜（新鲜度超过60%），占比为34%。
100-120分钟频现奥斯卡最佳影片
这个时间长度里一共统计了674部电影，平均新鲜度为52%。有264部获得了新鲜，占比为41%。
120-140分钟佳作开始多起来
这个时间长度里一共统计了298部电影，平均新鲜度为64%。有180部获得了新鲜，占比为60%。这个时间长度里有16.7%的电影拿到90%甚至更高的新鲜认证。
140分钟以上大师作品和复联系列
这个时间长度里一共统计了79部电影，平均新鲜度为70%。有56部获得了新鲜，占比71%。这个时间长度里有16.4%的电影拿到90%甚至更高的新鲜认证。
虽然这个结论比较马后炮，但电影制作者不妨拿来参考，想得到烂番茄的好评，试着自己的片子拍得长一点？另外，这个统计对马丁·斯科西斯《爱尔兰人》
（210分钟）是个好消息。
电影片长决定因素有很多，但导演对自己的作品足够自信也是重要原因。