《酷刑报告》还原了一场针对真实事件的极端复杂的审讯调查，进而演变为一场对政治监督和问责重要性的灵魂拷问。





该片讲述了一位调查官肩负重任，展开的一场漫长而曲折的审讯。在这个过程中，则揭示出了一些真相：美国政府在应对2001年9·11恐怖袭击事件中采取的措施，在一定程度上是一种反应过度的过激行为，以及道德沦丧的越权行为，一些无辜的人与基地组织恐怖分子一起被逮捕了。





在全球范围内，一些观众对这部电影可能不会特别感兴趣，因为它讲述的是在美国发生的一个真实事件，并且非常专注于这个事件过程中的许多细节，聚焦这个国家内部的各方力量，他们为了防止事实和真相更广泛的传播，承受着巨大的政治压力。







《酷刑报告》先导预告





斯科特·Z·本恩斯经常与史蒂文·索德伯格（曾执导影片《传染病》、《副作用》和《洗钱风云》）合作撰写剧本，本恩斯生性敏锐，是一位能够捕捉到细微之处的优秀剧作家——对像这样一部电影来说，具备这种技能尤为重要，因为故事中很多细节都被政府官员故意掩盖了。他同样还知道要如何让这个故事在理智争论和大众娱乐之间摇摆不定——将道德置于制高点，但同时也给人性中的阴谋、挫败等特质留下了表现空间。





《酷刑报告》前半部分的大部分时间都在以下几故事线之间来回切换：Jones的研究、CIA反恐中心的行动和美国政府对外承认的、其特工在其他一些国家实施的“黑据点”极端酷刑。









安妮特·贝宁《酷刑报告》剧照





导演本恩斯将无数的文字记录细节搬上了大荧幕，给事件的调查研究赋予了立体的生命感，并且非常客观的刻画了两位现实生活中的心理学家，他们提出了所谓“强化审讯技术”的理念，并打着超级爱国主义的幌子将这个主意卖给了CIA，其实他们的这种理论一点科学依据都没有，只是因为被拘留者身上那种“习得性的无助感”才得以哄骗成功。





此外，电影剪辑师Greg O’Bryant和丹麦摄影师Eigil Bryld也对本片有很高的贡献，本恩斯在他们的帮助下，才能很有技巧性的让这部电影在不同时间段之间来回自如切换。从技术层面来说，精心的策划与安排从始至终贯穿了这部电影的全局。







安妮特·贝宁和亚当·德赖弗亮相多伦多电影节 安妮特·贝宁和亚当·德赖弗亮相多伦多电影节





从某种程度上说Jones这个角色代表了一种特定类型的人们，这种人是十足的工作狂，对美国宪法抱有坚定的理想主义信念，坚持认为美国就是照亮人权的灯塔。因此，当那些滥用职权的人们没有获得惩罚时，也就触犯了Jones的核心底限，让他十分恼火。





亚当·德赖弗让Jones这个角色具有了相当厚重的人性深度，他的口才很好，完全能够驾驭这个角色许多激情澎湃的独白，并且显得得心应手。











最后总结来看，即使有些观众对这些虐囚行为并不熟悉，但亚当·德赖弗富有激情和高度观赏性的表演却始终能够紧紧抓住观众的心，对于那些喜欢真实事件改编的政治惊悚片的影迷们来说，这绝对是一部不容错过的好片子。



