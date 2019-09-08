当支月英老师在被问到如果青春再重来一次，会怎样选择时，她毫不犹豫的说还是会选择支教乡村，做一名普通的老师。

















《一生只为一事来》原型人物支月英是一位支教乡村38年的乡村女教师，她曾获得“全国模范教师”以及央视“感动中国2016年度人物”称号。当歌手米粒和小演员宋心钰一起演唱完主题曲《若说》后，支月英以及主创走上舞台向观众问好。











在被问到影片拍完之后的收获和感悟时，穆婷婷表示：饰演支月英老师是自己的荣幸，影片的拍摄就是一场心灵的洗涤之旅，以后会时刻用支老师的精神鞭策自己。谭凯在被问到是不是生活中也像电影里一样是“霸道总裁”时，他表示自己生活中是一个很平易近人的人，只不过角色的要求让自己不得不有时候表现的比较严肃，引发观众鼓掌和笑声。











著名演员王姬饰演了片中“支月英”的母亲，在被问到如果是自己遇到了和片中一样的情况，会怎样面对时，王姬一度哽咽，表示支月英老师这样的人太伟大了，身为一个母亲内心肯定是柔软的，但是担心归担心，还是会支持自己孩子的选择。





而当支月英老师在被问到如果青春再重来一次，会怎样选择时，她毫不犹豫的说还是会选择支教乡村，做一名普通的老师。