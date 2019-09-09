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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。













02.《哪吒》登顶澳大利亚、新西兰近十年华语电影票房冠军

















影片在澳大利亚、新西兰也都表现出色，分别已成为当地近十年来最卖座的华语电影。



























04.“美队女友”海莉·阿特维尔加盟下一部《碟中谍》















《碟中谍》系列已预定第七、八部，分别定档2021年7月23日、和2022年8月5日上映。





















































02.片长越长的电影越容易得到烂番茄好评











烂番茄网站最近发现：片长超过140分钟的电影比较容易获得好评。该网站对截止到2019年的1431部电影进行了简单的统计，从而得出这个结论。这项统计只针对开画影院数超过500家的电影。

















