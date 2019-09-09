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时光早报："哪吒"成澳洲近十年最卖座华语片

"小丑回魂2"开画登顶 "闪灵"续集曝预告

2019-09-09 07:16:11 来源：Mtime时光网

新的一周开始啦！！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《小丑回魂2》开画成绩创华纳年度最佳



华纳兄弟和新线公司联合推出的恐怖片《小丑回魂2》上周五在北美4500多家影院震撼开画，首周三天斩获票房9100万美元，如期摘得周末票房冠军。虽然影片开画成绩比前作倒退不少，但仍轻松创下华纳本年度最佳开画成绩，同时也是今年开画最出色的恐怖电影。

《小丑回魂2》预告片

《小丑回魂2》开画成绩比首部《小丑回魂》的1.234亿美元倒退26.3%，遗憾地未能未能成为历史第二部开画破亿的R级恐怖片。在所有的R级电影中，《小丑回魂2》的开画成绩略高于《美国狙击手》，位列影史前五，仅次于两部《死侍》系列电影、首部《小丑回魂》以及更早年的《黑客帝国2》。在今年上映的影片中，本片首周票房跟《蜘蛛侠：英雄远征》（9250万美元）和《阿拉丁》（9150万美元）最为相近。

02.《哪吒》登顶澳大利亚、新西兰近十年华语电影票房冠军



国产高口碑动画电影《哪吒之魔童降世》上周末在北美扩映至全格式上映，发行公司Well-GO美国暂未公布周末票房。截止上周四，《哪吒》北美累计票房已达178万美元，即将成为继《流浪地球》后，今年第二部突破200万美元的华语电影。

影片在澳大利亚、新西兰也都表现出色，分别已成为当地近十年来最卖座的华语电影。

03.迪士尼《狮子王》公映8周仍列周末票房榜第四



迪士尼出品的全CG “真狮版”《狮子王》上周末削减至2610家影院上映，三天再收419万美元，仍位列周末票房榜第四。由《钢铁侠》导演乔恩·费儒执导的这部“动物史诗”比前一周末下跌39.4%，走势还算平稳。

上映八周后，根据同名经典动画重制的这部童话电影北美累计票房已达5.29亿美元，早已创造迪士尼本部真人翻拍系列的新纪录，很快还将超过《侠盗一号》（5.32亿美元）和《蝙蝠侠：黑暗骑士》（5.35亿美元），升至北美影史票房第11位。

《狮子王》目前海外累计票房已高达10.7亿美元。截止周日，“辛巴”已在全球范围内吞下15.99亿美元，即将成为全球影史第七部破16亿美元的作品。

04.“美队女友”海莉·阿特维尔加盟下一部《碟中谍》



刚在《复联4》中给人留下深刻印象的“美队女友”海莉·阿特维尔宣布加盟下一部《碟中谍》系列电影，合作汤姆·克鲁斯，具体角色暂未透露。

《碟中谍》系列已预定第七、八部，分别定档2021年7月23日、和2022年8月5日上映。

05.《闪灵》续集电影曝终极预告



《睡梦医生》中字终极预告

《闪灵》续集《睡梦医生》释出中字终极预告。本片与《闪灵》一样改编自斯蒂芬·金的同名小说，以杰克（杰克·尼科尔森 饰）的儿子丹尼为主角。影片定为R级，定档11月8日北美上映。

故事发生在远眺酒店事件的35年后，丹尼（伊万·麦克格雷格 饰）在解决一系列恐怖经历的精神创伤后成为了用闪灵能力为垂死老人提供安慰的“睡梦医生”。他认识了具有超强闪灵能力的小女孩（凯丽·卡伦 饰），而他们的生命遭到丽贝卡·弗格森扮演的反派的残酷威胁。预告中他们为了解决危机甚至重返远眺酒店，雪地迷宫等经典场景和元素惊喜重现！



01.国产动画《罗小黑战记》开画首周两日连冠



国产动画《罗小黑战记》上周六内地开画，首日吸金4300万，次日再收3800万，连续两日获得内地单日票房冠军。

上映已一个半月的《哪吒之魔童降世》上周末两日单日票房均列第三位，仅次于《速度与激情：特别行动》。截至目前，《哪吒》累计票房约48亿元，位列内地影史票房亚军。



01.艾迪墨菲与《金童》亚裔小演员33年后重聚


正在举行的多伦多电影节上，艾迪·墨菲与奇幻喜剧《金童》小演员Jasmin L. Reate在33年后重聚。Jasmin L. Reate当年6岁，饰演金童本人，这是一个西藏小男孩的角色，为了隐藏性别，她剃掉了头发，并署名为J.L. Reate。Jasmin如今是一名活动策划师。

02.片长越长的电影越容易得到烂番茄好评



烂番茄网站最近发现：片长超过140分钟的电影比较容易获得好评。该网站对截止到2019年的1431部电影进行了简单的统计，从而得出这个结论。这项统计只针对开画影院数超过500家的电影。

03.Netflix“大尺度”剧集《性爱自修室》第二季杀青



Netflix“大尺度”剧集《性爱自修室》第二季宣布杀青，并曝光了一张卡司庆祝的大合照！ 阿萨·巴特菲尔德、吉莲·安德森、艾玛·麦肯、舒提·盖特瓦等主演悉数回归。 

   编辑：SaSa

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关键词： 时光早报
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