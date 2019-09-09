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柯南首映礼"新一"声优重现经典对白

平成最后柯南剧场版 月圆之夜基德归来

2019-09-09 08:44:57 来源：Mtime时光网

《名侦探柯南：绀青之拳》于9月8日在北京举办首映礼，导演永冈智佳、为新一和基德献声的日本配音山口胜平、中文配音阿杰、中文配音导演杨天翔空降现场。

《名侦探柯南：绀青之拳》北京首映礼现场报道

　　时光网讯 第23部名侦探柯南剧场版《名侦探柯南：绀青之拳》于9月8日在北京举办盛大首映礼，导演永冈智佳、为新一和基德献声的日本配音山口胜平、中文配音阿杰、中文配音导演杨天翔空降现场，与影迷和粉丝一起提前观看这部平成年代最后一部柯南电影。

　　两位配音演员不仅现场重现柯南电影中的经典名场面，更是用中文大呼“真相只有一个就是我爱你”表白粉丝，引发阵阵尖叫。

“双基”月下合影高甜max！“真相只有一个就是我爱你”表白粉丝

　　作为平成年代最后一部柯南电影，也是在日本打破柯南剧场版票房纪录的大爆之作，大量柯南粉丝与媒体早早来到《名侦探柯南：绀青之拳》首映红毯，等待几位主创的到来。导演永冈智佳、配音演员山口胜平与阿杰刚一出现，就迎来了粉丝们的第一波狂欢。

　　当天，现场精心准备的圆月场景让几位主创熟悉又惊喜，这是电影里基德飞着滑翔伞带柯南飞跃新加坡夜空的场景，电影将于9月13日中秋节当天上映，这轮圆月配合这个特别的档期，更是别有寓意。

柯南名场面重现嗨翻全场！新一回归主创现场上演大结局



　　《名侦探柯南》系列陪伴观众23年，一年上映一部的剧场版更像是和粉丝之间不变的约定。对于这个系列的粉丝来说，不管时间过去多久，只要是作品里的经典场景、经典台词，都随时能够勾起大家的情怀。

　　映后见面会上，山口胜平和阿杰两位配音演员更是实力“宠粉”，现场上演表白的名场面。新一的“我喜欢你，比地球上任何一个人都喜欢！”当场再现伦敦大本钟的深情告白，以及基德的“再给你一句忠告，世界上有些事，还是让它永远成为谜比较好”，让大家一秒钟穿越到柯南的故事中，气氛瞬间达到顶点。 

　　当天，两位声优更是亲手为柯南粉丝圆梦，变身新一上演柯南大结局。日本声优山口胜平深情表白，“兰，我回来了”，引来现场粉丝阵阵尖叫。内地声优阿杰则结合影片中秋上映的话题，开心表示想跟小兰说一声“今晚的月色真美”，力邀粉丝与柯南一起共赴月圆之约。

柯南剧场版首位女导演现身 众多谜团等你“破案”



　　谈及对这部剧场版的理解和感受，几位主创更是感慨颇深，导演永冈智佳作为柯南剧场版的第一位女性导演，手写中文“真相”一词，坦言这部里面很多谜题，希望观众可以去影院自行寻找答案，真相只有一个！

　　声优山口胜平亲笔写下“华丽”，称基德每次亮相都无比华丽，正如这部剧场版宏大震撼的动作场景，一定会让观众惊喜满满！

　　中文声优阿杰表示，这是柯南第一次在剧场版中走出日本，在海外展开探案历程，更在日本刷新了柯南剧场版的票房纪录，希望这次中秋节在内地上映可以有新的票房成绩。


　　电影《名侦探柯南：绀青之拳》将于9月13日中秋档内地公映。月圆之夜，基德归来。

   编辑：飒飒

关键词： 日本动画 剧场版 名侦探柯南 首映 现场直击
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