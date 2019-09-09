因为《小丑回魂２》的加入，北美周末大盘有了些许回升。

《小丑回魂2》海报 虽然今年暑期档票房同比去年微弱上涨，但刚刚过去的8月票房却连历史前十都排不进去，“劳工节”周末大盘还创下半年多时间的最低纪录。暑期档收官之后，市场热度更是跌至冰点，上周三和周四的票房冠军直接跌破百万美元，市场低迷程度可见一斑。所幸，9月的首个周末市场就迎来一部实力强片的新片，北美市场也成功绝地反弹。 虽然今年暑期档票房同比去年微弱上涨，但刚刚过去的8月票房却连历史前十都排不进去，“劳工节”周末大盘还创下半年多时间的最低纪录。暑期档收官之后，市场热度更是跌至冰点，上周三和周四的票房冠军直接跌破百万美元，市场低迷程度可见一斑。所幸，9月的首个周末市场就迎来一部实力强片的新片，北美市场也成功绝地反弹。

















在《小丑回魂2》开画加持下，北美九月前八天票房比去年同期微涨0.7%；虽然九月就下来的影片实力一般，但本月票房仍有望连续第三年突破6亿美元关口。截止周日， 2019年北美累计票房达到79.6亿美元，即将冲破80亿美元大关，但同比去年的缺口也仍然高达5.2亿美元。











《好小子们》剧照



































