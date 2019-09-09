时光网讯
虽然今年暑期档票房同比去年微弱上涨，但刚刚过去的8月票房却连历史前十都排不进去，“劳工节”周末大盘还创下半年多时间的最低纪录。暑期档收官之后，市场热度更是跌至冰点，上周三和周四的票房冠军直接跌破百万美元，市场低迷程度可见一斑。所幸，9月的首个周末市场就迎来一部实力强片的新片，北美市场也成功绝地反弹。
华纳兄弟和新线公司联合推出的恐怖片《小丑回魂2》
上周五在北美4500多家影院震撼开画，首周三天斩获票房9100万美元，如期摘得周末票房冠军。虽然影片开画成绩比前作倒退不少，但仍轻松创下华纳本年度最佳开画成绩，同时也是今年开画最出色的恐怖电影。
狮门发行的动作续集《天使陷落》
周末再斩获票房600万美元，让出周末票房冠军宝座。影片周末跌幅扩大至近五成，累计票房已超5000万美元。
强有力的新片给市场注入一剂强心针，周末大盘也理所当然地出现绝地反弹。2019年第36个周末的票房榜前12名影片累计票房报收1.27亿美元，周末大盘环比暴涨78.4%，同时大盘也比《鬼修女》
开画登顶的去年同期（大盘1.09亿美元）上涨16.5%。
在《小丑回魂2》开画加持下，北美九月前八天票房比去年同期微涨0.7%；虽然九月就下来的影片实力一般，但本月票房仍有望连续第三年突破6亿美元关口。截止周日， 2019年北美累计票房达到79.6亿美元，即将冲破80亿美元大关，但同比去年的缺口也仍然高达5.2亿美元。
环球出品的R级喜剧《好小子们》
周末再收约540万美元，退居周末票房季军。影片周末跌幅也显著扩大，累计票房已超6600万美元。
《好小子们》剧照
迪士尼出品的CG重制版《狮子王》
周末再收近420万美元，仍排在周末榜第四的位置，北美累计票房已高达5.29亿美元。
福音题材电影《战胜自我》
周末再收375万美元，同比仅跌三成出头，也回升至周末票房第五。
希亚·拉博夫
和达科塔·约翰逊
主演的冒险电影《花生酱猎鹰》
上周末再次加馆来到1310家影院上映，三天再收228万美元，蹿升至周末票房第七。由路边引力公司发行的这部影片仅比前一周末下跌25%，走势在老片中最佳。
计入之前几周的点映成绩，由泰勒·尼尔森和迈克·舒瓦茨联合执导的这部影片累计票房已达1228万美元，创下自2014年的《狂怒》
之后，希亚·拉博夫主演作品的最佳票房成绩。影片在今年的西南偏南电影节上曾获得剧情类观众选择奖，其烂番茄好评率也高达95%，综合口碑极好。
《摔跤吧！爸爸》
导演涅提·蒂瓦里执导的新作《最初的梦想》上周在北美市场的195家影院小范围上映，周末三天收获57.5万美元，排在周末票房榜第17名。影片开画成绩仅为《摔跤吧！爸爸》
的六分之一，表现对于印度宝莱坞电影也算比较平庸。本片主演之一的施拉达·卡普尔参演的《萨霍》上周在北美开出145万美元，不过其上映规模也明显大于《最初的梦想》。
国产高口碑动画电影《哪吒之魔童降世》
上周末在北美扩映至全格式上映，发行公司Well-GO美国暂未公布周末票房。截止上周四，《哪吒》北美累计票房已达178万美元，即将成为继《流浪地球》
后，今年第二部突破200万美元的华语电影。影片在澳大利亚、新西兰也都表现出色，均已成为当地近十年来最卖座的华语电影。