网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"小丑回魂2"北美开画登顶 口碑不及前作

"哪吒"海外表现亮眼 "狮子王"票房升至影史第七

2019-09-09 10:35:23 来源：Mtime时光网

因为《小丑回魂２》的加入，北美周末大盘有了些许回升。

《小丑回魂2》海报

　　时光网讯　虽然今年暑期档票房同比去年微弱上涨，但刚刚过去的8月票房却连历史前十都排不进去，“劳工节”周末大盘还创下半年多时间的最低纪录。暑期档收官之后，市场热度更是跌至冰点，上周三和周四的票房冠军直接跌破百万美元，市场低迷程度可见一斑。所幸，9月的首个周末市场就迎来一部实力强片的新片，北美市场也成功绝地反弹。

　　华纳兄弟和新线公司联合推出的恐怖片《小丑回魂2》上周五在北美4500多家影院震撼开画，首周三天斩获票房9100万美元，如期摘得周末票房冠军。虽然影片开画成绩比前作倒退不少，但仍轻松创下华纳本年度最佳开画成绩，同时也是今年开画最出色的恐怖电影。

　　狮门发行的动作续集《天使陷落》周末再斩获票房600万美元，让出周末票房冠军宝座。影片周末跌幅扩大至近五成，累计票房已超5000万美元。

　　强有力的新片给市场注入一剂强心针，周末大盘也理所当然地出现绝地反弹。2019年第36个周末的票房榜前12名影片累计票房报收1.27亿美元，周末大盘环比暴涨78.4%，同时大盘也比《鬼修女》开画登顶的去年同期（大盘1.09亿美元）上涨16.5%。

　　在《小丑回魂2》开画加持下，北美九月前八天票房比去年同期微涨0.7%；虽然九月就下来的影片实力一般，但本月票房仍有望连续第三年突破6亿美元关口。截止周日， 2019年北美累计票房达到79.6亿美元，即将冲破80亿美元大关，但同比去年的缺口也仍然高达5.2亿美元。

　　环球出品的R级喜剧《好小子们》周末再收约540万美元，退居周末票房季军。影片周末跌幅也显著扩大，累计票房已超6600万美元。 


《好小子们》剧照

　　迪士尼出品的CG重制版《狮子王》周末再收近420万美元，仍排在周末榜第四的位置，北美累计票房已高达5.29亿美元。

　　福音题材电影《战胜自我》周末再收375万美元，同比仅跌三成出头，也回升至周末票房第五。


　　希亚·拉博夫达科塔·约翰逊主演的冒险电影《花生酱猎鹰》上周末再次加馆来到1310家影院上映，三天再收228万美元，蹿升至周末票房第七。由路边引力公司发行的这部影片仅比前一周末下跌25%，走势在老片中最佳。

　　计入之前几周的点映成绩，由泰勒·尼尔森和迈克·舒瓦茨联合执导的这部影片累计票房已达1228万美元，创下自2014年的《狂怒》之后，希亚·拉博夫主演作品的最佳票房成绩。影片在今年的西南偏南电影节上曾获得剧情类观众选择奖，其烂番茄好评率也高达95%，综合口碑极好。
　
　　《摔跤吧！爸爸》导演涅提·蒂瓦里执导的新作《最初的梦想》上周在北美市场的195家影院小范围上映，周末三天收获57.5万美元，排在周末票房榜第17名。影片开画成绩仅为《摔跤吧！爸爸》的六分之一，表现对于印度宝莱坞电影也算比较平庸。本片主演之一的施拉达·卡普尔参演的《萨霍》上周在北美开出145万美元，不过其上映规模也明显大于《最初的梦想》。



　　国产高口碑动画电影《哪吒之魔童降世》上周末在北美扩映至全格式上映，发行公司Well-GO美国暂未公布周末票房。截止上周四，《哪吒》北美累计票房已达178万美元，即将成为继《流浪地球》后，今年第二部突破200万美元的华语电影。影片在澳大利亚、新西兰也都表现出色，均已成为当地近十年来最卖座的华语电影。


   编辑：z

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小丑回魂2 哪吒

相关电影/影人

小丑回魂2

小丑回魂2 (2019)

-1.0

导演：安德斯·穆斯切蒂

主演：比尔·斯卡斯加德

在线播放

好小子们

好小子们 (2019)

0.0

导演：吉恩·斯图普尼..

主演：雅各布·特瑞布雷

在线播放

狮子王

狮子王 (2019)

7.6

导演：乔恩·费儒

主演：唐纳德·格洛沃

在线播放

花生酱猎鹰

花生酱猎鹰 (2019)

0.0

导演：Tyler Nilson

主演：扎克·高察根

在线播放

天使陷落

天使陷落 (2019)

-1.0

导演：里克·罗曼·沃夫

主演：杰拉德·巴特勒

在线播放

好莱坞往事

好莱坞往事 (2019)

-1.0

导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：莱昂纳多·迪卡..

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

不是“虐待狂”怎么当导演

盘点那些在片场折磨人的暴君们

吃的了这份苦，才能出好戏？
2

天使男神！基努里维斯55岁生日快乐

拥有1/8中国血统,"疾速追杀3"迎来事业翻红

33
55岁生日快乐，天使男神。
3

DC大作《小丑》夺得第76届威尼斯金狮奖！

超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节

20
《小丑》居然获得金狮奖，DC的超级英雄电影开创了三大电..
4

《兰心大剧院》威尼斯首映巩俐女王范儿十足

首波口碑：手持摄影典型的娄烨导演风格

43
《兰心大剧院》终于揭开面纱。导演娄烨携主演巩俐、赵又..
5

同台争艳！李冰冰Baby文淇谁更美？

GQ十年"名利场"写真 明星个个都很有戏！

30
《智族GQ》杂志发布了一组“名利场回眸”写真大片，众位..

查看更多