时光网讯
9月8日，由《前任攻略》
系列导演田羽生执导的青春喜剧电影《小小的愿望》
在京举办首映礼，导演携主演彭昱畅
、王大陆
、魏大勋
亮相现场，当天还有包括王俊凯
、张天爱
、梁静
、彭宇
、郭帆
、赖冠霖、史航
、张一白
、叫兽易小星、张棪琰、潘斌龙、朱赞锦、朱戬等业内名人，纷纷赶到现场为影片助阵。在映后交流环节中，“愿望三兄弟”活力无穷，时不时地互怼两句，“损友”情谊从戏中延续到戏外。在片中彭昱畅挑战用“葛优瘫”的姿势演完全程，导演直言这是“用喉结抢戏”！
《小小的愿望》
首映礼星光熠熠，在红毯上，彭昱畅、王大陆、魏大勋“愿望三兄弟”玩心大发，利用摩托车、沙发等道具，还原电影场景，给现场观众带来无限欢乐。不仅如此，他们还同吃一串糖葫芦、并举着对联搞怪拍照，妙趣横生。
三个“中二”少年，在电影中传递着关于友谊的欢笑与感动，这段故事也打动了众多圈内嘉宾。导演张一白说道：“还是很佩服田羽生导演，很勇敢地将一个关于死亡的故事拍成了喜剧。”王俊凯赞道：“好看，感动到眼泪都要掉下来了。”张天爱说：“剧情非常非常打动人，真正的兄弟就是有祸一起闯，有福一起享。短短一段路，暖暖兄弟情。”
张棪琰表示这部电影十分细腻：“笑着笑着就哭了，哭着哭着就笑了，真的让我太感动了。”演员梁静也分享道：“心情难以平静，田羽生导演用欢乐的态度探讨怎样面对死亡，真的很感动，感谢你们让我感受到活着快乐就好，健康就好，希望《小小的愿望》
，大大的票房。”导演郭帆也感动地称电影又笑有泪：“这个片子开始时让我笑破了音，到最后却不停地哭。”
谈及《小小的愿望》
的创作初衷，导演田羽生表示，这是一部符合我国国情、十分接地气的电影。每个人都有“沙雕”朋友，所以想通过这部电影表达友情、纪念兄弟。对此，三位主演也畅谈了自己的感受。王大陆称高远即将离世的那场戏让自己记忆犹新：“碰巧那场戏赶上我自己杀青，戏里与戏外的情感相互碰撞，很有感触。”
彭昱畅表示，对于高远意识到自己时间不多的那一刻印象最深，拍这部影片是“青春片的另一种体验”。在电影中，彭昱畅饰演的高远全程只有脖子以上能动，“每天都只能躺着演戏也蛮难受的，真是很大的挑战。”导演直言，“他是用喉结抢戏的。”魏大勋也感触良多：“看剧本时就十分有共鸣，对影片角色为兄弟两肋插刀的的情感深有体会。”
电影《小小的愿望》
该片讲述了18岁少年高远（彭昱畅饰）因绝症即将离世，死党徐浩（王大陆）与张正阳（魏大勋）在得知噩耗后，决定帮助他实现最后的愿望的故事。影片将于9月12日登陆全国院线。
编辑：隐饮