《小小的愿望》在京首映，彭昱畅、王大陆、魏大勋“愿望三兄弟”玩心大发，“损友”情谊从戏中延续到戏外。当天还有王俊凯、张天爱、郭帆等多位圈内好友到场助阵，为影片点赞。









三个“中二”少年，在电影中传递着关于友谊的欢笑与感动，这段故事也打动了众多圈内嘉宾。导演张一白说道：“还是很佩服田羽生导演，很勇敢地将一个关于死亡的故事拍成了喜剧。”王俊凯赞道：“好看，感动到眼泪都要掉下来了。”张天爱说：“剧情非常非常打动人，真正的兄弟就是有祸一起闯，有福一起享。短短一段路，暖暖兄弟情。”













彭昱畅表示，对于高远意识到自己时间不多的那一刻印象最深，拍这部影片是“青春片的另一种体验”。在电影中，彭昱畅饰演的高远全程只有脖子以上能动，“每天都只能躺着演戏也蛮难受的，真是很大的挑战。”导演直言，“他是用喉结抢戏的。”魏大勋也感触良多：“看剧本时就十分有共鸣，对影片角色为兄弟两肋插刀的的情感深有体会。”





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