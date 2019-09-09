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博纳于冬：《决胜时刻》票房8亿起步

毛泽东饰演者唐国强：比《建国大业》时有进步

2019-09-09 09:45:13 来源：Mtime时光网

于冬大胆预测，《决胜时刻》的市场表现将超过《建国大业》、《建党伟业》和《建军大业》，票房8亿起步。

胜利宣言预告

      时光网讯 9月8日，庆祝新中国成立70周年重点献礼影片《决胜时刻》在北京举行“峥嵘岁月 同心同力”新闻发布会，监制兼导演黄建新、导演宁海强携本片编剧何冀平，摄影指导邵丹，美术指导霍廷霄，以及演员唐国强刘劲黄景瑜王丽坤马天宇刘之冰高曙光王伍福刘沙王健叶禾乌兰托雅·朵杜江吴昊宸高戈赵宁宇程治平吕行集体亮相。

      在发布会现场，主创们分享了自己在影片中演绎的故事和扮演的角色，共同回顾了1949年新中国成立前夕中共中央在香山为新中国奠基的重要历史。博纳影业董事长于冬宣布，电影档期从9月12日改为9月20日，并将于9月12日开始点映并接受各界团体包场。

      于冬大胆预测，《决胜时刻》的市场表现将超过《建国大业》、《建党伟业》和《建军大业》，票房8亿起步。

      在《决胜时刻》中，曾多次饰演毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇、任弼时的原班人马齐齐回归。作为毛泽东的特型演员，唐国强已在许多影视作品中扮演过毛主席一角，他在现场忍不住感叹，拍这部电影比拍《建国大业》时又进了一步。“也许是年龄到了，有些东西能理解到了。”

      饰演周恩来的演员刘劲将《决胜时刻》定位一部主旋律情感大戏，“剧本中写到了周恩来和张治中在谈判桌之外的个人感情，亦敌亦友，有好几场我都满含热泪。”

      演员杜江在《决胜时刻》里饰演了一名参加渡江战役的解放军团长。杜江笑着回忆：“我们要拍渡江战役，不能没有杜江”，并表示“感谢父母给我取的名字”。

      在电影中饰演了战士田二桥的青年演员叶禾也在现场讲述了自己的故事，叶禾的爷爷是一名参加了渡江战役的战士，叶禾表示本次能在电影中出演一名渡江战役的战士很荣幸，自己会永远记得爷爷和战友们为新中国的成立做出的努力。

      特别值得一提的是，影片的最后，开国大典的镜头采用了修复后的历史视频素材，第一次在中国观众面前真实再现了1949年彩色的天安门城楼。

   编辑：羊羊

关键词： 决胜时刻 唐国强 黄建新 宁海强 于冬
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