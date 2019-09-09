时光网讯
2021年6月25日上映的《蝙蝠侠》
除了罗伯特·帕丁森
主演，马特·里夫斯导演外，更多卡司信息都处在传言阶段。最新的几个是：奥斯卡最佳男配角马赫沙拉·阿里
正在接触出演戈登警长；杰米·福克斯
和吉安卡洛·埃斯珀西多
竞争谜语人一角。
更耸动的传言来自法国媒体《费加罗报》，杰昆·菲尼克斯版小丑将和帕丁森版蝙蝠侠会在未来的影片中联动。10月4日上映的《小丑》定位在1980年代，马特·里夫斯导演的《蝙蝠侠》发生时间暂未透露，两个角色如何在将来的影片中联动，只能依靠想象了。
《小丑》
威尼斯夺金狮奖，让人新版《蝙蝠侠》
有了更多期待。不过新一任黑暗骑士还有将近两年才会和观众见面，华纳DC有比较充分的时间确定角色人选。
马特·里夫斯早前透露，他的电影并不是根据弗兰克·米勒的“第一年”漫画改编的，将比以往的电影更多地强调这位英雄是世界上最伟大的侦探。
除了蝙蝠侠，包括双面人、谜语人、戈登警长、猫女这些经典角色似乎都有出现可能。各种选角传言满天飞，早前的传言还有正在出演诺兰《信条》
的约翰·大卫·华盛顿
演双面人。导演一位佐伊·克拉维兹式的演员来扮演猫女。佐伊·克拉维兹原是猫女的人选，但因为工作繁忙，最终无法出演。