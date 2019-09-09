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新《蝙蝠侠》传言：阿里要演戈登警长?

谜语人、猫女、双面人、小丑都会出现吗？

2019-09-09 10:36:15 来源：Mtime时光网

毕竟是DC重磅大咖，《蝙蝠侠》每一个卡司的挑选都会引发热议。


　　时光网讯 2021年6月25日上映的《蝙蝠侠》除了罗伯特·帕丁森主演，马特·里夫斯导演外，更多卡司信息都处在传言阶段。最新的几个是：奥斯卡最佳男配角马赫沙拉·阿里正在接触出演戈登警长；杰米·福克斯吉安卡洛·埃斯珀西多竞争谜语人一角。


　　
　　更耸动的传言来自法国媒体《费加罗报》，杰昆·菲尼克斯版小丑将和帕丁森版蝙蝠侠会在未来的影片中联动。10月4日上映的《小丑》定位在1980年代，马特·里夫斯导演的《蝙蝠侠》发生时间暂未透露，两个角色如何在将来的影片中联动，只能依靠想象了。

　　《小丑》威尼斯夺金狮奖，让人新版《蝙蝠侠》有了更多期待。不过新一任黑暗骑士还有将近两年才会和观众见面，华纳DC有比较充分的时间确定角色人选。

　　马特·里夫斯早前透露，他的电影并不是根据弗兰克·米勒的“第一年”漫画改编的，将比以往的电影更多地强调这位英雄是世界上最伟大的侦探。

西蒙斯和奥德曼的戈登警长 你们更喜欢哪版？

　　除了蝙蝠侠，包括双面人、谜语人、戈登警长、猫女这些经典角色似乎都有出现可能。各种选角传言满天飞，早前的传言还有正在出演诺兰《信条》约翰·大卫·华盛顿演双面人。导演一位佐伊·克拉维兹式的演员来扮演猫女。佐伊·克拉维兹原是猫女的人选，但因为工作繁忙，最终无法出演。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 蝙蝠侠 帕丁森 戈登警长
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导演：马特·里夫斯

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