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"诛仙Ⅰ"肖战首度担任银幕男主直言忐忑

李沁解读角色陆雪琪 "外表高冷内心火热"

2019-09-09 09:54:56 来源：Mtime时光网

《诛仙Ⅰ》主演肖战、李沁兵分两路奔赴苏州、沈阳进行电影宣传。肖战首度担任大银幕男主角，直言忐忑。李沁解读角色陆雪琪，"外表高冷内心火热"。
       

肖战倾听记者提问

时光网讯 由香港导演程小东执导，改编自萧鼎同名小说的电影《诛仙Ⅰ》即将于9月13日全国公映。该片由肖战李沁、火箭少女101孟美岐领衔主演，唐艺昕特邀出演。9月8日，主演肖战、李沁兵分两路奔赴苏州、沈阳进行电影宣传，现场不仅解答了有关角色造型、人物设定等网友热议的问题，还分享了众多拍摄幕后的精彩故事。

       电影《诛仙Ⅰ》是肖战首次担任男主角的大银幕作品，在9月8日的苏州群访中，主演肖战对电影中张小凡的成长蜕变、人物内心及拍摄时的幕后故事等都一一做出了解答。

       此次饰演张小凡这一坚韧少年，肖战直言忐忑，现场解读角色道：“张小凡是一个很善良单纯的人。”除此之外，他也首度正面回应了造型：“定妆时不仅涂了黑粉还特意做出了晒伤、雀斑的感觉来表现角色，现在看也许有些无法接受，但是看完成片之后就能从造型上体会到侠义之感，所以大家要到电影院去观看才能感受得到。”

     

李沁解读角色

飘逸出尘的陆雪琪是众多原著小说粉丝心中的“白月光”，作为正道大派青云门下弟子翘楚，她外表清冷孤傲，内心坚韧克制。李沁也坦言看完小说就被其外冷内热的性格所吸引：“陆雪琪性格很‘脆’，属于外表高冷，内心火热，要演出来她的一路成长与变化。”

       李沁在回忆拍摄现场时说道：“当时是在北京冬天最冷的时候，身体一直在发抖，但依然要努力保持高冷的形象。”据悉，为营造画面真实感，剧组还克服重重困难多地取景，采用大量实景拍摄。辗转云梦仙境、圣泉山花海、海拔2500米的雪山等全国各地，寒冬时节深入崇山峻岭，将原著中仙气缭绕如梦似幻的场景逐一呈现。 









   编辑：隐饮

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关键词： 诛仙Ⅰ
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诛仙Ⅰ

诛仙Ⅰ (2019)

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导演：程小东

主演：肖战 李沁

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