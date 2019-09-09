《诛仙Ⅰ》主演肖战、李沁兵分两路奔赴苏州、沈阳进行电影宣传。肖战首度担任大银幕男主角，直言忐忑。李沁解读角色陆雪琪，"外表高冷内心火热"。

肖战倾听记者提问









此次饰演张小凡这一坚韧少年，肖战直言忐忑，现场解读角色道：“张小凡是一个很善良单纯的人。”除此之外，他也首度正面回应了造型：“定妆时不仅涂了黑粉还特意做出了晒伤、雀斑的感觉来表现角色，现在看也许有些无法接受，但是看完成片之后就能从造型上体会到侠义之感，所以大家要到电影院去观看才能感受得到。”





李沁解读角色 飘逸出尘的陆雪琪是众多原著小说粉丝心中的“白月光”，作为正道大派青云门下弟子翘楚，她外表清冷孤傲，内心坚韧克制。李沁也坦言看完小说就被其外冷内热的性格所吸引：“陆雪琪性格很‘脆’，属于外表高冷，内心火热，要演出来她的一路成长与变化。”





李沁在回忆拍摄现场时说道：“当时是在北京冬天最冷的时候，身体一直在发抖，但依然要努力保持高冷的形象。”据悉，为营造画面真实感，剧组还克服重重困难多地取景，采用大量实景拍摄。辗转云梦仙境、圣泉山花海、海拔2500米的雪山等全国各地，寒冬时节深入崇山峻岭，将原著中仙气缭绕如梦似幻的场景逐一呈现。

































编辑：隐饮