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小雀斑新片《热气球飞行家》独家影评

万里高空上引人入胜的强烈感官刺激

2019-09-09 16:56:58 来源：Mtime时光网

从技术层面上来说，《热气球飞行家》非常靠谱。在大银幕上呈现故事时，影片采用了大量特写镜头来迎接和展示个人表现力的强大力量。


　　时光网洛杉矶讯 这个迷人的冒险故事改编自令人难以置信的真实故事，这趟创纪录的热气球之旅的发现之一是了解大气层的不同层次。《热气球飞行家》由汤姆·哈伯担纲导演和联合编剧，将《万物理论》（2014）的团队埃迪·雷德梅恩菲丽希缇·琼斯再次组合，收效明显。

　　凭借其主演亲切和蔼的魅力和独特吸引力，影片和刺激的体验式效果相连接，很大程度上就是一趟适合电影的感官之旅。而亚马逊工作室当时是将其作为待售剧本买下，并希望在被流媒体的在线平台打败之前有限上映，这样的策略就显得有点匪夷所思。当然对于很多喜欢单纯怀旧娱乐的粉丝来说，《热气球飞行家》无疑是非常有价值的。


　　影片故事发生在1862年的伦敦近郊，主要围绕James Glaisher(埃迪·雷德梅恩饰演)展开。他是一位颇有抱负的年轻科学家痴迷于气象预报的想法。可是他无法为自己的热气球探险提供资金，也没法说服同事让他带着自己的研究一起升空。于是James设法去见了Amelia Rennes (菲丽希缇·琼斯饰演)，一位丧偶但是具有超无畏冒险才能的经验丰富的飞行员。

《热气球飞行家》预告

　　影片通过他们的初次飞行旅程慢慢展开（这段旅行中，他们出乎意料地攀升到了3.8万英尺或者是11580米），中途闪回到各自的家庭生活。对于Amelia包括一个不赞同她的妹妹（菲比·福克斯饰演），还有她已故丈夫（文森特·佩雷斯饰演）的悲剧故事；而James则包括一个挑剔责备的父亲（汤姆·康特奈饰演），不断和日益严重的痴呆作斗争。

　　对于那些想要对影片单个细节进行剖析和价值评判的人，可能对于这一点感到奇怪，那就是虽然雷德梅恩的角色是基于同名的真实历史人物，而影片中的远征也的确发生过，但是琼斯的角色则是合成的，她并不是那次旅程中Galshier的同伴。那这是否会从本质上让《热气球旅行家》变成骗局？还是说，这种性别互换仅仅是推动荧幕性别平等的一个手段，也许会让一个历史故事具有更广泛的吸引力，而不仅仅是用电影叙事来讲述？每个人对此的看法可能有很大程度上的不一致。

　　正如标题所写的，《热气球飞行家》讲述了一个相对简单并且中规中矩的故事，但确是非常行之有效的。哈伯用一种在有趣人物细节上慢慢着色的方式构思了这部影片，此外值得赞扬的是，影片并没有将一段可以预见的浪漫关系强加给主角。

　　从技术层面上来说，《热气球飞行家》也非常靠谱。在大银幕上呈现故事时，影片采用了大量特写镜头来迎接和展示个人表现力的强大力量。在这里，琼斯和雷德梅恩彼此间的熟悉和给对方的支持，加上他们各自的卓越给这部影片带来一种宣泄式的释放效果。摄影师George Steel与哈伯合作带来了一部视觉上精美的影片，将自然主义色调和先进的三维动画技术完美融合。

　　剪辑Mark Eckersley帮助制作了一系列令人坐立难安的场景。在完美串联的电影片段中，有一个场景是飞行家们在17000英尺（5181米）的高空遇到一大群迁徙的蝴蝶；还有一个场景是冻伤的Amelia爬上不断上升也不稳定的热气球顶部，想要松开关键的地方释放出气体，好让热气球下降。

　　在某些观众看来，《热气球飞行家》的核心冒险内容可能有点老套，但它的确称得上是一部演技精湛的影片，还有许多紧张刺激和惊险的场景。相比于审查这个精心制作的小故事，观众可以做的可能更加糟糕。

作者：Brent Simon   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 热气球飞行家 影评 埃迪·雷德梅恩 BrentSimon
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热气球飞行家

热气球飞行家 (2019)

0.0

导演：汤姆·哈伯

主演：菲丽希缇·琼斯

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埃迪·雷德梅恩

埃迪·雷德梅恩

Eddie Redmayne

职业：演员

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菲丽希缇·琼斯

菲丽希缇·琼斯

Felicity Jones

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