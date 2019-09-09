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《攀登者》等国庆三部大片今日开预售

"我和我的祖国"片长158分钟 你会看哪部？

2019-09-09 10:22:52 来源：Mtime时光网

《攀登者》、《中国机长》等国庆三部大片今日开预售，同时公布片长信息，《我和我的祖国》长达158分钟，《中国机长》片长最短111分钟。三部新片都是众星云集，正能量满满，你会先看哪部？
       时光网讯 国庆档三部主力影片《攀登者》、《我和我的祖国》、《中国机长》今日齐开预售，并公布新片预售海报。同时三部新片的片长信息曝光：时间最长的是《我和我的祖国》158分钟，其次是《攀登者》125分钟，最短的是《中国机长》111分钟。三部新片都将在9月30日正式上映，每部都是众星云集，同时正能量满满，你会先看哪部？  
       


       电影《攀登者》尝试登山冒险题材，从故事到视效都极具中国特色，为了还原珠峰的壮丽奇观，电影无论是制作规格还是拍摄难度上，都刷新了华语电影的创作历史。作为吴京首战国庆档的作品，《攀登者》不仅展现了吴京带领的攀登者小队顽强冲峰的精神，同时也展现了其硬汉柔情的一面。这也是吴京、章子怡18年后再度联手之作。

        电影《我和我的祖国》由陈凯歌任总导演、黄建新任总制片人，导演陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野联袂打造，用七十年的七个历史瞬间，展现普通人与祖国同呼吸、共命运的关联。主演阵容更堪称是华语“梦之队”，包括黄渤、张译、吴京、马伊琍、杜江、葛优、刘昊然、陈飞宇、宋佳等等。

       《中国机长》根据2018年5月14日四川航空3U8633航班机组成功处置特情真实事件改编，影片由刘伟强执导、张涵予、欧豪、杜江、袁泉、张天爱、李沁领衔主演。川航机组在执行航班任务时，在万米高空突遇驾驶舱风挡玻璃爆裂脱落、座舱释压的极端罕见险情，生死关头，英雄机组的正确处置，确保了机上全体人员的生命安全，创造了世界民航史上的奇迹。






   编辑：隐饮

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关键词： 攀登者 我和我的祖国 中国机长
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