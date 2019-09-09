时光网讯
电影《我和我的祖国》
七位导演中的其中两位——导演徐峥
和宁浩
昨日来到北京大学，开启主题为“开学第一课：我和祖国共成长”的首场全国高校主题路演。现场播放了由宁浩执导的七故事之一《北京你好》，掀起关于2008年北京奥运的回忆。
《北京你好》是“疯狂导演”宁浩首次“触电”国宝喜剧演员葛优
，提及此次合作，宁浩导演忍不住“吐槽”：“他是那种好学习，就是自己补习不让人看到那种，然后假装很简单……其实是学霸。”
宁浩还开玩笑说，一开始这个故事想找徐峥演，但徐峥要拍自己的戏太忙了，宁浩就跟副导演说“照着徐峥的样子再找一个”。徐峥马上反驳：“除了光头发型，我们俩形状（体形）很不一样吧！”
谈到那场举国欢庆的奥运盛会，宁浩导演表示现在想起来还是热血沸腾，“2008年奥运那一年对我的印象非常深刻，当时满街所有人的话题只有一个就是‘奥运会’，几乎每一顿饭每桌人都在谈这件事情，当时能够感受到所有人的那种兴奋，能体会到身为中国人的骄傲和自豪，那是我一直都忘不掉的记忆。”
现场除了徐峥和宁浩两位导演与北大学子互动外，《我和我的祖国》之《前夜》的主演黄渤也惊喜连线，助阵首站校园主题路演，电影百亿“铁三角”齐聚。
黄渤一开始问好就尽显幽默：“北大的老师同学们你们好，我妈妈一直特别希望我来这所学校。”黄渤参演了七个故事中管虎执导的《前夜》，时间设定在建国前夜，徐峥挤兑道：“所以你演的角色比我们大了十几岁。”
活动最后，现场播放的一支幕后主创集体合唱《我和我的祖国》的特辑，将气氛推至高潮。在徐峥和宁浩带领下，现场两千北大学子合唱，献上这份给祖国的礼物。
据悉，《我的我的祖国》由陈凯歌
任总导演、黄建新
任总制片人，陈凯歌、张一白
、管虎
、薛晓路
、徐峥、宁浩、文牧野
7位导演，以7个故事回溯新中国成立70周年来普通人与祖国同呼吸、共命运的故事，将于9月30日国庆档公映。
编辑：hello王小羊