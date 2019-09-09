宁浩开玩笑说，一开始这个故事想找徐峥演，但徐峥要拍自己的戏太忙了，宁浩就跟副导演说“照着徐峥的样子再找一个”。徐峥马上反驳：“除了光头发型，我们俩形状（体形）很不一样吧！”















宁浩还开玩笑说，一开始这个故事想找徐峥演，但徐峥要拍自己的戏太忙了，宁浩就跟副导演说“照着徐峥的样子再找一个”。徐峥马上反驳：“除了光头发型，我们俩形状（体形）很不一样吧！”





谈到那场举国欢庆的奥运盛会，宁浩导演表示现在想起来还是热血沸腾，“2008年奥运那一年对我的印象非常深刻，当时满街所有人的话题只有一个就是‘奥运会’，几乎每一顿饭每桌人都在谈这件事情，当时能够感受到所有人的那种兴奋，能体会到身为中国人的骄傲和自豪，那是我一直都忘不掉的记忆。”





现场除了徐峥和宁浩两位导演与北大学子互动外，《我和我的祖国》之《前夜》的主演黄渤也惊喜连线，助阵首站校园主题路演，电影百亿“铁三角”齐聚。











黄渤一开始问好就尽显幽默：“北大的老师同学们你们好，我妈妈一直特别希望我来这所学校。”黄渤参演了七个故事中管虎执导的《前夜》，时间设定在建国前夜，徐峥挤兑道：“所以你演的角色比我们大了十几岁。”





活动最后，现场播放的一支幕后主创集体合唱《我和我的祖国》的特辑，将气氛推至高潮。在徐峥和宁浩带领下，现场两千北大学子合唱，献上这份给祖国的礼物。





编辑：hello王小羊