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伍迪艾伦:我做了MeToo运动所号召的每一件事

不在乎被好莱坞封杀 无论如何都不会停止工作

2019-09-09 12:30:35 来源：Mtime时光网

伍迪艾伦近日出面回应有关“Me Too”的一些争议。

 　　《纽约的一个雨天》剧照

　　时光网讯　伍迪·艾伦执导的新片《纽约的一个雨天》刚作为法国多维尔电影节的开幕影片在周五进行了放映， 但伍迪没有出席首映式，片中的演员也没有走红毯。影片的几位演员，包括“甜茶”提莫西·查拉梅和丽贝卡·豪尔，都表达了对于拍摄本片的遗憾，甜茶还将片酬捐给了纽约LGBT中心以及美国最大的反性暴力组织RAINN。

　　去年，已经深陷风波的伍迪艾伦就发表过支持me too 运动的言论：“我非常支持Metoo运动！但不要把我和哈维·韦恩斯坦相提并论，这非常不公平。你看他被几十人、上百人指控，而我，在这个行业工作了几十年，和无数女演员合作过，有任何人指控我吗？一个都没有。人们只能拿出抚养权争议那一个案例，而且那已经被证明是假的。”

　　
　　风波中，曾与伍迪艾伦合作过的哈维尔·巴登，裘德洛、凯特·布兰切特等演员都发出过支持伍迪艾伦的声音，近日，斯嘉丽·约翰逊也出面为其辩护“我喜欢伍迪·艾伦。我相信他，我随时都乐意跟他合作。我有机会就会跟他见见面，也跟他谈了很多这方面的事情。我们彼此都是有话直说。他坚持表示自己是无辜的，而我相信他是无辜的。 ”另争议再起。

　　近日，伍迪出面回应近日争议，仍然坚持着自己的说法并补充解释道：

　　“我和成百上千的女演员合作过，她们中没有一个人抱怨过我，连一个都没有，”他在接受法国24电视台采访时说：“多年来，我一直与女性合作，雇佣女性担任最高职位，担任各种职位，我们一直给她们支付与男性同等的报酬。我已经做了MeToo运动所要号召的一切。

　　

中字预告

影片虽然目前还无法在美国上映，但是在欧洲国家得到了支持，接下来该片将在秋季的法国，德国，意大利等国家陆续上映。得到支持的伍迪艾伦对本片的未来抱乐观态度。

　　伍迪称演员们不宣传此片的决定“无关紧要”，而且这部电影仍然可能会在美国上映。“对我来说，这部电影正在全世界上映，”他说，“如果人们喜欢这部电影，我认为它最终会在美国上映。”他表示，养女的指控产生的后果并没有影响他的工作，他也不怕被好莱坞封杀

　　“我一点也不在乎。我从来没有在好莱坞工作过。我一直在纽约工作，这对我来说一点都不重要。假如到了明天没有人资助我的电影，没有人资助我的戏剧，或者没有人出版我的书，我仍然会振作起来去写作，因为这就是我的工作。我会一直工作。会产生什么商业结果就是另一回事了。”



　　他继续说：“我还没有想过退休我不是非得拍电影。如果人们不想资助我的电影，我会很高兴在剧院工作，或者写书，我喜欢写作，而不是起床后什么都不做。”

　　今年已经84岁的伍迪艾伦透露自己的第51部电影已经在西班牙拍摄完成，目前正在创作下一部电影的剧本。

作者：z   编辑：z

关键词： 伍迪艾伦 斯嘉丽约翰逊
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相关电影/影人

伍迪·艾伦

伍迪·艾伦

Woody Allen

职业：导演 | 编剧

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纽约的一个雨天

纽约的一个雨天 (2019)

0.0

导演：伍迪·艾伦

主演：艾丽·范宁

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