伍迪艾伦近日出面回应有关“Me Too”的一些争议。













去年，已经深陷风波的伍迪艾伦就发表过支持me too 运动的言论：“我非常支持Metoo运动！但不要把我和哈维·韦恩斯坦相提并论，这非常不公平。你看他被几十人、上百人指控，而我，在这个行业工作了几十年，和无数女演员合作过，有任何人指控我吗？一个都没有。人们只能拿出抚养权争议那一个案例，而且那已经被证明是假的。”









近日，伍迪出面回应近日争议，仍然坚持着自己的说法并补充解释道：





“我和成百上千的女演员合作过，她们中没有一个人抱怨过我，连一个都没有，”他在接受法国24电视台采访时说：“多年来，我一直与女性合作，雇佣女性担任最高职位，担任各种职位，我们一直给她们支付与男性同等的报酬。我已经做了MeToo运动所要号召的一切。”





中字预告 影片虽然目前还无法在美国上映，但是在欧洲国家得到了支持，接下来该片将在秋季的法国，德国，意大利等国家陆续上映。得到支持的伍迪艾伦对本片的未来抱乐观态度。





伍迪称演员们不宣传此片的决定“无关紧要”，而且这部电影仍然可能会在美国上映。“对我来说，这部电影正在全世界上映，”他说，“如果人们喜欢这部电影，我认为它最终会在美国上映。”他表示，养女的指控产生的后果并没有影响他的工作，他也不怕被好莱坞封杀。





“我一点也不在乎。我从来没有在好莱坞工作过。我一直在纽约工作，这对我来说一点都不重要。假如到了明天没有人资助我的电影，没有人资助我的戏剧，或者没有人出版我的书，我仍然会振作起来去写作，因为这就是我的工作。我会一直工作。会产生什么商业结果就是另一回事了。”











他继续说：“我还没有想过退休。我不是非得拍电影。如果人们不想资助我的电影，我会很高兴在剧院工作，或者写书，我喜欢写作，而不是起床后什么都不做。”





今年已经84岁的伍迪艾伦透露自己的第51部电影已经在西班牙拍摄完成，目前正在创作下一部电影的剧本。