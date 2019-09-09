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《一生只为一事来》终极&主创海报双发

根据支月英老师事件改编 今日上映献礼教师节

2019-09-09 14:29:49 来源：Mtime时光网

《一生只为一事来》今日上映，终极海报&主创阵容海报双发，影片根据“感动中国2016年度人物”支月英老师的真实故事改编而来，穆婷婷领衔主演。
       

终极海报

时光网讯张亚海导演，穆婷婷谭凯巩汉林王姬主演的电影《一生只为一事来》今日全国上映，献礼“新中国第35个教师节”！影片根据“感动中国2016年度人物”支月英老师的真实故事改编而来，以商人董大山的视角展开，讲述了支月英老师驻守大山38年、为乡村教育奉献一生的感人故事。“此生为师，青春无悔”，穆婷婷化身“支月英”，戳心演绎了一个感动了全中国的乡村女教师，影片今日上映，引燃观众的泪腺。

      穆婷婷一向以温婉著称，自出道以来就塑造了许多深入人心的角色。此次饰演“感动中国2016年度人物”支月英老师，也迎来了演艺生涯的一个很大的挑战。对于这样一个角色，其实留给演员再创作的空间不是很大，演员一向“小心触碰”，可是穆婷婷却勇敢的接下了这个角色，并出色的还原了支月英老师的风貌。

       对此，穆婷婷表示：支月英老师太伟大了，自己读剧本时，就被她的故事感动到好多次落泪，对于自己来说，这不仅仅是一个电影，更重要的是能发扬支老师的精神，影响千千万万的观众，所以不能不演。
 
       

主创阵容海报

在开拍之前，穆婷婷就早早的随剧组来到拍摄地体验生活，并和人物原型支月英老师进行了亲密接触和长时间的沟通了解，这为饰演角色，提供了很大的帮助。穆婷婷的努力也收获了回报，支月英老师对穆婷婷的表演极为认可，并表示在穆婷婷身上看到了自己年轻时的影子。

       《一生只为一事来》这部集结了穆婷婷、谭凯、巩汉林、王姬、王岗、廖京生等实力派演员的暖心催泪电影，今天终于要和大家见面了。电影摒弃一板一眼的说教，用“支月英老师”38年教育生涯鲜活的例子，向我们讲述了一个“不忘初心”的励志故事，向每一位观众传递了在浮躁的当今极为欠缺的“坚持到底”、“无私奉献”的精神品格。






   编辑：隐饮

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关键词： 一生只为一事来
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-1.0

导演：张亚海

主演：穆婷婷 谭凯

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