《一生只为一事来》今日上映，终极海报&主创阵容海报双发，影片根据“感动中国2016年度人物”支月英老师的真实故事改编而来，穆婷婷领衔主演。





穆婷婷一向以温婉著称，自出道以来就塑造了许多深入人心的角色。此次饰演“感动中国2016年度人物”支月英老师，也迎来了演艺生涯的一个很大的挑战。对于这样一个角色，其实留给演员再创作的空间不是很大，演员一向“小心触碰”，可是穆婷婷却勇敢的接下了这个角色，并出色的还原了支月英老师的风貌。





对此，穆婷婷表示：支月英老师太伟大了，自己读剧本时，就被她的故事感动到好多次落泪，对于自己来说，这不仅仅是一个电影，更重要的是能发扬支老师的精神，影响千千万万的观众，所以不能不演。

主创阵容海报 在开拍之前，穆婷婷就早早的随剧组来到拍摄地体验生活，并和人物原型支月英老师进行了亲密接触和长时间的沟通了解，这为饰演角色，提供了很大的帮助。穆婷婷的努力也收获了回报，支月英老师对穆婷婷的表演极为认可，并表示在穆婷婷身上看到了自己年轻时的影子。





《一生只为一事来》这部集结了穆婷婷、谭凯、巩汉林、王姬、王岗、廖京生等实力派演员的暖心催泪电影，今天终于要和大家见面了。电影摒弃一板一眼的说教，用“支月英老师”38年教育生涯鲜活的例子，向我们讲述了一个“不忘初心”的励志故事，向每一位观众传递了在浮躁的当今极为欠缺的“坚持到底”、“无私奉献”的精神品格。





















编辑：隐饮