超级英雄表面上风光，背地里上个厕所都需要有人帮忙。











“你得想办法一个人上厕所。如果你需要别人帮忙来上厕所的话，那一刻你绝不会认为自己是超级英雄。”贝尔建议道。





事实上，这不是贝尔第一次发出这样的建议了，主演过三部蝙蝠侠电影的他对蝙蝠战袍的不方便有着痛彻心扉的体验。



