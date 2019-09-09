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新任"蝙蝠侠"克里斯蒂安贝尔怎么看？

“好选择,但你得找到一个人上厕所的方法”

2019-09-09 15:05:32 来源：Mtime时光网

超级英雄表面上风光，背地里上个厕所都需要有人帮忙。


　　时光网讯 罗伯特·帕丁森被选定为新任蝙蝠侠后，暮光老搭档小K称赞他是唯一人选，近日在多伦多宣传新片的前任黑暗骑士克里斯蒂安·贝尔也被问到这个问题，他的回应是：“这是个很好的选择，他很有趣”。至于对帕丁森的建议，贝尔说：“找个方便上厕所的好办法吧。”

　　“你得想办法一个人上厕所。如果你需要别人帮忙来上厕所的话，那一刻你绝不会认为自己是超级英雄。”贝尔建议道。

　　事实上，这不是贝尔第一次发出这样的建议了，主演过三部蝙蝠侠电影的他对蝙蝠战袍的不方便有着痛彻心扉的体验。
　
　　在2016年的《柯南秀》上，在《蝙蝠侠大战超人》中扮演蝙蝠侠的本·阿弗莱克回忆自己为孩子买万圣节服装时碰到了贝尔，并且贝尔还给了他一点关于蝙蝠侠服装的建议：“听着，最好让他们给你的戏服做个拉链。你可不想在三部电影里都憋着不能上厕所。” 

图片来自互联网
　　别看克里斯·埃文斯、汤姆·赫兰德等人穿着紧身衣演超级英雄表面上很风光，背地里拍戏恨不得要穿纸尿裤，因为上厕所实在太不方便了。

美国队长 克里斯·埃文斯


“只要能够让我更方便－像是更容易小便。”这就是克里斯埃文斯对自己的“美国队长”戏服的唯一条件。

“蜘蛛侠”安德鲁加菲尔德


“每次要脱下(第一集的)戏服时，总觉得我需要一把身体用的鞋拔才能把自己拔出来，这套戏服是中看不中用，完全没有考虑到演员的生理需求。”

“蜘蛛侠”汤姆赫兰德


“我常常一憋就是11个小时或是更久，因为那时候我们还不知道要如何快速穿脱这套戏服，而且这套戏服超贵的，你绝对不会想要尿湿它！”

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 蝙蝠侠 罗伯特帕丁森 克里斯蒂安贝尔
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克里斯蒂安·贝尔

克里斯蒂安·贝尔

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