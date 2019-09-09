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《罗小黑战记》上映两日票房近8400万

“速激外传”蝉联周冠 《哪吒》破48亿

2019-09-09 15:02:24 来源：Mtime时光网

新片《罗小黑战记》上周六内地首映，上映两天拿下8585万（含220万的点映票房）的票房，位居周票房季军。
      时光网讯 进入9月，没有了暑期档加持的内地影市表现惨淡，上周内地票房仅报收4.68亿，较上上周9.36亿的成绩下滑50%，并创下今年目前为止第二低的周票房成绩。

      《速度与激情：特别行动》蝉联周票房冠军；《哪吒之魔童降世》后劲依然很足，蝉联周票房亚军，新片《罗小黑战记》拿下周票房季军。



      上周，《速度与激情：特别行动》报收票房1.47亿，蝉联周票房冠军，累计票房13.22亿。

      在2019年内地票房排行榜中，《速度与激情：特别行动》已经超越《扫毒2》（12.97亿），跃居第八位。

      不过，相比《速度与激情8》（26.71亿）和《速度与激情7》（24.26亿），《速度与激情：特别行动》的成绩还有不小差距。在《速度与激情》系列内地票房榜中，《速度与激情：特别行动》暂时排在第三位。

      从上周六开始，《速度与激情：特别行动》已经让出了单日票房冠军的宝座，未来票房增速将进一步放缓。



      今日是《哪吒》内地上映的第46天，后劲依然很足。上周，该片再收票房9265万，蝉联周票房亚军，累计票房48.12亿。

      随着《速度与激情：特别行动》滑落至单日票房亚军，《哪吒》也从上周六起下降到单日票房季军的位置。周六日票房都在2000万出头的水平。

      虽然延长了放映周期，《哪吒》应该很难冲击50亿票房大关。不过，以《哪吒》目前的成绩，已有九成把握坐稳今年内地影市的票房冠军。



      新片《罗小黑战记》上周六内地首映，上映两天拿下8585万（含220万的点映票房）的票房，位居周票房季军。

      《罗小黑战记》原定9月12日中秋档首映，提档至9月7日，竞争减少了，市场的容量也变小了，很难说完全有利。

      《哪吒》上映时，首日票房高达1.39亿，《罗小黑战记》虽然首日排片比也在24%以上，但票房表现差距较大。

      目前《罗小黑战记》时光网观众评分8.4分，口碑不错。最终能否拿下好的票房成绩，还要看该片在工作日的票房走势。

      纪录片《徒手攀岩》上周五内地首映，首周票房2040万。

      印度电影《宝莱坞机器人2.0：重生归来》上周五内地首映，首周票房1785万。

      日本电影《检查方的罪人》上周五内地首映，首周票房875万。

      本周有中秋档，新片包括《小小的愿望》《巨鳄风暴》《催眠·裁决》《名侦探柯南：绀青之拳》《诛仙》等。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 一周内地票房综述 罗小黑战记 速度与激情 哪吒
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