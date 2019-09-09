“拿摩一等”在是江南方言，来自“Number 1”的音译，是新潮、时尚、最好的意思，当下很多在大城市生活的年轻人都在追“拿摩一等”的生活，但随之而来的就是巨大的压力，一如影片主人公。











新市古镇是导演阿年的家乡，他表示：“电影《拿摩一等》就是一篇献给自己、献给亲人、献给家乡的情书。”归亚蕾本是新市祖籍，通过影片拍摄寻到家族根亲，此次也带着妹妹回家团聚，她也激动道：“《拿摩一等》让我回家了。”





归亚蕾 导演阿年





“拿摩一等”在是江南方言，来自“Number 1”的音译，是新潮、时尚、最好的意思，当下很多在大城市生活的年轻人都在追“拿摩一等”的生活，但随之而来的就是巨大的压力，一如影片中的主人公肖声。





在外人看起来他是大上海的设计师，有一个感情稳定的女朋友，但其实他被老板辞退，不敢和女友真真说，被真真逼婚，他不敢和妈妈、外公外婆说，为了攒钱买房子，只能买最普通的钻戒拍最廉价的婚纱照用着最破的洗衣机……成年人的世界哪有“容易”二字。











虽然《拿摩一等》将成年人的问题赤裸的摆上台面，但也给出了最温暖的答案。什么才是“拿摩一等”的生活，“逃离北上广”的肖声在妈妈、外公外婆的生活中找到了自己的方向，房子、车子、票子固然重要的，它们能带来该有的体面，但一日三餐热茶热饭也能带来一份安心，外公外婆一辈子相濡以沫相互理解，妈妈爸爸不思量自难忘的思念，都是“拿摩一等”的现实注脚。



