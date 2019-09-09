网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

归亚蕾借影片《拿摩一等》回家团圆

导演献给家乡情书 “生活选择”引发共鸣

2019-09-09 15:18:45 来源：Mtime时光网

“拿摩一等”在是江南方言，来自“Number 1”的音译，是新潮、时尚、最好的意思，当下很多在大城市生活的年轻人都在追“拿摩一等”的生活，但随之而来的就是巨大的压力，一如影片主人公。


　　时光网讯  电影《拿摩一等》近日在取景地浙江德清县新市镇举办首映，导演阿年，领衔主演归亚蕾杨玏，主演邱林徐才根陶慧敏、白雪、史航等集体亮相。

　　新市古镇是导演阿年的家乡，他表示：“电影《拿摩一等》就是一篇献给自己、献给亲人、献给家乡的情书。”归亚蕾本是新市祖籍，通过影片拍摄寻到家族根亲，此次也带着妹妹回家团聚，她也激动道：“《拿摩一等》让我回家了。”

归亚蕾
导演阿年

　　“拿摩一等”在是江南方言，来自“Number 1”的音译，是新潮、时尚、最好的意思，当下很多在大城市生活的年轻人都在追“拿摩一等”的生活，但随之而来的就是巨大的压力，一如影片中的主人公肖声。

　　在外人看起来他是大上海的设计师，有一个感情稳定的女朋友，但其实他被老板辞退，不敢和女友真真说，被真真逼婚，他不敢和妈妈、外公外婆说，为了攒钱买房子，只能买最普通的钻戒拍最廉价的婚纱照用着最破的洗衣机……成年人的世界哪有“容易”二字。



　　虽然《拿摩一等》将成年人的问题赤裸的摆上台面，但也给出了最温暖的答案。什么才是“拿摩一等”的生活，“逃离北上广”的肖声在妈妈、外公外婆的生活中找到了自己的方向，房子、车子、票子固然重要的，它们能带来该有的体面，但一日三餐热茶热饭也能带来一份安心，外公外婆一辈子相濡以沫相互理解，妈妈爸爸不思量自难忘的思念，都是“拿摩一等”的现实注脚。

杨玏


　　中国电影导演协会副主席、导演尹力、导演郑大圣、电影《地久天长》编剧阿美等也现身为影片站台。尹力挺影片：“阿年导演关注现实，表达人民的喜怒哀乐，是真正的拿摩一等。”电影将于9月12日上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 拿摩一等 归亚蕾
关注时光网微信

相关电影/影人

拿摩一等

拿摩一等 (2019)

0.0

导演：阿年

主演：杨玏 邱林

在线播放

归亚蕾

归亚蕾

Kuei Ya-Le

职业：演员

查看影人作品  >

阿年

阿年

Nian A

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

杨玏

杨玏

Yang Le

职业：

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

不是“虐待狂”怎么当导演

盘点那些在片场折磨人的暴君们

吃的了这份苦，才能出好戏？
2

天使男神！基努里维斯55岁生日快乐

拥有1/8中国血统,"疾速追杀3"迎来事业翻红

33
55岁生日快乐，天使男神。
3

DC大作《小丑》夺得第76届威尼斯金狮奖！

超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节

20
《小丑》居然获得金狮奖，DC的超级英雄电影开创了三大电..
4

《兰心大剧院》威尼斯首映巩俐女王范儿十足

首波口碑：手持摄影典型的娄烨导演风格

43
《兰心大剧院》终于揭开面纱。导演娄烨携主演巩俐、赵又..
5

同台争艳！李冰冰Baby文淇谁更美？

GQ十年"名利场"写真 明星个个都很有戏！

30
《智族GQ》杂志发布了一组“名利场回眸”写真大片，众位..

查看更多